Már nem is titkolják: a német autóipari lobbi miatt akarja lenyomni Von der Leyen az európaiak torkán a Mercosur-megállapodást
Hiába írta alá Von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és négy dél-amerikai vezető január 17-én az Európai Unió és Dél-Amerika között már 25 éve asztalon lévő szabadkereskedelmi egyezményt, továbbra sem csitulnak a kedélyek a megállapodás körül. Az unió vezetése nem egyszserűséggel kikerülte a tagállamokak. Brüsszel ugyanis a Mercosur-egyezményt ideglenesen kereskedelmi megállapodásként tervezi életbe léptetni, ezzel lényegében a nemzeti parlamentek jóváhagyása nélkül is alkalmazhatja. A lépés akkora felháborodást váltott ki, hogy emiatt az Európai Parlament megtámadta a megállapodást és az Európai Bíróság viszi az ügyet. Közben Strasbourgban ismét megjelentek az európai gazdák.
Német autógyártók: a német autóipari lobbi nyomta le az európaiak torkán a megállapodást
Az ügyben az elmúlt napokban többször is megszólalt Orbán Viktor miniszterelnök is, aki azt mondta, hogy Brüsszel becsapta a gazdákat, szerinte igazuk van, és azt kívánta nekik, hogy tartsanak ki. A kormányfő ugyanakkor kizárta, hogy Magyarország bármikor is ratifikálja az egyezményt.
A termelők felháborodása érthető: a két kontinens között létrejövő szabadkereskedelmi övezet teljesen egyenlőtlen versenyhelyzetet teremt számukra. Miközben az Európai Unió egyre több bürokratikus előírással terheli a gazdákat – jelentősen megdrágítva a termelést –, addig a dél-amerikai termelőkre jóval enyhébb szabályok vonatkoznak, tehát utóbbiak versenyelőnyben vannak. A helyzet egyébként kísértetiesen emlékeztet az ukrán gabona ügyére, ahol a Von der Leyen vezette Európai Bizottság egyszer már cserben hagyta az európai mezőgazdasági termelőket.
A dél-amerikai országok még mindig olyan vegyszereket használnak, amiket mi 40 éve már kivontunk
– magyarázta a Világgazdaság kérdésére a gazdák elégedetlenségének okait Gáspár Ferenc, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Bács-Kiskun vármegyei elnöke, aki maga is tevékeny szántóföldi művelésben és állattenyésztésben. Szerinte az megállapodás egészségkárosító hatása egyértelmű, gyanús vesélyezteti az élelmiszer-biztonságot, ráadásul a fogyasztó a boltok polcain fog találkozni a termékekkel, adott esetben nem is tudva a hátterükről. Úgy látja, ezzel agyon fogják verni a teljes európai mezőgazdaságot.
Reagáltak több gazda is lapunknak arra hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke is megjelent a gazdatüntetésen, akit nem fogadtak kitörő örömmel. Volt aki feltette a kérdést: "amikor december 18-én Brüsszelben tízezer gazdával tüntettünk, hol volt Magyar Péter? Éppen megszavazta az Európai Néppárt előterjesztéseit odabent? Ez teljes mértékben marketingpuding az ő és a pártja részéről."
Az autóipar "melegen" üdvözölte a Mercosur-megállapodást
Jogosan felmerülhet a kérdés, ha az európai gazdák ennyire ellenzik a megállapodást, hogy készek utcára menni, hogy elégedetlenségüknek is hangot adjanak, akkor mégis kik a haszonélvezői. Erre az egyik legnagyobb európai érdekvédelmi szövetség meg is adja a választ.
"Az Európai Autóipari Szövetség (ACEA) melegen üdvözli az Európai Unió Tanácsa mai szavazását, amely az EU és a Mercosur közötti kereskedelmi megállapodás aláírása mellett döntött"
– reagált az ACEA január 9-i közleményében aznap, amikor az uniós testület zöld utat adott az EU–Mercosur kereskedelmi és partnerségi megállapodás aláírásának és egyúttal felhatalmazta erre a bizottságot.
Az új szabadkereskedelmi övezet, több mint 700 millió lakossal és mintegy 22 billió amerikai dollár (19 billió euró) összesített gazdasági termeléssel, a világ egyik legnagyobbja lesz.
Az érdekvédelmi szervezet szerint a megállapodás jelentősen csökkenti az EU-ban gyártott személygépkocsikra kivetett vámokat, amelyek jelenleg akár 35 százalékos is lehetnek, továbbá kezeli a kereskedelmi technikai akadályokat, és megerősíti a kritikus nyersanyagok ellátási láncait. Az ACEA ennél is tovább ment a közleményben, határozottan kérte az Európai Parlament döntéshozóit, hogy mielőbb ratifikálják a megállapodást, hogy "minden érintett ágazat gyorsan élvezhesse a megállapodás kereskedelmi és stratégiai előnyeit."
A Volkswagen és a Mercedes lobbija lehet a háttérben
Az ACEA közleményének súlyát emeli, hogy a szervezet elnöke az az Ola Kallenius, aki a Mercedes vezére is egyben. A német autógyártók bődületes veszteségeket könyveltek az elmúlt egy évben, ha csak a harmadik negyed évet nézzük
- a Volkswagen Group 1,3 milliárd eurós működési veszteséget hozott hozza,
- Mercedes‑Benz bevétele 8 százalékkal csökkent, a profitja pedig mintegy felére zuhant egy év alatt.
A drámai eredményromlás mögött meghatározó tényező, hogy a Mercedes és a Volkswagen fokozatosan kiszorul a kínai piacról. 2025-ben a Mercedes Kínába irányuló exportja egyetlen év alatt 19 százalékkal, míg a Volkswagené 8 százalékkal csökkent.
Mindeközben a gyártók saját, európai piacukon is egyre érzékelhetőbb veszteségeket szenvednek el, miután a kínai autógyártók agresszív terjeszkedésbe kezdtek a kontinensen. Tavaly a Németországban eladott elektromos autók 20 százaléka kínai gyártótól származott. Mindez annak ellenére történik, hogy az Európai Unió 2024 óta akár 35,3 százalékos vámot is kivet a Kínából importált elektromos járművekre.
Ennél is lényegesebb a német autógyártók piacvesztése, amit Kínában szenvednek el, és ami már a német gazdaság alapjait kezdi ki. Németország ugyanis egy exportra termelő ország, így létérdeke az új piacok felkutatása, ez most Dél-Amerika.
A Német Autóipari Szövetség (VDA) adatai szerint Németországban a munkahelyek körülbelül 70 százaléka az exporttól függ. Ami Dél-Amerikát illeti, tavalyelőtt a német gyártók körülbelül 524 000 személygépkocsit gyártottak Brazíliában és Argentínában. Ezzel szemben a németországi export az összes Mercosur-országba ugyanebben az időszakban mindössze 25 700 személygépkocsit tett ki.
Az EU-Mercosur kereskedelmi megállapodás EU általi jóváhagyása régóta esedékes, és nagyon jó hír Európa, mint üzleti helyszín, és különösen Németország számára
– ezt Hildegard Müller a VDA elnöke nyilatkozta még január elején. A vélekedést számokkal is igyekeznek alátámasztani a németek. Az Ainvest elemzése szerint a vámok eltörlése 39 százalékkal növelheti a Mercosur-országokba irányuló német autóipari exportot 2040-re. A nagyobb autógyártók, mint például a Volkswagen, a BMW és a Mercedes-Benz, profitálhatnak a Brazíliába és Argentínába, a blokk két legnagyobb piacára való kibővült hozzáférésből.
Anti-Trump- megállapodás?
A gazdasági jelentőségén túl a Mercosur-megállapodásnak van egy geopolitikai súlya is. Röviddel a megállapodás aláírása előtt Trump új vámokat jelentett be Németország és más európai országok ellen a grönlandi konfliktus miatt. Február 1-jétől kezdetben 10 százalékos vámot vetnek ki az Egyesült Államokba küldött árukra. Június 1-jétől a vám 25 százalékra emelkedik, ha nem születik megállapodás az északi-sarki szigettel kapcsolatban. Trump ismételten hangsúlyozza, hogy az erőforrásokban gazdag szigetnek nemzetbiztonsági okokból az Egyesült Államok tulajdonába kell kerülnie.
Az Ifo Intézet szerint az EU és a Mercosur közötti megállapodás legalább részben kompenzálhatja az amerikai vámpolitikából eredő veszteségeket. Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke is erről beszélt.
Weber szerint az EU–Mercosur kereskedelmi egyezmény „anti-Trump megállapodás“ , mert a szabadkereskedelmi paktum egyben válaszként is értelmezhető az Egyesült Államok Donald Trump vezette vám- és protekcionista politikájára.
Az persze már kérdés, hogy közben az EU maga lépett a protekcionizmus útjára, amikor 2023-ban az összes kínai autógyártót megvámolta