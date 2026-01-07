Deviza
AfD
német gazdaság
versenyképesség
Friedrich Merz

Kritikus állapotban a német gazdaság, maga Merz figyelmeztet – de merre indulhat a fejetlen csirke?

Drámai figyelmeztetést intézett a németekhez Friedrich Merz, egy nappal azután, hogy meghozta kancellári működése legsúlyosabb személyi döntését, és három nappal a szinte biztosan összeütközést hozó mainzi koalíciós egyeztetés előtt. A német gazdaság bizonyos részei nagyon kritikus helyzetben vannak – mondta ki a kormányfő. Jó hír nem tud jönni, még a pozitív meglepetést mutató keddi inflációs adatoknak is van egy veszélyes vonatkozása.
Pető Sándor
2026.01.07, 05:30
Frissítve: 2026.01.07, 05:33

Hétfőn meglepetésre eltávolította bizalmasát a kancellária éléről Friedrich Merz, pénteken pártja, a kereszténydemokrata CDU a koalíciós partner Szociáldemokratákkal (SPD) egyeztet, és borítékolható az összeütközés. Kedden az szivárgott ki, hogy a kancellár kijelentette: a német gazdaság „bizonyos szektorai” „nagyon kritikus” állapotban vannak, lépni kell. A három esemény egy vonalra fűzhető fel, amely riasztó képet fest a német és az európai politikára és gazdaságra leső veszélyekről.

Key Speakers at Sueddeutsche Zeitung Economic Summit
Német gazdaság: kritikus a helyzet – írta Merz, majd Párizsba sietett megtárgyalni, miként támogassák a háborút / Fotó: Krisztian Bocsi

Az említett hármast a Bloomberg is összefűzi, amikor beszámol a kiszivárgott Merz-levélről, amelyet oda nem adtak, de a hírügynökség munkatársa elolvashatta azt. 

2026-ban ezért arra kell összpontosítanunk, hogy meghozzuk azokat a helyes politikai és jogi döntéseket, amelyek alapvetően javítják az üzleti környezetet

– írta Merz a Bloomberg által megismert levélben. Egyben elismerte, hogy konzervatív blokkja (a CDU-CSU szövetség, amely kritikusai szerint balra tolódott) és a szociáldemokraták alkotta koalíció együttes kormányzásuk első nyolc hónapjában nem tettek eleget Németország versenyképességének javításáért.

Német gazdaság: szerepe volt Merz legsúlyosabb személyi döntésében

A német sajtó java különösebb magyarázat nélkül számolt be hétfőn arról a meglepetésről, hogy Merz menesztette legközvetlenebb munkatársát és bizalmasát, Jacob Schrotot, és Philipp Birkenmeiert nevezte ki a helyébe. A Bild hozta azt a magyarázatot, hogy 

a kancellár elégedetlen azzal, hogy közvetlen köréből hiányzik a gazdasági szakértelem.

A Bloomberg anyaga ezt már magától értetődően viszi tovább: Merz levele egy szélesebb kísérlet része kormánya újrahangolására, egy olyan év után, amelyet „hibák sorozata” jellemzett. Hétfőn elbocsátotta egyik legközelebbi tanácsadóját, Jacob Schrot kabinetfőnököt, és bejelentette, hogy Philipp Birkenmaierrel, a CDU pártigazgatójával kívánja leváltani, akinek szoros kapcsolatai vannak az üzleti világgal – írják.

A három eseményhez a Bloomberg hozzátesz egy negyedik, későbbit is, amelyet a Bild nem említett, a Világgazdaság híre azonban igen: az ellenzéki jobboldali AfD megerősödése mellett érkező öt idei tartományi választást. A német politikában erős Bundestag-frakciója ellenére vasfüggöny mögé tolt AfD egyre tudatosabban gazdasági alapon kritizálja a pártot ideológiai alapon kirekesztő kormánypártokat. 

A Bloombergnek ez az anyaga nem nevezi meg pontosan, mit takar „a hibák sorozata”, közéjük sorolja-e netán, hogy a decemberi EU-csúcson megbukott Merz és Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök terve a befagyasztott orosz vagyon Ukrajnához játszására. A helyette elfogadott B tervet – 90 milliárd eurós hitel felvételét Ukrajna számára – az AfD társelnökei, Alice Weidel és Tino Chrupalla súlyos pénzkidobásként kritizálta.

A kiszivárgott levélben, amelyet Merz a kormánykoalíció törvényhozóinak írt, nem nevezte meg pontosan, mely ágazatokra gondolt, amelyek kritikus helyzetbe kerültek. A magyar gazdaság számára fontos német autóipar válsághíreiről, amelyeket jelentős részben a Merz által is támogatott uniós energiapolitika generált, a Világgazdaság is rendszeresen beszámolt, de írtunk a hasonló gazdasági súlyú energiaintenzív szektorok szenvedéséről is

Összességében Európa legnagyobb gazdasága továbbra is gyengén teljesít – emlékeztet a Bloomberg –, annak ellenére, hogy Merz koalíciója számos reformot indított el, 

  • köztük több száz milliárd eurós, adósságból finanszírozott infrastruktúra-alap létrehozását és 
  • a katonai kiadások jelentős növelését. 
  • Ez a program azonban, amelytől általában Európa számára is sokat remélnek a bizakodók, még be sem indult.

Merz gazdasági tanácsadói nemrég 1 százalék alá csökkentették az idei növekedési előrejelzést, az IMF pedig arra figyelmeztetett, hogy Németországnak „bátor” reformokat kell végrehajtania, ha boldogulni akar. Láthatóan Merz maga is tudja, hogy valamit változtatni kell. A kérdés, hogy mit, és ez a bökkenő, 

főleg mikor a koalíciót egy olyan partnerrel hoztuk létre, amely előtte a fő kormánypárt volt, és úgy vertük meg a választásokon, hogy mást-mást akartunk.

A péntek-szombati koalíciós egyeztetésen borítékolható a konfliktus

Ilyen pillanatokban sokaknak eszébe jut, hogy tavaszi kancellárrá választásán Merz az első körben egyszerűen elbukott, nem kapta meg a többséget. A pénteki egyeztetés a keddi kiszivárogtatás jegyében arról az alapról indul, hogy válságos a helyzet a gazdaságban. Politikus számára ilyenkor zsigeri kérdés, kit hibáztasson, ráadásul a két nagy párt az előrelépést továbbra sem azonos módon képzeli el.

Merz levelére reagálva az SPD parlamenti frakcióvezetője, Matthias Miersch hangsúlyozta: a balközép párt számára kiemelten fontos a kollektív szerződések betartása, a stabil bérek és a hatékony szociális reformok.

Akik növekedést akarnak, azoknak védeniük kell a munkahelyeket, ösztönözniük kell az innovációt és a beruházásokat, valamint erősíteniük kell a szociális biztonságot

– idézte Mierschet az RND médiacsoport. Hozzátette: „Az SPD parlamenti frakciója világos prioritásokat fog meghatározni ennek érdekében a parlamentben, kezdve az e heti frakcióülésünkkel.”

Merzék ugyanakkor szélesebb körű nyugdíjreformot, vállalati adókedvezményeket és szociális kiadáscsökkentést szorgalmaznak – olyan intézkedéseket, amelyeket a kormánykoalíció kisebbik pártja, az SPD nagyrészt ellenez – összegez a Bloomberg.

Merz és Miersch: egymással szóba állnak, az AfD-vel nem, a szélsőbal szükség esetén jöhet
Merz és Miersch: egymással szóba állnak, az AfD-vel nem, a szélsőbal szükség esetén jöhet / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Jön az AfD, ment a szélsőbal, Berlin kereszttűzben és olykor áram nélkül

Mivel idén öt tartományi választást tartanak Németországban, az AfD – amelyet az amerikai hírügynökség a német sajtóhoz hasonlóan rendre szélsőjobboldalnak nevez, az amerikai kormánypolitikusok azonban nem – várhatóan tovább erősödik, és szeptemberben két volt keletnémet tartományban is győzelemre áll. Miután a tavalyi választáson története legrosszabb eredményét érte el a háború utáni Németországban, az SPD azóta nehezen tudja visszaszerezni elvesztett támogatását.

Germany’s Far-Right AfD Leads in Some National Polls | Less than half of voters support Merz’s centrist alliance
Az AfD veri a kormánypártokat, a legnépszerűbb párt, de karanténba szorították / Fotó: Forsa via Wahlrecht.de

A pártot kedden újabb csapás érte Brandenburgban, az egyik Berlin környéki tartományban, amikor összeomlott a koalíciója a szélsőbaloldali BSW párttal, amely az AfD-től eltérően nem vont karanténba. Az SPD-s miniszterelnök, Dietmar Woidke újságíróknak azt mondta: egyelőre kisebbségi kormányként folytatja a kormányzást, miközben megpróbálja visszaszerezni a parlamenti többséget.

A BSW – amelyet a volt baloldali politikus Sahra Wagenknecht alapított – nem jutott be az alsóházba a tavalyi országos választáson, és támogatottsága jelentősen erodálódott a heves belső viták közepette, miközben az AfD tör előre, és már a legnépszerűbb párt, különösen az ország keleti felében, a valamikori NDK-ban.

A berliniek közben a héten szélsőbalos csoportok működéséről fájdalmas leckét kaptak, az immár sorozatos gyújtogatások miatt. Az elkövetők nyomát bottal ütik, két nappal a friss eset után még mindig nem állt vissza az áramszolgáltatás.

Berlin háború sújtotta területnek néz ki, kiderült, hogy tényleg gyújtogatás miatt ment el az áram a fagyban
Beszámoltunk róla, szombaton reggel elment az áram a német fővárosban. Gyújtogatás volt a gyanított ok, és mára kiderült, hogy tényleg ez történhetett, szélsőbalos csoport vállalta magára az akciót. Több tízezer háztartás maradt áram nélkül több napra, a berliniek erre emlékezni fognak. Az idősotthonokat és a kórházakat kitelepítették. Ez már másfél évtizede így megy – írja a helyi lap.

Kedden aztán jött egy jó gazdasági hír is: 1,8 százalékra csökkent decemberben a német éves infláció a novemberi 2,3-ról. Manapság azonban a német gazdaságban az öröm is üröm. Sejthető, hogy a kisebb drágulás mögött a kínai áruk beáramlása áll. Rövid távon az inflációt fékező tényezők lesznek meghatározók, így például az erősebb euró és a kedvező energia-bázishatások, valamint az, hogy belföldi és külföldi vállalatok az Egyesült Államokból Európába irányítják át termékeiket dömpingáron – kommentálta az ING elemzői jegyzete.

 

