Washington is elégedett: máris kifizetődik a szerbeknek a MOL-üzlet – felmentették a szankciók alól a NIS-t

Az Egyesült Államok pénzügyminisztérium meghosszabbította a Naftna Industrija Srbije (NIS) működési engedélyét, amelyet orosz tulajdonosai miatt korábban szankcionáltak, nemsokkal azután, hogy a MOL egy történelmi üzlet részeként többségi tulajdonos lett a szerb olajóriásban, ezzel saját regionális pozícióját is megerősítve.

Az amerikai pénzügyminisztérium engedélyével a szerb NIS tovább folytathatja tevékenységét, mivel a MOL többségi tulajdonos lesz a szerb olajóriásban / Fotó: AFP

Az amerikai pénzügyminisztérium Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala (OFAC) pénteken meghosszabbította a NIS működési engedélyét február 20-ig.

A döntés lehetővé teszi, hogy a szerb olajóriás, valamint a pancsovai finomító továbbra is zavartalanul működjön.

Az OFAC közleménye szerint azonban az engedély csak átmeneti megoldást jelent, mivel a cég többségi tulajdonosa, az orosz Gazprom Neft elleni szankciók addig érvényben maradnak, amíg az nem vonul ki a szerb vállalatból.

A NIS stratégiai jelentőségű szereplője a szerb energiaellátásnak, évi több millió tonna kőolajat finomít, és termékei nélkülözhetetlenek a balkáni piacokon. A finomító és kapcsolódó infrastruktúrája az elmúlt években modernizáción esett át, hogy megfeleljen a környezetvédelmi és biztonsági előírásoknak, miközben a folyamatos működés a régió gazdasági stabilitását is támogatja. Washington korlátozásai azonban az ország és a régió energiaellátását is bizonytalanná tették.

Magyar kézben már nem büntetik a NIS-t

Szerbia számára most óriási segítséget nyújt a MOL, amely januárban megvásárolta a NIS 56,15 százalékos orosz tulajdonrészét. A tranzakció során a maradék részesedés egy részét az Egyesült Arab Emírségek szerezték meg, Szerbia pedig 29,87 százalékra növelte saját tulajdonrészét. A felvásárlás biztosítja, hogy a NIS működése a jövőben is folyamatos maradjon, miközben a régió energiapiaci folyamatai kiszámíthatóbbá válnak.

A NIS az elmúlt évtizedekben kulcsszereplővé vált a szerb gazdaságban, az üzlet így óriási regionális terjeszkedést jelent a MOL számára. A felvásárlás azonban a szerbeknek kedvez a legjobban, mivel az amerikai engedélyekkel összhangban ez lehetővé teszi a finomító zavartalan működését.