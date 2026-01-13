Elengedte a Molt Vucsics? Új fél tűnt fel a NIS-bizniszben, már tárgyaltak is – „48 órán belül kötelező érvényű szerződési feltételeket szállítunk"

Aleksandar Vucsics szerb elnök szerdán kétoldalú megbeszélést tart az Egyesült Arab Emírségek elnökével, Mohammed bin Zayed Al Nahyan sejkkel, amelynek kiemelt témája lesz a szerbiai olajipari vállalat, a NIS jövője. Vucsics szerint az egyeztetés különösen fontos Szerbia számára, és reményét fejezte ki, hogy a következő napokban kedvező fejleményekről számolhat be – derült ki abból a sajtótájékoztatóból, amit Vucsics kedden Abu Dhabiban, a 2026-os Fenntarthatósági Hét hivatalos megnyitóján tartott.

Vucsics szerint két napon belül eldőlhet, hogy ki vásárolhatja meg az oroszok NIS-beli részesedését: az arabok vagy a Mol / Fotó: Adam Radosavljevic / Shutterstock

A NIS orosz részesedésének megvásárlására irányuló megállapodás lényeges elemei 48 órán belül kiderülnek

A T.anjug hírügynökség beszámolója szerint Vucsics a végleges adásvételi szerződés rövid időn belüli lezárására nem számít, ugyanakkor

48 órán belül, azaz január 15-ig benyújtják az amerikai OFAC-nak a kötelező érvényű szerződési feltételeket.

Ezek alapján már világosan látható lesz a tranzakció iránya, és február–márciusra elkészülhet a végleges megállapodás is.

Az OFAC az amerikai pénzügyminisztérium szankciós hivatala, amely gazdasági és kereskedelmi szankciók terén jár el. A hivatal jóváhagyása a tranzakcióhoz jelen esetben azért kell, mert a Szerbia üzemanyag-ellátásában kulcsszerepet játszó NIS október óta amerikai szankciók alatt áll. Washington célja, hogy megakadályozza, hogy Oroszország az energetikai bevételeket az ukrajnai háború finanszírozására használja fel.

Aleksandar Vucsics, szerint két-három napon belül biztosan kiderül, ki fogja megvásárolni az orosz részesedést a szerbiai olajiparban.

Vucsics azt nem árulta el, hogy a magyar Mol vagy Muhammad bin Zayed sejk esélyesebb a NIS orosz részesedésének átvételére.

Szerbia elnöke egyúttal rámutatott, hogy az Egyesült Arab Emírségek Szerbia egyik legfontosabb befektetője, Bin Zayedet pedig a világ egyik legmeghatározóbb vezetőjének nevezte, akitől sokat tanult az államirányításról. Vucsics úgy fogalmazott, hogy egy ország sikerét nem pusztán természeti erőforrásai, hanem elsősorban a vezetés minősége határozza meg.

A Mol Csoport is bejelentkezett arra, hogy kivásárolja a NIS-ből az oroszokat

Mint a Világgazdaság a múlt héten beszámolt róla, a Mol Csoport január 5. óta vizsgálja a NIS legfontosabb létesítményeit, köztük a pancsovai finomítót, a tárolókat, a főbb ipari egységeket, a töltőállomásokat és a pancsovai Petrohemiját. A vállalat a Szabad Európa Rádiónak elmondta: minden lehetséges opciót mérlegelnek annak érdekében, hogy tovább erősítsék a térség ellátásbiztonságát. A Mol szerint Szerbia kiemelten fontos piac, és az együttműködés a szerb partnerekkel kifejezetten jó.