Kiderült, mit vállalt a Mol a történelmi NIS-üzletben – a szerbeknek ez nem elég, „remélem, hamarabb megteszik a magyarok"
Sinisa Mali, Szerbia pénzügyminisztere és első miniszterelnök-helyettese pénteken megerősítette: a magyar Mol március közepére vállalta a Szerb Olajipar (NIS) hivatalos irányításának átvételét, a végső szerződést pedig legkésőbb az OFAC által megszabott határidő, március 24. előtt írják alá. Mali ugyanakkor elismerte, hogy a szerb vezetés gyorsabb ütemet szeretne látni, és bízik abban, hogy a folyamat esetleg még a hónap közepén lezárulhat.
A hétfői egyeztetéseken a magyar fél és az arab befektetők tisztázták a kötelezettségeket és jogokat az átadás pillanatára vonatkozóan. A Mol konkrétan vállalta, hogy március közepéig átadja a menedzsment irányítását, és biztosítja a működés folytonosságát a NIS-nél. A szerb kormány viszont szeretné, ha még gyorsabban, akár március elején megtörténne az átadás, hogy a bizonytalanság az üzemanyag-ellátásban és a cég működésében minimális legyen.
A miniszter hangsúlyozta:
Úgy vélem, hogy a munka nagy része már elkészült, de szeretnénk, ha gyorsabban lezárnánk mindent, hogy csökkenjen az üzemanyag-ellátás bizonytalansága.
Mali a Novosti című szerb napilapnak elmondta, hogy az átadás zökkenőmentes lebonyolítása lehetővé teszi, hogy Szerbia stabilabb és nyugodtabb időszakba lépjen, és a kormány új beruházásokra, új technológiák bevezetésére és munkahelyteremtésre összpontosíthasson.
A tranzakció dinamikáját tovább feszíti, hogy az OFAC, az amerikai pénzügyminisztérium Külföldi Eszközök Ellenőrzéséért Felelős Hivatala, december 31-én külön engedélyt adott a NIS-nek a működés folytatására, és január 23-ig meghosszabbította az engedélyt. Az OFAC korábban már engedélyezte a tárgyalások határidejének kitolását március 24-ig, ami a magyar vállalás szerint az átadás legkésőbbi időpontja.
A január 19-i megállapodásban a Mol és az orosz Gazpromnyefty rögzítette a jövőbeni eladási szerződés alapvető rendelkezéseit. A tárgyalások során Szerbia sikeresen 5 százalékkal növelte tulajdonrészét, ami további beleszólást biztosít a döntéshozatalba.
Mali szerint a szerb fél számára az a fontos, hogy a határidőn belül minden zökkenőmentesen történjen, de a gyorsabb átadás jelentősen csökkentené az üzleti bizonytalanságot.
A magyar kormány teljes mértékben támogatja a Mol törekvését a NIS orosz tulajdonrészének megszerzésében. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tranzakcióval kapcsolatban kiemelte: a régió integrált olajpiaca stratégiai előnyt jelent Magyarország és Közép-Európa számára.
A kormány a diplomáciai eszközeivel biztosítja, hogy a Mol teljes körű támogatást kapjon a végső megállapodás aláírásáig. Szijjártó szerint a NIS megszerzése nem csupán gazdasági, hanem stratégiai lépés is a régió energiaellátásának biztosítására, és hozzájárul a gazdasági stabilitás erősítéséhez.
Regionális enegriabiztonság a Mol–NIS-üzletnek hála
A NIS tulajdonosi váltása hosszú távon pozitív hatással lehet a szerb piacra és a régió energiaellátására. A magyar–orosz megállapodás lehetővé teszi a technológiai fejlesztések és új beruházások bevezetését, amelyek munkahelyeket teremtenek, és növelik a termelési kapacitást. Mali hangsúlyozta, hogy
- a stabilizált tulajdonosi kör csökkenti az üzemanyag-bizonytalanságot,
- és elősegíti, hogy Szerbia a gazdasági fejlesztésekre összpontosíthasson.
A Mol révén Szerbia a jövőben egy nyugodtabb, kiszámíthatóbb energiapiaci környezetben működhet, ami kedvező hatással lehet az ország beruházási kedvére. A tulajdonosi változásnak köszönhetően az új technológiák és hatékonyabb működési modellek bevezetése is várható, ami hosszú távon a régió versenyképességét erősítheti.
A tranzakció egyben azt is jelzi, hogy a magyar és a szerb piacok integrált működése stratégiai szinten is előnyös lehet Közép-Európa energiaellátására.
Összességében a Mol és a NIS közötti megállapodás kulcsfontosságú mérföldkő a régió energetikai és gazdasági stabilitása szempontjából. A magyar kormány aktív szerepvállalása, a Szerbia által elért tulajdonrész-növekedés, valamint az OFAC engedélyei mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a tranzakció a tervek szerint, március közepére zökkenőmentesen lezáruljon, és a régió hosszú távon is biztonságos és stabil energiaellátásra számíthasson.
