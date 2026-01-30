Elon Musk megint óriásit lép, történelmi jelentőségű víziót talált ki, ez megrázza majd a világot

A SpaceX egy lehetséges egyesülést mérlegel a Teslával, valamint egy alternatív kombinációt a mesterségesintelligencia-vállalat xAI-val is. Elon Musk konszolidálni akarja birodalmát.

Elon Musk ismét nagyot álmodott - itt az új lehetőség a jövőbe való befektetésre / Fotó: Michael Gonzalez

A cégbirodalmon belül komoly tárgyalások zajlanak arról, hogy a SpaceX és a Tesla összefonódik egymással - értesült a Bloomberg. Az elképzelést egyes befektetők is szorgalmazzák, tetszene nekik egy konszolidált gigacég. Ettől függetlenül a SpaceX és az xAI közötti együttműködés lehetőségét is vizsgálják előbbi tőzsdei bevezetése előtt.

A hírügynökség szerint a két cég fúziója jelentős érdeklődést válthat ki az infrastrukturális alapok és a közel-keleti szuverén befektetők részéről. Egy összeolvadás ugyanis nagy összegű finanszírozási elemet is igényelhet, ami kiváló alkalom lehet a pénzügyi befektetők tulajdoni hányadának növelésére.

Musk ismét a víziókból akar pénzt keresni

Musk nagyívű SpaceX-víziójának különböző elemei – például az, hogy a vállalat adatközpontokat helyezzen el az űrben, összetett mesterségesintelligencia-számítások elvégzésére – eltérő módon profitálhatnának a különböző forgatókönyvekből.

Az xAI óriási előnyre tehetne szert, ha hozzáférhetne a SpaceX pályán keringő adatközpontjai által biztosított számítási kapacitáshoz,

ennek persze komoly mérnöki-műszaki feltételei vannak.

A Tesla energiatároló rendszerek gyártásában meglévő képességei segíthetnék a SpaceX-et abban, hogy a világűrben napenergiát használjon az adatközpontok működtetéséhez. Musk arról is beszélt már, hogy a SpaceX Starship rakétáival Tesla Optimus robotokat juttatnának el a Holdra, illetve a Marsra.

A Tesla jövője nem a villanyautó piacon van

Látszik az is, hogy a Tesla egyre jobban elfordul jövőképe kialakításában a villanyautóktól. A vállalat gyorsjelentésének közzétételét követően Musk elmondta, hogy

a következő negyedévben leállnak a Model S és a Model X elektromos autóik gyártásával, hogy az így felszabaduló kapacitásaikat az Optimus humanoid robotok gyártására használhassák fel.

Az autóiparban egyelőre nem a Teslának áll a zászló, a kínai konkurensek támadásait még csak-csak kezelni tudja, de a klímaszkeptikus Trump-adminisztráció elektromos átállást ellehetetlenítő intézkedései ellen ők is védtelenek.

Az amerikai elnök tavaly szeptember 30-ai hatállyal megvonta a 7500 dollárban maximált adókedvezményt a villanyautók vásárlóitól és lízingelőitől, ezzel gyakorlatilag lenullázva az ágazat versenyképességét.

A Tesla kijött ugyan ősszel a Model 3 és a Model Y Standard változataival, hogy 40 ezer dollár alá szorítsa a legolcsóbb villanyautóinak árát,

de a 29 extrájától megfosztott fapados autók piaci fogadtatása eddig meglehetősen langyos volt.

A Tesla részvényei csütörtökön a tőzsdezárás utáni kereskedésben volt, hogy 4,5 százalék pluszban is jártak. A papír a normál kereskedési időben három és fél százalékot esett, így a vállalat piaci értéke körülbelül egy egész ötvenhat ezermilliárd dollár volt.