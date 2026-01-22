Deviza
EUR/HUF384,32 0% USD/HUF328,73 -0,16% GBP/HUF441,5 -0,09% CHF/HUF413,56 +0,04% PLN/HUF91,19 -0,06% RON/HUF75,43 -0,01% CZK/HUF15,79 -0,06% EUR/HUF384,32 0% USD/HUF328,73 -0,16% GBP/HUF441,5 -0,09% CHF/HUF413,56 +0,04% PLN/HUF91,19 -0,06% RON/HUF75,43 -0,01% CZK/HUF15,79 -0,06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
német gazdaság
Németország
fizetésképtelenség
csőd
játékbolt
kiskereskedelem

Ilyen csőd még nem volt Németországban: 40 évig bírta az óriáscég, most fizetésképtelen - 2000 ember kerülhet utcára

A gyenge karácsonyi forgalom, a tartósan óvatos fogyasztói magatartás és a megugró költségek miatt fizetésképtelenségi eljárást indított a német játékkereskedelmi piac egyik meghatározó szereplője, a ROFU Kinderland. Németországban egyre több, régóta működő vállalat kényszerül csődvédelem alá.
VG
2026.01.22, 07:40

Egy újabb ismert németországi vállalat nyújtott be fizetésképtelenségi kérelmet. Ezúttal a Rajna-vidék-Pfalz tartománybeli Hoppstädten-Weiersbachban működő ROFU Spielwarenhandelsgesellschaft GmbH – számolt be a Frankfurter Rundschau. 

Germany,Flag,Crisis Németország pont akkor állt a feje tetejére, amikor nagy szükség van az egységére.
 Németországban egyre több, régóta működő vállalat kényszerül csődvédelem alá / Fotó: Shutterstock

Németországban megint csődbe ment egy meghatározó piaci szereplő

A cég a gyenge karácsonyi eladásokat és a fogyasztók folyamatos visszafogottságát említi a fizetésképtelenség okaként. Továbbá a költségek minden területen emelkedtek és a verseny fokozódott.

A cég fizetésképtelenséget kért az Idar-Obersteini Kerületi Bíróságon. Január 19-én a bíróság elrendelte az előzetes eljárás lefolytatását önigazgatás keretében. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi vezetőség hivatalban marad, de szerkezetátalakítási szakértők támogatását élvezi. Ezenkívül a bíróság ideiglenes vagyonfelügyelőt nevezett ki az eljárás felügyeletére és a hitelezők érdekeinek védelmének biztosítására. 

Az önigazgatási fizetésképtelenségi eljárás célja a vállalat gazdasági és strukturális átszervezése saját irányítás alatt. 

A ROFU Kinderland kijelentette, hogy már tájékoztatta közel 2000 alkalmazottját a helyzetről. A fizetéseket a következő három hónapra fizetésképtelenségi kifizetések biztosítják. Az alkalmazott jövője jelenleg bizonytalan.

Az üzletekben egyelőre korlátozások nélkül folytatódik az értékesítés. A vásárlók a szokásos módon folytathatják a vásárlást az online áruházban – magyarázta Michael Fuchs ügyvezető igazgató.

Eközben tárgyalásokat terveznek a beszállítókkal és az üzleti partnerekkel a működés fenntartása érdekében. Az elmúlt hónapokban kidolgoztak egy szerkezetátalakítási tervet, amelynek intézkedéseit most hajtják végre.

Németországon jelenleg csődhullám söpör végig. Számos nagy és régóta működő vállalatnak is fizetésképtelenséget kell jelentenie. Még a globális piacvezetők sem mentesek a gazdasági problémáktól .

A ROFU Kinderland

A ROFU Kinderland egy családi vállalkozás, amely játékok és babatermékek értékesítésére specializálódott. Németország egyik vezető szakkereskedője. A vállalat 104 üzletet üzemeltet hét szövetségi tartományban. A cég több mint 40 éve kínál játékokat minden ismert márkától. A termékkínálatban gyermekkönyvek, iskolai kellékek, kézműves készletek, kirakók és társasjátékok is megtalálhatók. Ezenkívül a vásárlók szezonális dekorációkat és jelmezeket is találhatnak a vásárokban a karneválhoz.

Erre a csődre senki nem számított Németországban, ez már nem autógyártás: újabb iparág rohan a vesztébe – Merz kormánya fogadkozik, hogy megmenti

A DOMO Chemicals német leányvállalatai csődvédelem alá kerültek, a mintegy 550 embert foglalkoztató leunai telephely január óta vészüzemmódban működik. A német vegyipari szövetség és a szakszervezetek már tavaly év végén arra figyelmeztettek, hogy a jelenlegi trendek hosszú távon akár 60-65 ezer munkahelyet veszélyeztethetnek Kelet-Németországban.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu