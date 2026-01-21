Kiderült, mit vállalt a Mol a történelmi NIS-üzletben – a szerbeknek ez nem elég, „remélem, hamarabb megteszik a magyarok"

Sinisa Mali, Szerbia pénzügyminisztere és első miniszterelnök-helyettese pénteken megerősítette: a magyar Mol március közepére vállalta a Szerb Olajipar (NIS) hivatalos irányításának átvételét, a végső szerződést pedig legkésőbb az OFAC által megszabott határidő, március 24. előtt írják alá. Mali ugyanakkor elismerte, hogy a szerb vezetés gyorsabb ütemet szeretne látni, és bízik abban, hogy a folyamat esetleg még a hónap közepén lezárulhat.

A magyar Mol március közepéig vállalta a NIS irányításának átvételét, de Szerbia gyorsabb, márciust megelőző lezárásban reménykedik / Fotó: Adam Radosavljevic / Shutterstock

A hétfői egyeztetéseken a magyar fél és az arab befektetők tisztázták a kötelezettségeket és jogokat az átadás pillanatára vonatkozóan. A Mol konkrétan vállalta, hogy március közepéig átadja a menedzsment irányítását, és biztosítja a működés folytonosságát a NIS-nél. A szerb kormány viszont szeretné, ha még gyorsabban, akár március elején megtörténne az átadás, hogy a bizonytalanság az üzemanyag-ellátásban és a cég működésében minimális legyen.

A miniszter hangsúlyozta:

Úgy vélem, hogy a munka nagy része már elkészült, de szeretnénk, ha gyorsabban lezárnánk mindent, hogy csökkenjen az üzemanyag-ellátás bizonytalansága.

Mali a Novosti című szerb napilapnak elmondta, hogy az átadás zökkenőmentes lebonyolítása lehetővé teszi, hogy Szerbia stabilabb és nyugodtabb időszakba lépjen, és a kormány új beruházásokra, új technológiák bevezetésére és munkahelyteremtésre összpontosíthasson.

A tranzakció dinamikáját tovább feszíti, hogy az OFAC, az amerikai pénzügyminisztérium Külföldi Eszközök Ellenőrzéséért Felelős Hivatala, december 31-én külön engedélyt adott a NIS-nek a működés folytatására, és január 23-ig meghosszabbította az engedélyt. Az OFAC korábban már engedélyezte a tárgyalások határidejének kitolását március 24-ig, ami a magyar vállalás szerint az átadás legkésőbbi időpontja.

A január 19-i megállapodásban a Mol és az orosz Gazpromnyefty rögzítette a jövőbeni eladási szerződés alapvető rendelkezéseit. A tárgyalások során Szerbia sikeresen 5 százalékkal növelte tulajdonrészét, ami további beleszólást biztosít a döntéshozatalba.

Mali szerint a szerb fél számára az a fontos, hogy a határidőn belül minden zökkenőmentesen történjen, de a gyorsabb átadás jelentősen csökkentené az üzleti bizonytalanságot.

A magyar kormány teljes mértékben támogatja a Mol törekvését a NIS orosz tulajdonrészének megszerzésében. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tranzakcióval kapcsolatban kiemelte: a régió integrált olajpiaca stratégiai előnyt jelent Magyarország és Közép-Európa számára.

A kormány a diplomáciai eszközeivel biztosítja, hogy a Mol teljes körű támogatást kapjon a végső megállapodás aláírásáig. Szijjártó szerint a NIS megszerzése nem csupán gazdasági, hanem stratégiai lépés is a régió energiaellátásának biztosítására, és hozzájárul a gazdasági stabilitás erősítéséhez.