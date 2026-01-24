MI-buborék? Európában nem kell ettől tartani: ezermilliárdos befektetések hiányoznak, hogy utolérjék a világ többi részét

Brüsszel mesterséges intelligenciára, adatközpontokra és energiára épített ambíciói nem technológiai, hanem pénzügyi akadályba ütköznek; a kontinensen egyszerűen nincs elég hosszú távra elkötelezhető tőke ahhoz, hogy ekkora infrastruktúrát fel lehessen húzni. Emiatt pedig az Egyesült Államok és Kína is a porban hagyja a az EU technológiai szektorát.

Az elkövetkező öt évben mintegy 3000 milliárd eurót kellene beruháznia digitális és energetikai infrastruktúrába, hogy az európai mesterséges intelligencia utolérhesse riválisait / Fotó: TSViPhoto / shutterstock (Képünk illusztráció)

Pénzhiány nyomja az európai mesterséges intelligenciát

Európa előtt óriási feladat áll: az uniós becslések szerint a következő öt évben nagyjából 3000 milliárd eurót kellene digitális és energia-infrastruktúrára költeni – még a védelmi és nemzetbiztonsági kiadások előtt. Ekkora összeg előteremtése csak akkor lehetséges, ha a pénzügyi rendszer minden szereplője beszáll: bankok, kötvénypiacok, kormányok, intézményi és magántőke-befektetők egyaránt.

A kényelmetlen alaphelyzet azonban az, hogy Európa lemaradása az Egyesült Államokhoz képest tovább nő. Bár vannak biztató jelek – például a magánhitelezési alapok térnyerése, a szabályozás óvatos újragondolása és a nemzetközi befektetők visszatérése –, ezek egyelőre nem elegendők a fordulathoz.

Tavaly ugyan 40 százalékkal nőtt a magánhitel-alapok forrásgyűjtése Európában, de a tőke mélysége továbbra is elmarad az amerikai szinttől.

A gond nem a megtakarítások hiánya. A probléma a pénzügyi „vízvezetékrendszerben”, a bürokratikus szabályozásban és a kockázatvállalási hajlandóságban van.

Az európai bankok évtizedek óta nem voltak ilyen erős helyzetben, mégsem alkalmasak nagyon hosszú lejáratú projektek finanszírozására. A biztosítók mozgásterét szigorú szabályok korlátozzák, az értékpapírosítási piac gyenge, a kötvénypiac és a projektfinanszírozás pedig önmagában kevés.

A finanszírozási dugó leglátványosabban az adatközpontok értékpapírosításában látszik:

az Egyesült Államokban 2018 óta 63,6 milliárd dollárnyi adatközpont-adósságot csomagoltak át befektethető értékpapírrá, ebből 27 milliárdot csak 2025-ben;

ezzel szemben az Európai Unió ezzel szemben mindössze 800 millió dollárig jutott.

S miközben az amerikai befektetők 2026-ban már az adatközpontokat várják a legnagyobb új kibocsátási forrásnak, Európa még csak az elején tart.

Ennek egyik kulcsnoka a Solvency II biztosítási szabályozás, amely 2016 óta gyakorlatilag elzárja a biztosítókat az értékpapírosított eszközöktől. Az európai életbiztosítók portfóliójuknak csupán 0,4 százalékát tartják ilyen formában, szemben az amerikai biztosítók 17 százalékával. A jó szándékú szabályozás mellékhatása, hogy Európa legnagyobb, hosszú távon gondolkodó tőkeforrása alig vehet részt az infrastruktúra-finanszírozásban.

Brüsszelben már megindult a szabályok felülvizsgálata, és több tagállam nagyobb rugalmasságot sürget az energiaátmenet és a digitális beruházások finanszírozására. Azonban a Financial Times számításai alapján a jelenlegi javaslatok még messze nem fedik le azt a tőkét, amelyre Európának valójában szüksége lenne.