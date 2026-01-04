Szerbia készül, felgyorsultak az események: már hétfőn megérkeznek a magyarok a pancsovai olajfinomítóba – a Mol tetőtől-talpig átvilágítja a NIS-t
Jó hír Szerbia számára, hogy a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) ellen bevezetett amerikai szankciók január 23-áig elrendelt felfüggesztése akár véglegessé is válhat, és a vállalat zavartalanul folytathatja működését – számolt be a Novosti. A szerb napilap szerint ezt több, a közeljövőre tervezett lépés is alátámasztja.
Így például értesüléseik szerint
már hétfőn a Mol delegációja a pancsovai finomítóba érkezik. A látogatás nem protokolláris jellegű lesz, hanem a létesítmények alapos átvilágítását szolgálja.
Ez az eljárás akkor bevett gyakorlat, amikor egy befektető vagy vevő részesedést vagy tulajdonjogot kíván szerezni egy vállalatban. Ilyenkor átvilágítják a kiszemelt cég jogi helyzetét, számba veszik az anyagi és az immateriális vagyonát, a munkaügyi és más üzleti viszonyait.
Az Oroszország elleni szankciók köre a NIS-t is érinti, mégpedig súlyosan: a nyersolajszállítás leállt Horvátországon át a Janaf vezetéken, így a pancsovai üzemben – Szerbia egyetlen kőolaj-finomítójában – abbamaradt a termelés.
A szerb elnök szerint az ország nagyon súlyos következményeket szenvedett el, az ipari termelés novemberben és decemberben is visszaesett a finomító leállása miatt, ami pedig drasztikusan és drámaian kihat a a szerb gazdaság állapotára.
Ezek után érthető, hogy a vállalat és a régió is lélegzetvételhez jutott, miután a NIS január 23-ig ideiglenes engedélyt kapott az Egyesült Államoktól arra, hogy zavartalanul működhessen – fizethessen, importálhasson és feldolgozhasson kőolajat, valamint értékesíthesse az üzemanyagokat.
Mol: tetőtől-talpig átvilágítja a NIS-t
A magyar delegáció érkezése garanciát jelenthet arra, hogy az engedély meghosszabbítása véglegessé váljon, majd március 23-ától akár a szankciókat is feloldják. Az amerikai fél ezt a márciusi határidőt jelölte meg arra, hogy az orosz tulajdonosok teljesen kiszálljanak a NIS-ből.
A szerb lap információi szerint
a magyar szakemberek hétfőtől nemcsak a pancsovai finomítót, hanem a NIS égisze alatt működő petrokémiai vállalatot is átvilágítják.
A magyar üzleti ellenőrzés folyamatos lesz, és mindaddig tart, amíg teljes körűen meg nem győződnek a NIS állapotáról. Amint minden szükséges információ rendelkezésre áll, megkezdődhetnek a tárgyalások az árról. Ha az mindkét fél számára elfogadható lesz, megvalósulhat az adásvétel.
A Világgazdaság írásban érdeklődött a Molnál, hogy meg tudják-e erősíteni ezeket az információkat, amint választ kapunk, arról beszámolunk. Korábban arról tájékoztatták lapunkat, hogy
Szerbia egy fontos ország számunkra, szerb partnereinkkel pedig kiváló az együttműködésünk. Megvizsgálunk minden lehetőséget, amely lehetővé teszi, hogy közösen erősítsük tovább a térség ellátásbiztonságát.
Mint lapunk beszámolt róla, január 1-jén rendkívüli események történtek a szerb olajvállalat ügyében, amely masszívan érinti a Molt, illetve Magyarországot is. Ezeket összefoglalva jelen állás szerint az a realitás, hogy a magyar olajtársaság heteken belül hivatalosan is a tulajdonosa lesz az egyetlen szerb olajvállalatnak.
Magyaroké a szerb olajvállalat? Ezt kell tudni a NIS-ről
Nemrég az Egyesült Államok hozzájárult ahhoz, hogy a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) 2026. március 24-ig tárgyaljon a kőolaj-finomítója orosz tulajdonban lévő vagyonrészének értékesítéséről.
A magyar Mol és a NIS ugyanis közös kérelmet nyújtott be az amerikai Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatalhoz (OFAC), hogy függesszék fel a NIS elleni szankciókat a tulajdonosi szerkezet megváltoztatásáról szóló tárgyalások idejére.
Az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma pedig december 31-én különleges engedélyt adott ki a részükre, amely lehetővé teszi a vállalat számára a működés folytatását 2026. január 23-ig. Ez utóbbi dátum egyúttal azt is jelenti, hogy addig elkészülhet az adásvételi szerződés a NIS új tulajdonosával, amely jelen állás szerint tehát a Mol lehet.
Január 1-jén Aleksandar Vucic szerb elnök közvetve megerősítette, hogy a magyar Mol vásárolja meg a NIS-t.
A szerb vezető direkt módon nem nevezte meg a Molt, de határozottan erre utalt, amikor elismerte a folyamatban lévő egyeztetéseket, és azt mondta, hogy "remélem, hogy az oroszok és a magyarok befejezik a dolgukat".
Vucic elmondta, hogy "Szerbia is tulajdonos 29,87 százalékban, és nekünk is van beleszólásunk. A jövőben pedig megpróbálunk még néhány százalékot vásárolni, hogy e fölé az egyharmados küszöb fölé kerüljünk, hogy – mondhatni – még erőteljesebb módon tudjuk a NIS-t nemcsak ellenőrizni és felügyelni, hanem a vállalat irányításában is részt venni”.
Vucic arról is beszélt, hogy a NIS rögtön az ünnepek után megkezdi a kőolaj beszerzését és feldolgozását, a finomító pedig január 18. körül teljes gőzzel fog üzemelni.
A NIS jelenlegi tulajdonosi szerkezete:
- az orosz Gazpromnak 11,3 százalékos részesedése van a NIS-ben,
- leányvállalatának, a Gazpromnyeftynek pedig 44,9 százalékos,
- a szerb kormány részvényeinek aránya 29,9 százalék,
- a fennmaradó részen kisrészvényesek és alkalmazottak osztoznak.