Ilyen csőd még nem volt Németországban: 40 évig bírta az óriáscég, most fizetésképtelen - 2000 ember kerülhet utcára

Egy újabb ismert németországi vállalat nyújtott be fizetésképtelenségi kérelmet. Ezúttal a Rajna-vidék-Pfalz tartománybeli Hoppstädten-Weiersbachban működő ROFU Spielwarenhandelsgesellschaft GmbH – számolt be a Frankfurter Rundschau.

Németországban egyre több, régóta működő vállalat kényszerül csődvédelem alá / Fotó: Shutterstock

Németországban megint csődbe ment egy meghatározó piaci szereplő

A cég a gyenge karácsonyi eladásokat és a fogyasztók folyamatos visszafogottságát említi a fizetésképtelenség okaként. Továbbá a költségek minden területen emelkedtek és a verseny fokozódott.

A cég fizetésképtelenséget kért az Idar-Obersteini Kerületi Bíróságon. Január 19-én a bíróság elrendelte az előzetes eljárás lefolytatását önigazgatás keretében. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi vezetőség hivatalban marad, de szerkezetátalakítási szakértők támogatását élvezi. Ezenkívül a bíróság ideiglenes vagyonfelügyelőt nevezett ki az eljárás felügyeletére és a hitelezők érdekeinek védelmének biztosítására.

Az önigazgatási fizetésképtelenségi eljárás célja a vállalat gazdasági és strukturális átszervezése saját irányítás alatt.

A ROFU Kinderland kijelentette, hogy már tájékoztatta közel 2000 alkalmazottját a helyzetről. A fizetéseket a következő három hónapra fizetésképtelenségi kifizetések biztosítják. Az alkalmazott jövője jelenleg bizonytalan.

Az üzletekben egyelőre korlátozások nélkül folytatódik az értékesítés. A vásárlók a szokásos módon folytathatják a vásárlást az online áruházban – magyarázta Michael Fuchs ügyvezető igazgató.

Eközben tárgyalásokat terveznek a beszállítókkal és az üzleti partnerekkel a működés fenntartása érdekében. Az elmúlt hónapokban kidolgoztak egy szerkezetátalakítási tervet, amelynek intézkedéseit most hajtják végre.

Németországon jelenleg csődhullám söpör végig. Számos nagy és régóta működő vállalatnak is fizetésképtelenséget kell jelentenie. Még a globális piacvezetők sem mentesek a gazdasági problémáktól .

A ROFU Kinderland

A ROFU Kinderland egy családi vállalkozás, amely játékok és babatermékek értékesítésére specializálódott. Németország egyik vezető szakkereskedője. A vállalat 104 üzletet üzemeltet hét szövetségi tartományban. A cég több mint 40 éve kínál játékokat minden ismert márkától. A termékkínálatban gyermekkönyvek, iskolai kellékek, kézműves készletek, kirakók és társasjátékok is megtalálhatók. Ezenkívül a vásárlók szezonális dekorációkat és jelmezeket is találhatnak a vásárokban a karneválhoz.