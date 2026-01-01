Deviza
Betelt a pohár: kimondták az igazat a német cégek az oroszok elleni uniós szankciókról, ezt nem teszik az ablakba Brüsszelben – "A valóság tagadása"

Ezer és ezer német vállalat van jelen továbbra is az orosz piacon. A német cégek most bevallották, hogy eszük ágában sincs kivonulni, sőt. Látják a visszaesés jeleit az orosz gazdaságban, de majdnem a felük szerint a szankciók többet ártanak Németországnak.
Hecker Flórián
2026.01.01, 18:45
Frissítve: 2026.01.01, 19:12

Több száz német vállalat továbbra is folytatni akarja üzleti tevékenységét Oroszországban a nyugati országok egyre szigorúbb szankciói ellenére, amelyeket Moszkva Ukrajna elleni háborúja miatt léptettek életbe – derült ki egy csütörtökön közzétett felmérésből. Ebben kifejezetten német cégeket kérdeztek.

német cégek, Germany, német gazdaság
Német cégek: kimondták az igazat az oroszok elleni uniós szankciókról / Fotó: Shutterstock

Talán sokakat meglephet a következő adat:

a német vállalatok mindössze 4 százaléka tervezi a piac elhagyását

– erről Matthias Schepp, a német-orosz kereskedelmi kamara elnöke beszélt az oroszországi üzleti klímát vizsgáló friss felmérésre utalva, amelyet mintegy 260 vállalkozás megkérdezésével végeztek el.

Német cégek: kimondták az igazat az oroszok elleni uniós szankciókról

Szavai szerint sokan attól tartanak, hogy jelentős pénzt veszítenek, ha kivonulnak. „Az, aki még mindig Oroszországban van a négyévnyi vérontás és a szankciók után, ki akar tartani” – szögezte le Schepp. Hozzátette, hogy ezek a német vállalkozások továbbra is nagyra értékelik az orosz piac jelentőségét.

Becslések szerint jelenleg körülbelül kétezer német vállalat működik Oroszországban. A kamara elnöke szerint a német vagyon Oroszországban több mint 100 milliárd euróra tehető. „Ezt a vagyont még az is növeli, hogy az orosz törvények lehetetlenné teszik a profit nagy részének kivételét” – jegyezte meg a kamara elnöke.

A felmérésben részt vevők ugyanakkor úgy vélekedtek, hogy az üzleti klíma Oroszországban, valamint a német vállalatok ottani várakozásai egyértelműen romlottak. A vállalatok több mint fele az orosz gazdaság zsugorodására számít 2026-ban. Továbbá úgy vélik, hogy újabb szankciószigorítás is fenyeget, ha az ukrajnai háború nem ér véget.

A felmérés szerint a német vállalatok több mint fele úgy látja, hogy a büntetőintézkedések „erős vagy nagyon erős károkat” okoznak az orosz gazdaságnak, szemben a Kreml álláspontjával.

Az Oroszországban működő német vállalatok 49 százaléka ugyanakkor úgy gondolja, hogy a szankciók Németországnak jobban ártanak, mint Oroszországnak.

Az „igazságbeszéd” ezt követően hangzott el. A német-orosz kereskedelmi kamara elnöke szerint ugyanis a német és az európai politikusok alábecsülik az orosz gazdaság szankciókkal szembeni ellenálló képességét. Egészen pontosan azt mondta, hogy 

az információhiány téves számításokhoz vezet az oroszországi valódi helyzettel kapcsolatban, és ez a háború és a béke kérdésében is így van. A vágyvezérelt gondolkodás és a valóság tagadása rendszeresen ahhoz vezet, hogy alábecsülik az orosz lakosság kitartását.

A felmérés szerint egyébként elsősorban

  • az informatika és a távközlés,
  • a gyógyszeripar és az egészségügy,
  • valamint a mezőgazdaság és az élelmiszeripar

területén várnak növekedést a német vállalkozók.

