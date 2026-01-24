A Covid és a háború pillanatok alatt megtanította az embereknek az élelmiszer értékét — Interjú a Munch ételmentő egyik alapítójával, Wettstein Alberttel

Az ételmentés közép-európai piacvezetőjeként működő Munch az amerikai-magyar Thomas Peterffyhez kötődő kockázati tőkealap egyik magyar kedvezményezettje. Bár már négy országban elérhető az ételmentési módszerük, az új országokba történő terjeszkedés még várat magára. A Munch startup négy alapítója közül Wettstein Albert nyilatkozott a Világgazdaságnak az új befektetésről és a nemzetközi tervekről.

A Munch négy alapító tagja a Bonapp alapítójával: Wettstein Albert, Luka Zivkovic (Bonapp), Zwecker Bence, Perepelica Kirill, Zsoldos Botond / Fotó: Wettstein Albert/ Munch

Milyen célokkal és szemlélettel indította a Munch a 2026-os évet?

2025 előtt az volt a fókuszunk, hogy vertikálisan skálázódjunk. Eljutottunk a több mint 5 millió appletöltésig, és piacvezetők lettünk Magyarországon, Szlovákiában (itt saját operációval), Csehországban és Romániában. Ez gyors növekedést jelentett, amit szervezetileg és technológiailag is kihívás volt lekövetni. 2025-ben pedig úgy döntöttünk, ahelyett, hogy újabb országokban indulunk el, elkezdünk mélyebben integrálódni a meglévő piacainkba, azaz újabb szolgáltatásokat kezdtünk el bevezetni.

Horvát nyelvű opció is szerepel a Munch weboldalán. Ez azt jelenti, hogy déli irányú terjeszkedésről is tárgyaltak?

Előkészítettünk egy déli irányba való terjeszkedést, a rendszerünk készen is állt rá, de végül az utolsó pillanatban úgy döntöttünk, hogy inkább arra helyezzük a fókuszt, hogy a meglévő vásárlóinknak még több lehetőséget adjunk, így elősegítve a hatékonyabb ételmentést. Úgy döntöttünk, hogy azoknak a százezreknek is segítünk, akik letöltötték a Munch alkalmazást, de nem találtak a közelükben kínálatot, mert például a kisvárosukban csak egy étterem van, vagy a legközelebbi lehetőség a városukon kívül esett – nekik is akarunk értéket szolgáltatni.

Olyan megoldást szeretnénk kitalálni, amellyel gondolunk azokra, akik heti szinten muncholnak, hogy elősegítsük ennek a napi szokássá válását. Így egy picit mélyebben az emberek életének a részévé válhat a Munch.

Ezért vezettünk be két új üzletágat is a tavalyi évben. Egy vállalkozás két irányba tud skálázódni: ennek egyik változata, hogy nagyon szűken tartja a fókuszát (például ugyanazt csinálja nagyon sok országban). A másik irány, amelyet mi is követnénk, hogy egy erős márkát alakítunk ki – akár egy kisebb piacon –, és többfajta szolgáltatást értékesítünk a meglévő célközönségünknek.