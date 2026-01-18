A németek inkább betegállományba mennek, nem akarnak dolgozni — és erről a kormányuk is tehet

Friedrich Merz kancellár bírálta a németek körében túlzottan magas betegszabadság-arányt — közölte a Tagesspiegel.

A CDU politikusa egy Heilbronn közelében, Bad Rappenauban tartott kampányrendezvényen elmondta, hogy Németországban átlagosan 14,5 napot vesznek ki betegszabadságként.

Ez majdnem három hét, amely alatt az emberek betegség miatt nem tudnak dolgoznak. Tényleg szükség van erre?

– vetette fel a CDU politikusa.

Ösztönözni kell a németeket a foglalkoztatásra

Merz szerint meg kell vitatni, hogyan lehetne ösztönzőket teremteni az emberek foglalkoztatásának megtartására.

A koronavírus-járvány idején jogosan, de ma is?

– tette fel a költői kérdést a kancellár. Szerinte ezt meg kell vitatni a koalíciós partnerrel, az SPD-vel. Szerinte:

Magasabb szintű gazdasági teljesítményt kell elérnünk, mint amit jelenleg.

Az AOK egészségbiztosító azonban feltételezi, hogy nem a telefonos betegszabadság igénylésének lehetősége viszi gyakrabban betegállományba a dolgozókat. A jelenlegi elemzések azt mutatják, hogy ez a hiányzások teljesebb körű nyilvántartásához vezet.

A korábbi kommunikációs hibákban keresik az indokokat

A kereszténydemokrata Friedrich kancellár elismerte a CDU/CSU–SPD koalíció kommunikációs stratégiájában elkövetett hibákat. A Tagesspiegel jelentése szerint a hallei üzleti vezetőknek rendezett új évi fogadáson Merz azt mondta:

Kommunikációs stratégiánk nem volt elég jó. Sokkal többet kell majd magyaráznunk és tisztáznunk, és az embereket is rá kell terelnünk erre az útra.

– közölte, majd hozzátette, hogy a szövetségi kormány tisztában van a problémákkal. „Tudunk sok háztartás és sok vállalkozás aggályairól, és ezeket másképp kell majd kommunikálnunk.”

Bár Merz 2025-ben a „reformok őszét” és a német közhangulat megváltozását hirdette, számos üzleti szövetség csalódott, és azzal vádolja a kormányt, hogy túl keveset tesz a gazdaság élénkítése érdekében.