Elengedte a Molt Vucsics? Új fél tűnt fel a NIS-bizniszben, már tárgyaltak is – „48 órán belül kötelező érvényű szerződési feltételeket szállítunk"

Kulcsfontosságú egyeztetésre készül Szerbia elnöke Abu-Dzabiban szerdán. Aleksandar Vucsics az Egyesült Arab Emírségek elnökével, Mohammed bin Zayed Al Nahyan sejkkel tárgyal a szerb olajipari vállalat jövőjéről. Vucsics szerint két napon belül eldőlhet, hogy ki vásárolhatja meg az oroszok NIS-beli részesedését: az arabok vagy a Mol.
Németh Anita
2026.01.13, 11:35
Frissítve: 2026.01.13, 12:16

Aleksandar Vucsics szerb elnök szerdán kétoldalú megbeszélést tart az Egyesült Arab Emírségek elnökével, Mohammed bin Zayed Al Nahyan sejkkel, amelynek kiemelt témája lesz a szerbiai olajipari vállalat, a NIS jövője. Vucsics szerint az egyeztetés különösen fontos Szerbia számára, és reményét fejezte ki, hogy a következő napokban kedvező fejleményekről számolhat be – derült ki abból a sajtótájékoztatóból, amit Vucsics kedden Abu Dhabiban, a 2026-os Fenntarthatósági Hét hivatalos megnyitóján tartott.

NIS Petrol l. Vucic szerint két napon belül eldőlhet, hogy ki vásárolhatja meg az oroszok NIS-beli részesedését: az arabok vagy a Mol.
Vucsics szerint két napon belül eldőlhet, hogy ki vásárolhatja meg az oroszok NIS-beli részesedését: az arabok vagy a Mol / Fotó: Adam Radosavljevic / Shutterstock

A NIS orosz részesedésének megvásárlására irányuló megállapodás lényeges elemei 48 órán belül kiderülnek

A T.anjug hírügynökség beszámolója szerint Vucsics a végleges adásvételi szerződés rövid időn belüli lezárására nem számít, ugyanakkor 

48 órán belül, azaz január 15-ig benyújtják az amerikai OFAC-nak a kötelező érvényű szerződési feltételeket.

Ezek alapján már világosan látható lesz a tranzakció iránya, és február–márciusra elkészülhet a végleges megállapodás is. 

Az OFAC az amerikai pénzügyminisztérium szankciós hivatala, amely gazdasági és kereskedelmi szankciók terén jár el. A hivatal jóváhagyása a tranzakcióhoz jelen esetben azért kell, mert a Szerbia üzemanyag-ellátásában kulcsszerepet játszó NIS október óta amerikai szankciók alatt áll. Washington célja, hogy megakadályozza, hogy Oroszország az energetikai bevételeket az ukrajnai háború finanszírozására használja fel.

Aleksandar Vucsics, szerint két-három napon belül biztosan kiderül, ki fogja megvásárolni az orosz részesedést a szerbiai olajiparban.

 Vucsics azt nem árulta el, hogy a magyar Mol vagy Muhammad bin Zayed sejk esélyesebb a NIS orosz részesedésének átvételére.

Szerbia elnöke egyúttal rámutatott, hogy az Egyesült Arab Emírségek Szerbia egyik legfontosabb befektetője, Bin Zayedet pedig a világ egyik legmeghatározóbb vezetőjének nevezte, akitől sokat tanult az államirányításról. Vucsics úgy fogalmazott, hogy egy ország sikerét nem pusztán természeti erőforrásai, hanem elsősorban a vezetés minősége határozza meg.

A Mol Csoport is bejelentkezett arra, hogy kivásárolja a NIS-ből az oroszokat 

Mint a Világgazdaság a múlt héten beszámolt róla, a Mol Csoport január 5. óta vizsgálja a NIS legfontosabb létesítményeit, köztük a pancsovai finomítót, a tárolókat, a főbb ipari egységeket, a töltőállomásokat és a pancsovai Petrohemiját. A vállalat a Szabad Európa Rádiónak elmondta: minden lehetséges opciót mérlegelnek annak érdekében, hogy tovább erősítsék a térség ellátásbiztonságát. A Mol szerint Szerbia kiemelten fontos piac, és az együttműködés a szerb partnerekkel kifejezetten jó.

A cég ugyanakkor nem adott egyértelmű választ arra, fontolóra vette-e az orosz tulajdonrész átvételét a NIS-ben. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter ugyanakkor arról tájékozatott a legutóbbi Kormányinfón, hogy a magyar olajtársaság egyre közelebb kerül a NIS megvásárlásához.

A NIS-ben fennálló orosz pakett lehetséges áráról csak találgatni tudunk, ám várhatóan nem a cég piaci kapitalizációja, hanem inkább annak könyv szerint értéke lehet az irányadó. A szerb vállalatot többek között a szankciók miatt is a tőzsde mindössze nagyjából egymilliárd euróra értékeli, ám a Gazprom ezen a szinten aligha válik meg részesedésétől. A cég 2024. végi könyv szerint értéke ugyanis 3,2 milliárd eurót tett ki, amelyet csökkenthettek valamelyest a szankciók miatti veszteségek, ám nem ekkora mértékben. 

Az orosz részesedés nagyjából másfél milliárd euróba kerülhet.

Mégis mivel erősödne a Mol portfóliója, ha beszállna a NIS-be? Sorra vettük az ügylet várható hatásait, mutatjuk, mi lesz igazán zsebbenyúlós

A hónap közepén újraindulhat a termelés a NIS amerikai szankciók miatt leállított finomítójában, de csak ideiglenesen. Ezért egyre sürgősebb, hogy megszülessen a Mollal a megállapodás a szerbiai olajvállalat orosz tulajdonosainak a kivásárlásáról. A Világgazdaság sorra vette, az ügylet révén mivel erősödik a Mol portfóliója, ha a társaságnak sikerül beszállnia a NIS-be.

