Erre a csődre senki nem számított Németországban, ez már nem autógyártás: újabb iparág rohan a vesztébe – Merz kormánya fogadkozik, hogy megmenti

Jelentős bizonytalanság alakult ki Szász-Anhalt legnagyobb vegyipari telephelyén, a leunai vegyipari parkban, miután a DOMO Chemicals németországi vállalatai csődvédelem alá kerültek. A leunai telephelyen mintegy 550 főt foglalkoztató vállalatcsoport legfontosabb terméke a poliamid 6, amelyet elsősorban az autóipar, az elektrotechnika és a műszaki textíliák gyártása használ.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A cégcsoport anyavállalata, a belga DOMO Chemicals anyagi nehézségei miatt már nem tudta finanszírozni a németországi leányvállalatok működését, a hitelezőkkel folytatott tárgyalások pedig – az eddigi információk szerint – nem vezettek eredményre. Januártól a leunai üzemek átmeneti, úgynevezett vészüzemmódba kerültek.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a berendezéseket biztonságosan leállítják, de a későbbiekben nem garantált, hogy a folyamatok károsodás nélkül újraindíthatók lesznek. A megbízott ideiglenes csődgondnok, Lucas Flöther a médiának nyilatkozva katasztrofális következményekről beszélt arra az esetre, ha a berendezések tartósan üzemképtelenné válnának.

A leunai vegyipari parkban több mint száz vállalat és mintegy 15 ezer munkavállaló tevékenykedik. Az Infraleuna üzemeltető cég szerint egy esetleges hosszú távú leállás komoly hatással lehetne az egész ipari komplexum energia- és anyagellátási láncolatára. A szász-anhalti tartományi kormány jelezte, hogy tárgyalásokat folytat a helyzet enyhítéséről.

A keletnémet vegyipar az utóbbi években több súlyos veszteséget szenvedett el: a Dow Chemical visszavonult a régióból, a Magdeburg környéki Intel-beruházás elmaradt, a napelemgyártás gyakorlatilag eltűnt, és számos kisebb-nagyobb vállalat küzd fennmaradási problémákkal. A német vegyipari szövetség és a szakszervezetek már tavaly év végén arra figyelmeztettek, hogy a jelenlegi trendek hosszú távon akár 60-65 ezer munkahelyet veszélyeztethetnek Kelet-Németországban.

A szövetségi kormány – a fekete-vörös koalíció keretein belül – kedvezményes ipari áramdíjat és egyéb infrastrukturális támogatási csomagokat ígért az ágazatnak ám a szakértők többsége szerint ezek önmagukban nem lesznek elegendőek a strukturális problémák megoldására. A DOMO-leunai eset egyelőre csak a leglátványosabb fejezete annak a mély válságnak, amely az európai vegyipart – és különösen a németországi telephelyeket – jelenleg jellemzi.