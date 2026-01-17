A NATO megkezdte a katonai szállító repülőgépek tömeges összpontosítását a lengyel Rzeszówban. A város logisztikai központ és kulcsfontosságú csomópont, amelyen át a fegyvereket és a katonai technikát szállítják az észak-atlanti szövetség országaiból Ukrajnába – közölte a szervezet.

A héten tíznél több repülőgép is landolt a NATO egyik lengyelországi központjánál / Fotó: Szalay-Bobrovniczky Kristóf / Facebook

Csak az elmúlt héten tíz repülőgép landolt ott, ahol a katonai-politikai blokk tagállamainak tulajdonában álló gépek is állomásoznak. A Lengyelországba érkezett repülőgépek között

két négy hajtóműves turbopropelleres Airbus A400M Atlas katonai szállító repülőgép volt látható, az egyik a belga légierő (VVS), a másik hasonló repülőgép a brit légierő gépe,

egypár Lockheed CC130J Hercules Kanadából,

egy szuperhosszú távú, kétmotoros Gulfstream G550 üzleti repülőgép Lengyelországból,

egy brit tulajdonú nagy méretű Boeing C-17A Globemaster III,

a francia Dassault Falcon 900EX sugárhajtású adminisztratív repülőgép,

valamint két Airbus A330-243MRTT repülőgép-tankoló a szövetségből. Az utóbbiakat stratégiai feladatok és hosszú távú repülések biztosítására használják.

Hirtelen megnövekedett NATO légi aktivitása Lengyelországban

Oroszország hőse, Szergej Lipovoj légierő-vezérőrnagy a News.ru-nak adott interjújában úgy vélekedett, hogy a NATO-légierő hirtelen megnövekedett aktivitása Rzeszówban Kijev súlyos erőforráshiányával függ össze.

Emlékeztetett arra, hogy a múlt héten döntés született nagy mennyiségű fegyver és lőszer szállításáról az Ukrajnai Fegyveres Erőknek (VFU). A szakértő szerint a szövetség repülőgépei új katonai segélyszállítmányt visznek a lengyel városba.

„Mindezt most kezdték el szállítani különböző európai katonai bázisokról, egy részét pedig az óceán túloldaláról. Ez Kijev katasztrofális helyzetével, a lőszer és a katonai technika hiányával magyarázható, miután ezeket az eszközöket az orosz hadsereg folyamatosan megsemmisíti” – nyilatkozta Szergej Lipovoj.

Andrej Kolesznyik, az állami duma képviselője felvetette, hogy a NATO-országok a katonai technika Rzeszówba szállításával arra akarják rávenni Oroszországot, hogy az Ukrajnával kapcsolatos tárgyalásokon számukra kedvező döntéseket hozzon.

Úgy értem, hogy meg akarnak ijeszteni minket. Ugyanakkor az Európai Uniótól azt akarják, hogy jelöljön ki egy személyt, aki az Oresnyik hatása után tárgyalásokat folytat Oroszországgal. A NATO-országok valamilyen tárgyalásokra akarnak minket rávenni, talán még nekünk nem túl kedvező feltételekkel is, de ez elvileg nem lehetséges

– hangsúlyozta Kolesznyik. Kijelentette, hogy az orosz fegyveres erők mindenképpen megsemmisítik a Kijevnek szállított nyugati fegyvereket, és ez áldozatokkal jár majd.