Megérkezett, már árulják Európában az egyik legolcsóbb kínai elektromos autót: 20 százalékkal kerül kevesebbe, mint a nyugati márkák – videó

Az Egyesült Királyságban leplezte le az MG Motor az elektromos kompakt autójának megújult változatát, az MG4 Urban modellt, amely egyelőre csak a brit piacon érhető el. Az elsőkerék-hajtású MG4 Urban kisebb, 43 kilowattórás akkumulátorral rendelkezik, és már 23 495 fontos (nagyjából 12,35 millió forint) induló áron vásárolható meg, ezzel jelenleg az egyik legolcsóbb új elektromos autónak számít az Egyesült Királyságban.

Az MG4 elektromos autó (képünkön) új változata debütált a brit piacon / Fotó: Garry Lotulung / Anadolu / AFP

Az e-cars.hu beszámolója szerint az új akkumulátorral szerelt MG4 Urban a brit piacon kifejezetten kedvező árpozícióba került. A kínai gyártású elektromos kompakt csaknem 20 százalékkal olcsóbb, mint hasonló európai és dél-koreai riválisai. Az AutoExpress brit szakportál szerint a kínai árháborúk immár elérték Nagy-Britanniát is, vagyis egyre élesebb a verseny az elektromosautó-piacon.

Az MG4 Urban lényegében az MG4 második generációja, amely Kínában már 2025 szeptemberében megjelent, és most kezdi meg európai pályafutását a brit bevezetéssel. A SAIC Motor tulajdonában lévő MG Motor nem egyszerű frissítést hajtott végre, hanem három év gyártást köetően teljesen új műszaki alapokra helyezte a modellt.

Változások a korábbi modellhetz képest

A korábbi MG4 EV hátsókerék-hajtással készült, addig az Urban változat már elsőkerék-hajtású lett. Az új modell mintegy 11 centiméterrel hosszabb, miközben a szélesség, a magasság és a tengelytáv is nőtt, ami a belső tér jobb kihasználhatóságát ígéri.

A brit piacon egyelőre párhuzamosan marad kínálatban a két MG4-generáció. Az MG4 Urban az olcsóbb belépőszintet képviseli, míg a korábbi MG4 EV a magasabb felszereltségű és sportosabb kivitelekkel marad elérhető. Az MG4 Urban Comfort Standard Range kivitel 43 kilowattórás akkumulátorral 323 kilométeres hatótávot kínál, 110 kilowattórás teljesítményű villanymotorral és akár 150 kilowattórás DC gyorstöltési képességgel Ez ebben a kategóriában kifejezetten versenyképesnek számít.

több pénzért nagyobb hatótávot kínál az MG

A nagyobb hatótávot keresők számára elérhető az MG4 Urban Comfort Long Range változat, amely 54 kilowattórás akkumulátort kapott, amivel 415 kilométeres hatótávot biztosít. Ennek ára 25 495 font (mitegy 11,25 millió forint), míg a magasabb felszereltségű Premium Long Range kivitel 27 495 fontba (12,1 millió forint) kerül. Mindkét nagyobb akkumulátoros verzió 118 kilowatt teljesítményű hajtáslánccal készül.