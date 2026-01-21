Már nem is titkolják: a német autóipari lobbi miatt akarja lenyomni Von der Leyen az európaiak torkán a Mercosur-megállapodást

Hiába írta alá Von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és négy dél-amerikai vezető január 17-én az Európai Unió és Dél-Amerika között már 25 éve asztalon lévő szabadkereskedelmi egyezményt, továbbra sem csitulnak a kedélyek a megállapodás körül. Az unió vezetése nem egyszserűséggel kikerülte a tagállamokak. Brüsszel ugyanis a Mercosur-egyezményt ideglenesen kereskedelmi megállapodásként tervezi életbe léptetni, ezzel lényegében a nemzeti parlamentek jóváhagyása nélkül is alkalmazhatja. A lépés akkora felháborodást váltott ki, hogy emiatt az Európai Parlament megtámadta a megállapodást és az Európai Bíróság viszi az ügyet. Közben Strasbourgban ismét megjelentek az európai gazdák.

Már nem is titkolják: a német autóipari lobbi miatt dugja le Von der Leyen az európaiak torkán a Mercosur-megállapodást Fotó: Anadolu via AFP

Német autógyártók: a német autóipari lobbi nyomta le az európaiak torkán a megállapodást

Az ügyben az elmúlt napokban többször is megszólalt Orbán Viktor miniszterelnök is, aki azt mondta, hogy Brüsszel becsapta a gazdákat, szerinte igazuk van, és azt kívánta nekik, hogy tartsanak ki. A kormányfő ugyanakkor kizárta, hogy Magyarország bármikor is ratifikálja az egyezményt.

A termelők felháborodása érthető: a két kontinens között létrejövő szabadkereskedelmi övezet teljesen egyenlőtlen versenyhelyzetet teremt számukra. Miközben az Európai Unió egyre több bürokratikus előírással terheli a gazdákat – jelentősen megdrágítva a termelést –, addig a dél-amerikai termelőkre jóval enyhébb szabályok vonatkoznak, tehát utóbbiak versenyelőnyben vannak. A helyzet egyébként kísértetiesen emlékeztet az ukrán gabona ügyére, ahol a Von der Leyen vezette Európai Bizottság egyszer már cserben hagyta az európai mezőgazdasági termelőket.

A dél-amerikai országok még mindig olyan vegyszereket használnak, amiket mi 40 éve már kivontunk

– magyarázta a Világgazdaság kérdésére a gazdák elégedetlenségének okait Gáspár Ferenc, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Bács-Kiskun vármegyei elnöke, aki maga is tevékeny szántóföldi művelésben és állattenyésztésben. Szerinte az megállapodás egészségkárosító hatása egyértelmű, gyanús vesélyezteti az élelmiszer-biztonságot, ráadásul a fogyasztó a boltok polcain fog találkozni a termékekkel, adott esetben nem is tudva a hátterükről. Úgy látja, ezzel agyon fogják verni a teljes európai mezőgazdaságot.