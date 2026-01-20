Németország három csomagot küldött Magyarországnak: vigyázat, robban

Akadályokat helyezni a magyarok elé, amelyeken átszárnyalunk, vagy felkenődünk rájuk – régi szokása a németeknek. Ezt tette Angela Merkel Németországa is, Olaf Scholzé maga botlott bele, Friedrich Merz azonban emelte a tétet. Még egy éve sincs hatalmon, és a kancellár máris több olyan csomagot küldött körbe Európában – a magyaroknak különösen nagy méretben –, amelyek az arcunkba robbannak, vagy ellenkezőleg: akár a pénztárcánkat is hizlalhatják. Lássuk az irdatlan zászlókat, amelyeket az együtt cirkáló német triumvirek – Merz, Von der Leyen, Weber – Európa térképére tűztek. Legalább három van, az arcunkba lobognak, a magyarokat vagy megsuhintják, vagy megsimogatják.

Németország befolyása nő, és az új menő már nem a napelem, hanem a tank – az oroszok már a spájzban vannak, vélik / Fotó: AFP

Induljunk innen: épp a 2025-ös német GDP-adatok közlése után járunk. A német gazdasággal erősen integrált magyar számára messze nem mellékes, bár a háború kérdése ennél is izgatóbb.

A 0,2 százalékos növekedés igen satnya – de láttán itt is, ott is örömtüzek gyúlnak a kontinensen.

A háborútól és tehetetlenségtől göthös német gazdaság 2022 óta képtelen volt növekedni, és ennek a hatása szétsugárzik az unióra, beleértve a németekkel gazdasági téren együttműködő Közép-Európát. Nem a 0,2-nek örül, aki örül, hanem a reményt ünneplik, hogy talán tényleg elkezdődött valami kilábalás, ha tavaly alig láthatóan is, de idén már legalább lassacskán.

A kérdőjelek ugyanolyan hatalmasak, mint a képletes zászlók, aka csomagok. Németekről van szó.

Legjobban az első csomagot ismerjük, kikerülhetetlenül az orrunk alá nyomták, és első látásra rajta a figyelmeztető jel: robbanékony.

Németország háborúja: az első zászló

A főszereplők mind németek, és mindüknek az Európai Néppárt (EPP), illetve német tagja, a legalább nevében kereszténydemokrata CDU a háttere: Friedrich Merz német kancellár, Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök és Manfred Weber EPP-frakcióvezető az Európai Parlamentben (EP). A segédcsapat máltai EPP-s Roberta Metsola, akinek EP-elnöki mandátuma másfél év múlva lejár, és Weber igen komolyan fasírtban van az utódot illetően az egyébként szövetséges Szocialisták és Demokraták frakció vezetőjével, Iratxe García Pérezzel.