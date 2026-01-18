Deviza
A német fiatalok nem akarnak katonák lenni — pedig a kormányuk váratlan cselekkel próbálja őket rávenni

A német Védelmi Minisztérium közölte, hogy az aktív szolgálatot teljesítő katonák száma elérte a 2021 óta nem látott szintet. Ennek ellenére az újonnan érkezők alig ellensúlyozzák a távozókat és a nyugdíjba vonulókat, így a német haderő hamar elöregszik.
VG
2026.01.18, 15:53
Frissítve: 2026.01.18, 16:00

A német fegyveres erők, a Bundeswehr PR-támogatása – beleértve a közösségi médiában indított kampányokat is, amelyek a csúcstechnológiás harc izgalmát hangsúlyozták – az elmúlt két évben hozzájárult az újoncok számának növekedéséhez – közölte Németország Védelmi Minisztériuma. 

70 years of the Bundeswehr német in Saarland
A német hadsereg (Bundeswehr) növelné az állományt újoncokkal / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Németország meglehetősen szerény célokat tűzött ki maga elé a közeljövőben. 

A The Wall Street Journal által feltárt, a törvényhozóknak szánt levelében Boris Pistorius védelmi miniszter azt írta: célja, hogy idén 20 ezer katonát sorozzon be az új szolgálatba. A minisztérium közölte, hogy további 13 500 katonát kíván toborozni a katonai szolgálaton kívül. Ez a szám jóval elmarad az elemzők által évi várt 60-70 ezer újonctól, amire Németországnak szüksége van ahhoz, hogy elérje célját, miszerint 2035-re 184 ezerről mintegy 260 ezerre emeli a csapatlétszámát, és megháromszorozza a tartalékosok számát 200 ezerre.

A közösségimédia-kampány megtette a hatását

A Bundeswehr PR-támogatása – beleértve a közösségi médiában indított kampányokat is, amelyek a csúcstechnológiás harc izgalmát hangsúlyozták – az elmúlt két évben hozzájárult az újoncok számának növekedéséhez. A Védelmi Minisztérium közölte, hogy 

az aktív szolgálatot teljesítő állomány száma elérte a 2021 óta nem látott szintet. 

Ennek ellenére az újonnan érkezők alig ellensúlyozzák a távozókat és a nyugdíjba vonulókat, és a haderő öregszik.

Sok pénzt ölnek bele a németek a semmiért

Ahogy arról korábban beszámoltunk, hiába öntik az eurómilliárdokat a német hadseregbe, mégsem lesz sokkal nagyobb a fiatalok kedve a csatlakozáshoz.

Húszmilliárd euró, azaz 7600 milliárd forint, ennyiből autópályát lehetne építeni Berlintől Athénig, és ennyibe került a modernizálódó és bővülő német hadsereg új kommunikációs rendszere. Most kibukott, fukaron bántak a pénzzel, és még többet kell költeni rá. Mire az új rendszeren keresztül átküldenek egy helyzetrajzot, a csata el van vesztve. Egyéb malőrök is komplikálják a nagy csinnadrattával beharangozott, oroszok elleni haderőfejlesztésben a befolyásos szociáldemokrata védelmi miniszter, Boris Pistorius és az ingatag hatalmú Friedrich Merz kereszténydemokrata (CDU) kancellár életét. Kiderült például, hogy egy Leopard tankba 800 munkaóra beépíteni egy egyszerű rádiót.

