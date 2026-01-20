Brüsszel elszámolta magát: hátba szúrták a gazdákat, most tízezren követelnek igazságot – senki sem kér a Mercosur-invázióból
Több ezer európai gazda és mintegy ezer traktor vonult Strasbourgban az Európai Parlament elé, hogy egyértelmű üzenetet küldjön: az európai mezőgazdaság jövője nem lehet alku tárgya. A tiltakozás középpontjában az EU–Mercosur kereskedelmi megállapodás áll, amely szerintük tönkretenné az uniós gazdákat és veszélybe sodorná az élelmiszer-biztonságot.
Kedden több ezer termelő és közel ezer traktor lepte el Strasbourg utcáit, a demonstrálók az Európai Parlament épülete előtt gyűltek össze. A tiltakozás nem előzmény nélküli: december 18-án Brüsszelben már mintegy tízezer gazda bénította meg a belga fővárost, közel harminc tagállamból érkezve. Akkor mintegy száz magyar gazda is részt vett a megmozduláson.
A gazdatüntetés most Strasbourgban folytatódik – még nagyobb feszültséggel.
A harag fő oka a Mercosur-országok és az Európai Unió közötti szabadkereskedelmi egyezmény, amely hamarosan az Európai Parlament elé kerül. A gazdák szerint az egyezmény elfogadása súlyos élelmiszer-biztonsági és versenyképességi kockázatokat hordoz.
Attól tartanak, hogy olcsó, lazább környezetvédelmi és munkaügyi szabályok mellett előállított dél-amerikai mezőgazdasági termékek árasztják el az uniós piacot.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) hangsúlyozta:
az Európai Bizottság a decemberi tüntetés ellenére is figyelmen kívül hagyta a gazdák legfontosabb követeléseit.
Ezek között szerepel
- a Közös Agrárpolitika önállóságának és költségvetésének megőrzése,
- a nemzetközi kereskedelemmel kapcsolatos aggályok kezelése,
- valamint az egyszerűbb, életszerűbb szabályozás igénye.
Orbán Viktor kőkemény videóüzenetben leplezte le Ursula von der Leyent: ezzel a piszkos trükkel írta alá a Mercosurt – "A gazdákat becsapták, tartsanak ki"
A kormányfő szerint az EU vezetése becsapta a gazdákat, és olyan döntést erőltetne, amely súlyos károkat okozhat az európai mezőgazdaságnak. Orbán Viktor világossá tette: amíg nemzeti kormány van Magyarországon, a Mercosur-megállapodás nem kap zöldutat.
A strasbourgi demonstrációt a NAK és a MAGOSZ a Copa-Cogecával egyetértésben támogatja, együttműködve a francia FNSEA és az FDSEA szervezeteivel. Üzenetük egyértelmű: az európai mezőgazdaság jövője nem lehet politikai alku tárgya.
A tiltakozáshoz minden tagállamból csatlakoztak a gazdák, egyes országokból több ezren is jelen vannak Strasbourg utcáin.
Mercosur-inváziótól tart az európai mezőgazdaság
Több szakmai szervezet – köztük a gabonatermelők és az állattenyésztők szövetségei – hivatalosan is elutasították az egyezményt. Egy borász szerint például a vámmentes, különösen az argentin borimport eláraszthatja az európai piacot, veszélybe sodorva az uniós exportot. Bár a Mercosur-országokkal jelenleg csekély a borforgalom, a kockázat az egész európai piacot érinti.
Ilia Prodanov, a bolgár gabonatermelők szövetségének elnöke úgy fogalmazott:
a Mercosur-megállapodás nem szabadkereskedelem, hanem tisztességtelen verseny.
Az európai gazdák sokkal szigorúbb környezetvédelmi, munkajogi és adminisztratív előírásoknak felelnek meg, miközben ezek a szabályok Dél-Amerikában jóval enyhébbek. Félő, hogy nemcsak az olcsó gabona, hanem a baromfi- és marhahús is elárasztja az uniós piacot.
Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője beszédében „szégyennek” nevezte, hogy Ursula von der Leyen és az Európai Bizottság a hétvégén az Európai Parlament jóváhagyása nélkül írta alá a megállapodást. Szerinte miközben gazdák ezrei tiltakoznak Európa-szerte, az EP plenáris ülésének napirendjén sincs egy olyan egyezmény, amely százezrek megélhetését és az európai családok asztalára kerülő élelmiszer minőségét érinti.
A strasbourgi tüntetés üzenete kemény és egyértelmű: a gazdák szerint Brüsszel a tűzzel játszik. Hivatalosan az Európai Parlament csak most fog szavazni a Mercosur-egyezményről, ezt követően pedig a nemzeti parlamentek mondanak majd ítéletet, a bizottság azonban az összes intézményt megkerülve fogadta el a megállapodást.
A kérdés már nemcsak gazdasági, hanem politikai és társadalmi is: megvédi-e az Európai Unió saját termelőit, vagy kiszolgáltatja őket a globális versenynek.