Annyival gazdagodott a milliárdos elit 1 év alatt, mint amennyi pénze van a Föld 4,1 milliárd legszegényebb emberének

A milliárdosok vagyona tavaly a legutóbbi időszakhoz képest háromszorosára nőtt, és elérte a valaha mért legmagasabb szintet, ami tovább mélyítette a demokratikus stabilitást fenyegető gazdasági és politikai szakadékokat – közölte hétfőn a szegénységellenes szervezet, az Oxfam.

A milliárdosok között is kiemelkedik a vagyonával Elon Musk / Fotó: Angela Weiss

A davosi Világgazdasági Fórum megnyitására időzített jelentésében a jótékonysági szervezet arról számolt be, hogy a világ milliárdosainak a vagyona 2025-ben 16 százalékkal, 18 300 milliárd dollárra hízott –

ez 2020 óta összesen 81 százalékos emelkedés.

Miközben ők egyre jobban gazdagodnak, a világon minden negyedik ember számára nehézséget jelent biztosítani a rendszeres táplálkozást, és majdnem minden második szegénységben él, emlékeztetett a jelentést ismertetve a Reuters.

A nairobi székhelyű Oxfam számításai szerint a milliárdosok 2500 milliárd dolláros tavalyi vagyonnövekedése megegyezik azzal az összeggel, amellyel a világ legszegényebb 4,1 milliárd embere összesen rendelkezik.

A mesterséges intelligencia is hajtja a vagyonrobbanást

Az Oxfam a jelentés összeállításakor tudományos kutatásokra és különböző adatforrásokra támaszkodik a Világ-egyenlőtlenségi Adatbázistól a Forbes gazdagok listájáig.

Vincent Bolloré, a „francia Murdoch” dominálja az ottani médiapiacot / Fotó: AFP

Megállapításuk szerint ráadásul a vagyonrobbanáshoz drámai politikai hatalomkoncentráció is társul, a milliárdosok ugyanis 4000-szer nagyobb valószínűséggel töltenek be politikai tisztséget, mint a hétköznapi polgárok.

A szervezet

a legutóbbi vagyonrobbanást Donald Trump amerikai elnök politikájához köti,

aki második elnökségének kezdete óta a „nagy gyönyörű törvényével” csökkentette az adókat, megvédte a multinacionális vállalatokat a nemzetközi nyomástól, és enyhítette a monopóliumok ellenőrzését.

A mesterségesintelligencia- (MI) vállalatok tőzsdei szárnyalása további váratlan nyereséget hozott a már amúgyis gazdag befektetőknek, bár egyre több a vita azzal kapcsolatban, nem durran-e ki hamarosan az MI-lufi.

Növekszik a szakadék a milliárdosok és a világ többi része között

„A gazdagok és a többiek közötti egyre növekvő szakadék rendkívül veszélyes és fenntarthatatlan politikai deficitet is okoz” – figyelmeztetett a jelentés ismertetésekor Amitabh Behar, az Oxfam ügyvezető igazgatója.