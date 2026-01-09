Meloni ledobta az atombombát: elfogadta az EU a gazdákat sújtó Mercosur egyezményt

Hiába tiltakoztak az európai gazdák az Európai Unió és a Mercosur közötti szabadkereskedelmi egyezmény ellen, pénteken a tagállamok minősített többsége áldását adta az egyezményre, melyet a tervek szerint hétfőn ír alá az Euzrópai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen dél-amerikai útján.

Fotó: Aleksandra Szmigiel / Reuters

A megállapodást Magyarország is ellenezte egyebek mellett Franciaország és Lengyelország mellett, ám pénteken Brüsszelben a tagállamok uniós nagykövetei körében az egyezség elérte a szükséges többséget. Az európai gazdák attól tartanak, hogy tisztességtelen versenyre kell kelniük a Mercosur-országok termelőivel, akiknek nem kell olyan szigorú szabályoknak megfelelniük mint nekik.

A szerződésről a két blokk immár 25 éve tárgyal, azt főként Németország és Spanyolország erőltette. Berlin a gazdákkal szemben az iparának szeretne új piacot teremteni a több vám csökkentését hozó egyezménnyel. A megállapodást már decemberben tető alá akrták hozni, ám akkor még Olaszország és Franciaország elkaszálta az egyezményt. Időközben azonban Róma álláspontja megváltozott, így megszülethet a szabadkereskedelmi egyezmény, amit azonban még az Európai Parlamentnek is el kell fogadni – írja a Bloomberg.

Róma pálfordulásában szerepet játszottak azok a biztosítékok, amiket Brüsszel felajánlott. Ezek között egyebek mellett szerepel, hogy vizsgálat indulhat a kedvezményes vámok felfüggesztésére, ha megugrik a dél-amerikai import vagy az árak a három éves átlag alá esnek. A vizsgálat indításának küszöbe a korábbi 8 százalékról 5 százalékra csökken.

Az egyezményt régóta ellenző Franciaország elnöke, Emmanuel Macron csütörtökön az X-en arról írt, hogy hazája támogatja a nemzetközi kereskedelmet, de az EU-Mercosur egyezményt túl régóta tárgyalják olyan alapokon, melyek mára idejét múlttá váltak.

A szabadkereskedelmi megállapodás értelmében az EU, Brazília, Argentína, Uruguay és Paraguay részvételével egy 780 millió lakos számláló közös piac születik, ami azonban az agrártermékek dömpingjével fenyegeti az európai gazdákat.