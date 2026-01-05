A moziknak nagyon fog fájni, ha a Netflix ráteszi a kezét a Warnerre – a streamingóriás nem fogja betartani, amit ígért
Az amerikai filmiparban újra felerősödtek a mozik és a streamingszolgáltatók közötti feszültségek: egyre több jel utal arra, hogy a Netflix a Warnerrel tervezett üzlet lezárása után jelentősen lerövidítené az új filmek mozis forgalmazásának idejét, ezzel pedig jelentősen károsítaná a mozik piacát. A döntés azért is lenne meglepő, mivel a Warner bővelkedik olyan franchise-okban, melyek korábban hatalmas mozis bevételeket hoztak a cégnek, az új Avatar-film is ezt bizonyítja.
A Box Office Mojo adatai szerint január első hétvégéjén az Avatar: Tűz és hamu része átlépte az egymilliárd dolláros bevételi határt, ami mai árfolyamon megközelítőleg 360 milliárd forintnak felel meg. A film immár harmadik hete vezeti a globális mozis toplistákat, ami sokak szerint egyértelműen jelzi: az igazi blockbusterfilmek továbbra is a nagyvásznon hozzák a legnagyobb pénzt, nem pedig a streamingplatformokon.
Ezzel szemben kiszivárgott információk szerint
a Netflix mindössze 17 napos mozis időablakban gondolkodik, mielőtt az új filmek felkerülnének a platformjára.
A moziüzemeltetők – köztük az amerikai AMC – szerint azonban legalább 45 napra lenne szükség ahhoz, hogy a filmszínházi forgalmazás gazdaságilag életképes maradjon. A vita nem csupán üzleti, hanem alkotói kérdéseket is felvet: több rendező attól tart, hogy munkáik elveszítenék súlyukat és kulturális hatásukat egy alig néhány hetes mozis jelenléttel.
A Netflix kivégezné a blockbusterek mozibevételeit
A feszültséget tovább növeli a Netflix és a Warner Bros. tervezett, 82,7 milliárd dolláros (nagyjából 29 800 milliárd forintos) tranzakciója, mely szigorú politikai és versenyjogi vizsgálatok elé néz az Egyesült Államokban. A Netflix vezérigazgatója, Ted Sarandos ugyanakkor befektetői tájékoztatókon többször hangsúlyozta:
a vállalat rövid távon nem tervezi a Warner-filmek teljes kivonását a mozikból, de a kizárólagos mozis időszakot „felhasználóbarátabbá” tenné.
A Netflix hivatalos álláspontja az elmúlt években következetesen az volt, hogy nem akarja megszüntetni a mozis forgalmazást, és nem tekinti magát a mozik ellenségének. Több nyilatkozatban is azt hangsúlyozták, hogy a cég nem ideológiai alapon ellenzi a mozipremiereket, hanem a hosszú, kizárólagos mozis időablakokat tartja problémásnak. Sőt, még néhány nagyobb költségvetésű filmet moziba is küldött azért, hogy nevezni lehessen őket nagy díjátadókra.
Ez a hozzáállás érdekes módon akkor változott meg, amikor a Warner bekerült a képbe. A mozis modell védelmezői között ott van az Avatar-filmek rendezője, James Cameron is, aki korábban nyíltan bírálta azt az elképzelést, hogy a nagy költségvetésű filmek csupán jelképes mozis bemutatót kapjanak. Szerinte
egy filmnek valódi, széles körű mozis jelenlétre van szüksége ahhoz, hogy betöltse kulturális és gazdasági szerepét
– az Avatar friss sikere pedig szerinte is ezt a megközelítést igazolja vissza.
A mostani adatok fényében egyre nehezebb figyelmen kívül hagyni, hogy miközben a streaming továbbra is gyorsan növekszik, a látványos, közönségfilmek esetében a mozi még mindig megkerülhetetlen bevételi forrás. Ez a kettősség határozhatja meg a következő évek vitáit Hollywoodban, különösen akkor, ha a Netflix valóban rövidebb mozis ablakokat próbál érvényesíteni a Warnerrel közös jövőben.
Elképesztő, mennyit költenek az amerikaiak streaming-előfizetésekre
Az amerikai streamingpiacon a Netflix és a Paramount–Skydance versenye a Warner Bros. Discovery felvásárlásáért újabb átrendeződést vetít előre egy már most is túlzsúfolt előfizetéses piacon. Miközben a hagyományos tévé visszaszorult, a fogyasztók egyre több – gyakran drága és átláthatatlan – streamingcsomagra kényszerülnek, éves szinten akár több ezer dollárt költve, részben kihasználatlan szolgáltatásokra. A Warner sorsáról szóló döntés ezért nemcsak a médiacégek stratégiáját, hanem azt is eldöntheti, hogy az amerikai nézők újabb előfizetést vállalnak-e, vagy inkább lemondanak még egyet.