Elon Musk megint óriásit lép, történelmi jelentőségű víziót talált ki, ez megrázza majd a világot
A SpaceX egy lehetséges egyesülést mérlegel a Teslával, valamint egy alternatív kombinációt a mesterségesintelligencia-vállalat xAI-val is. Elon Musk konszolidálni akarja birodalmát.
A cégbirodalmon belül komoly tárgyalások zajlanak arról, hogy a SpaceX és a Tesla összefonódik egymással - értesült a Bloomberg. Az elképzelést egyes befektetők is szorgalmazzák, tetszene nekik egy konszolidált gigacég. Ettől függetlenül a SpaceX és az xAI közötti együttműködés lehetőségét is vizsgálják előbbi tőzsdei bevezetése előtt.
A hírügynökség szerint a két cég fúziója jelentős érdeklődést válthat ki az infrastrukturális alapok és a közel-keleti szuverén befektetők részéről. Egy összeolvadás ugyanis nagy összegű finanszírozási elemet is igényelhet, ami kiváló alkalom lehet a pénzügyi befektetők tulajdoni hányadának növelésére.
Musk ismét a víziókból akar pénzt keresni
Musk nagyívű SpaceX-víziójának különböző elemei – például az, hogy a vállalat adatközpontokat helyezzen el az űrben, összetett mesterségesintelligencia-számítások elvégzésére – eltérő módon profitálhatnának a különböző forgatókönyvekből.
Az xAI óriási előnyre tehetne szert, ha hozzáférhetne a SpaceX pályán keringő adatközpontjai által biztosított számítási kapacitáshoz,
ennek persze komoly mérnöki-műszaki feltételei vannak.
A Tesla energiatároló rendszerek gyártásában meglévő képességei segíthetnék a SpaceX-et abban, hogy a világűrben napenergiát használjon az adatközpontok működtetéséhez. Musk arról is beszélt már, hogy a SpaceX Starship rakétáival Tesla Optimus robotokat juttatnának el a Holdra, illetve a Marsra.
A Tesla jövője nem a villanyautó piacon van
Látszik az is, hogy a Tesla egyre jobban elfordul jövőképe kialakításában a villanyautóktól. A vállalat gyorsjelentésének közzétételét követően Musk elmondta, hogy
a következő negyedévben leállnak a Model S és a Model X elektromos autóik gyártásával, hogy az így felszabaduló kapacitásaikat az Optimus humanoid robotok gyártására használhassák fel.
Az autóiparban egyelőre nem a Teslának áll a zászló, a kínai konkurensek támadásait még csak-csak kezelni tudja, de a klímaszkeptikus Trump-adminisztráció elektromos átállást ellehetetlenítő intézkedései ellen ők is védtelenek.
- Az amerikai elnök tavaly szeptember 30-ai hatállyal megvonta a 7500 dollárban maximált adókedvezményt a villanyautók vásárlóitól és lízingelőitől, ezzel gyakorlatilag lenullázva az ágazat versenyképességét.
- A Tesla kijött ugyan ősszel a Model 3 és a Model Y Standard változataival, hogy 40 ezer dollár alá szorítsa a legolcsóbb villanyautóinak árát,
- de a 29 extrájától megfosztott fapados autók piaci fogadtatása eddig meglehetősen langyos volt.
A Tesla részvényei csütörtökön a tőzsdezárás utáni kereskedésben volt, hogy 4,5 százalék pluszban is jártak. A papír a normál kereskedési időben három és fél százalékot esett, így a vállalat piaci értéke körülbelül egy egész ötvenhat ezermilliárd dollár volt.
A SpaceX nyilvános részvénykibocsátása a tervek szerint nagyjából 1,5 ezer milliárd dollárra értékelné a céget.
Előkészítik a fúzió jogi kereteit
Az amerikai Nevada államban január 21-én két olyan jogi entitást hoztak létre, amelyek nevében szerepel a „merger sub” kifejezés, és amelyek tisztségviselői között a SpaceX pénzügyi igazgatója, Bret Johnsen is megtalálható – derül ki Nevada üzleti portáljának adataiból.
A Reuters korábban már beszámolt a SpaceX és az xAI közötti lehetséges egyesülésről. A hírügynökség forrásai szerint az xAI részvényeit SpaceX-részvényekre cserélnék. A Reuters azt is közölte, hogy az xAI egyes vezetői a fúzió részeként készpénzt is választhatnának a SpaceX-részvények helyett.
Holdbázis is épülne
A SpaceX júniusi tőzsdei bevezetést fontolgat, Musk születésnapja környékén, és akár ötvenmilliárd dollárt is bevonhat. Ez minden idők legnagyobb IPO-ja lenne. A
- Bank of America,
- a Goldman Sachs,
- a JPMorgan Chase és
- a Morgan Stanley
várhatóan vezető szerepet kapnk az ügyletben.
Johnsen decemberben azt mondta a SpaceX dolgozóinak, hogy egy nyilvános részvénykibocsátás segíthet finanszírozni a fejlesztés alatt álló Starship rakéta „őrült ütemű” repüléseit, valamint egy lehetséges holdbázis létrehozását.