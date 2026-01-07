Kritikus állapotban a német gazdaság, maga Merz figyelmeztet – de merre indulhat a fejetlen csirke?

Hétfőn meglepetésre eltávolította bizalmasát a kancellária éléről Friedrich Merz, pénteken pártja, a kereszténydemokrata CDU a koalíciós partner Szociáldemokratákkal (SPD) egyeztet, és borítékolható az összeütközés. Kedden az szivárgott ki, hogy a kancellár kijelentette: a német gazdaság „bizonyos szektorai” „nagyon kritikus” állapotban vannak, lépni kell. A három esemény egy vonalra fűzhető fel, amely riasztó képet fest a német és az európai politikára és gazdaságra leső veszélyekről.

Német gazdaság: kritikus a helyzet – írta Merz, majd Párizsba sietett megtárgyalni, miként támogassák a háborút / Fotó: Krisztian Bocsi

Az említett hármast a Bloomberg is összefűzi, amikor beszámol a kiszivárgott Merz-levélről, amelyet oda nem adtak, de a hírügynökség munkatársa elolvashatta azt.

2026-ban ezért arra kell összpontosítanunk, hogy meghozzuk azokat a helyes politikai és jogi döntéseket, amelyek alapvetően javítják az üzleti környezetet

– írta Merz a Bloomberg által megismert levélben. Egyben elismerte, hogy konzervatív blokkja (a CDU-CSU szövetség, amely kritikusai szerint balra tolódott) és a szociáldemokraták alkotta koalíció együttes kormányzásuk első nyolc hónapjában nem tettek eleget Németország versenyképességének javításáért.

Német gazdaság: szerepe volt Merz legsúlyosabb személyi döntésében

A német sajtó java különösebb magyarázat nélkül számolt be hétfőn arról a meglepetésről, hogy Merz menesztette legközvetlenebb munkatársát és bizalmasát, Jacob Schrotot, és Philipp Birkenmeiert nevezte ki a helyébe. A Bild hozta azt a magyarázatot, hogy

a kancellár elégedetlen azzal, hogy közvetlen köréből hiányzik a gazdasági szakértelem.

A Bloomberg anyaga ezt már magától értetődően viszi tovább: Merz levele egy szélesebb kísérlet része kormánya újrahangolására, egy olyan év után, amelyet „hibák sorozata” jellemzett. Hétfőn elbocsátotta egyik legközelebbi tanácsadóját, Jacob Schrot kabinetfőnököt, és bejelentette, hogy Philipp Birkenmaierrel, a CDU pártigazgatójával kívánja leváltani, akinek szoros kapcsolatai vannak az üzleti világgal – írják.

A három eseményhez a Bloomberg hozzátesz egy negyedik, későbbit is, amelyet a Bild nem említett, a Világgazdaság híre azonban igen: az ellenzéki jobboldali AfD megerősödése mellett érkező öt idei tartományi választást. A német politikában erős Bundestag-frakciója ellenére vasfüggöny mögé tolt AfD egyre tudatosabban gazdasági alapon kritizálja a pártot ideológiai alapon kirekesztő kormánypártokat.