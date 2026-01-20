Németország újraindítja az elektromos autók állami támogatását

A német kormány bejelentette, hogy 2026. január 1-jétől visszamenőlegesen ismét elérhetővé válik a vásárlási vagy lízingelési támogatás elektromos meghajtású személyautókra. A program keretében a jogosultak 1500 és 6000 euró közötti egyszeri hozzájárulást kaphatnak attól függően, hogy milyen típusú járművet választanak, mekkora a háztartásuk adóztatható éves jövedelme, és hány gyermeket nevelnek.

Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

A tiszta elektromos autók (BEV) esetében az alapösszeg 3000 euró. Az alacsonyabb jövedelmű családok további kedvezményben részesülnek: legfeljebb 60 ezer eurós jövedelemig 4000 euró, 45 ezer euróig pedig 5000 euró jár alapból. Gyermekenként további 500 euró adódik hozzá, legfeljebb két gyermek után, így a maximális támogatás elérheti a 6000 eurót.

A plug-in hibridek esetében az alap 1500 euró és hasonlóan növelhető. A támogatás kizárólag azoknak a magánháztartásoknak jár, amelyeknek a teljes háztartási adóztatható éves jövedelme nem haladja meg a 80 ezer eurót (két gyermek esetén 90 ezer euróig tolódik fel a határ). A program hárommilliárd eurós keretéből a kormány becslése szerint 2026–2029 között körülbelül 800 ezer jármű támogatására nyílik lehetőség.

A kérelmek benyújtására várhatóan csak májusban kerül sor egy online portálon keresztül, de a visszamenőleges érvényesítés miatt már most január óta újonnan forgalomba helyezett járművek is szóba jöhetnek. A bejelentés hátterében az áll, hogy a korábbi program kivezetése után jelentősen visszaesett az elektromos autók magánpiaci eladása Németországban.

2027 júliusától a kormány felülvizsgálja a rendszert, és várhatóan a valós üzemeltetési kibocsátási értékekhez igazítja a kritériumokat. A programot a kormányzat részéről is úgy fogalmazták meg, mint célzott segítséget azoknak a háztartásoknak, amelyek anyagi okokból eddig nehezen tudtak átállni elektromos járműre – ugyanakkor az ipar és a klímacélok szempontjából is fontos lépésnek tartják.