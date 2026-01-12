A németek csodafegyveren ülnek: míg a magyar határhoz félelmetesen közel pusztított egy orosz rakéta — megrongálta a Kelet-Európa java részét ellátó gáztárolót

Németország vadonatúj Arrow 3 nevű rakétavédelmi rendszere először kerülhetett közvetett összetűzésbe az orosz fejlesztésű Oresnyikkel az ukrajnai Sztrij közelében — közölte a német Welt.

A német Arrow 3 rakétarendszer képes lehet még a levegőben hatástalanítani az orosz Oresnyik ballisztikus rakétát / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Ami Lvivben történt, az nem feltétlenül marad Lvivben

Oroszország saját állítása szerint egy Oresnyik típusú közepes hatótávolságú ballisztikus rakétát lőtt ki a lengyel határ közelében található ukrán gáztároló komplexumra Sztrij város közelében,

amely Kelet-Európa gázkészleteinek jelentős részét tárolja.

December elején a német hadsereg üzembe helyezte Arrow 3 rakétavédelmi rendszerét, egy pajzsot, amelynek célja, hogy Németországot és szövetséges szomszédjait megvédje az ilyen fenyegetésektől. A Welt magazinnak a Bundeswehr arról számolt be, hogy

Németországot konfliktus esetén elsősorban a nagy hatótávolságú ballisztikus fegyverrendszerek – köztük az új orosz Oresnyik rakéta – fenyegetik,

majd kiemelték az Arrow 3 rakétarendszerek jelentőségét. Az izraeli gyártmányú AWS-G-vel és az USA-val együttműködésben kifejlesztett rendszerrel a német légierő teljesen új, stratégiai jelentőségű képességre tesz szert.

Mit tud az Oresnyik, hogy még a németek is tartanak tőle?

Az Oresnyik (magyarul „mogyoróbokor”) egy közepes hatótávolságú ballisztikus rakéta, amely az RS–26 Rubezs nukleáris fegyverhordozón alapul. Ukrajnai adatok szerint több mint Mach 10-es sebességgel (kb. 0,1 kilométer per óra) repült célpontja felé. Becsült hatótávolsága 5000-5500 kilométer, Oroszországból gyakorlatilag Európa bármely pontját képes elérni.

A rakéta egyszerre akár több hagyományos robbanófejet is hordozhat, de elsősorban nukleáris robbanófejek hordozására fejlesztették ki. Ezzel azonban a fegyver csak korlátozottan alkalmas precíz hagyományos csapásokra, használata a szakértők szerint leginkább hatalomdemonstrációnak tekinthető. Az első Oresnyik-csapás 2024 novemberében Dnyipróban, Ukrajnában – az ukrán haderő legnagyobb meglepetésére – viszonylag kis károkat okozott.

Hihetetlen derült ki a becsapódott Oresnyik rakétáról: teljesen más volt a célja, mint az ukránok először hitték

A második csapás már teljesen más céllal történt

Az ukrán légierő információi szerint a második támadás során, január 8-án éjjel, a rakétát a távoli orosz Kapusztyin Jar tesztpályáról indították a Kaszpi-tenger partján. Ez azt jelenti, hogy több ezer kilométert tett meg, és magas ballisztikus pályán érte el Ukrajna legnyugatibb részét. A becsapódás körülbelül 80 kilométerre történt a NATO határától, Kijevet „komoly fenyegetésnek” ítélték az európai biztonságra nézve.

A fegyver Lengyelországhoz ilyen közel történő bevetése ezért elsősorban Oroszország erődemonstrációjának is tekinthető.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Vlagyimir Putyin orosz elnök a múltban azzal dicsekedett, hogy a rakétát a nagy sebessége miatt lehetetlen elfogni, és még hagyományos robbanóanyag alkalmazásával is egy nukleáris fegyver pusztító erejével rendelkezik. A nyugati szakértők azonban kételkedni kezdtek a kijelentésekben, azok túl drámainak tűntek, hiszen a jelenleg ismert orosz technológiákkal az Oresnyik nem érhetett el ilyen forradalmi áttörést.