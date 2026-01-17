Aláírták a Mercosur-megállapodást – hatalmas jogi csűrcsavar kezdődik, a tagállamoknak is vannak jogaik – Magyarország bírósághoz fordul

Az Európai Unió és a Mercosur szombaton Asunciónban, Paraguayban aláírta a mérföldkőnek számító szabadkereskedelmi megállapodást – a legnagyobb egyezményt, amelyet Brüsszel valaha kötött –, amely 700 millió állampolgárt érint – jelentette az Euractiv.

A tagállamok tiltakozása ellenére Von der Leyen aláírta a Mercosur-megállapodást / Fotó: AFP

Az egyezmény kidolgozása több mint 25 évet vett igénybe. Az egyezményt az uniós tagállamok többsége támogatta – viszont több tagállam, például Franciaország, Lengyelország és Magyarország erősen ellenzi.

„A vámok helyett a tisztességes kereskedelmet választjuk, az elszigetelődés helyett egy produktív, hosszú távú partnerséget, és mindenekelőtt valódi, kézzelfogható előnyöket kívánunk biztosítani polgáraink és vállalataink számára” – mondta Von der Leyen az aláírási ceremónián.

A szép szavak…

Von der Leyen hangsúlyozta a megállapodás geopolitikai jelentőségét is.

Amikor két, a miénkhez hasonló régió egy hangon szólal meg a globális kérdésekben, a világ odafigyel.

A megállapodást a Banco Central del Paraguayban pecsételték meg, ugyanazon a helyszínen, ahol 1991-ben aláírták az asuncióni szerződést, amely létrehozta a Mercosur-blokkot Argentína, Brazília, Paraguay és Uruguay között. Az ünnepségen António Costa, az Európai Tanács elnöke is részt vett.

A Mercosur oldaláról Santiago Pena paraguayi elnök, Rodrigo Paz bolíviai, Javier Milei argentin és Yamandú Orsi uruguayi, valamint José Raúl Mulino panamai elnök, a Mercosur társult tagja vett részt az aláírásban.

Von der Leyen és Maros Sefcovic, az EU kereskedelmi biztosa pénteken korábban Brazíliába utazott, hogy találkozzon Lula da Silva elnökkel, aki nem vett részt a szombati ünnepségen, és külügyminisztere képviselte.

…és a kiábrándító valóság a Mercosur-egyezménnyel kapcsolatban

Az elmúlt hetekben Európa-szerte gazdálkodói tüntetések zajlottak a megállapodás ellen. Szerdán sorsdöntő parlamenti szavazásra kerül sor, amely megtámadhatja a megállapodást az Európai Unió Bíróságán.

A tiltakozás oka:

bizonyos áruk esetében ez tömegével teheti tönkre a gazdákat Európában, hiszen olyan versenytársakkal szembesülnek,

akikre nem vonatkoznak az EU szigorú környezetvédelmi, egészségügyi és egyéb szabályai.

A támogatók szerint ugyanakkor könnyebb lesz eladni bizonyos európai árukat, és a megállapodás révén az EU olyan stratégiai nyersanyagokhoz is hozzáfér, amelyeket a versenytárs Kína adott esetben akár meg is tagadhat tőle.

A történetnek még koránt sincs vége

A megegyezést jóvá kell hagynia az Európai Parlamentnek (EP) és a tagállamoknak is. Ami az EU jogszabályait illeti, itt semmi sem egyszerű, még az sem, amire azt mondják, hogy az.