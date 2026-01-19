NIS–Mol-üzlet: majd kicsattan a magyar kormány az örömtől, hogy megveszik – "Ilyen jó helyzetben még soha nem voltunk"

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter világossá tette: a magyar kormány minden diplomáciai eszközzel támogatja a Mol törekvését, hogy megszerezze a NIS szerb olajvállalat orosz tulajdonrészét. A miniszter szerint a tranzakció kulcsfontosságú Közép-Európa energiaellátásának stabilitása szempontjából.

Szijjártó Péter ismét leszögezte, hogy a Mol a NIS-beszerzésben a magyar kormány aktív diplomáciai támogatására számíthat / Fotó: Adam Radosavljevic / Shutterstock

Szijjártó Péter ismét világossá tette: a Mol teljes körű támogatást kap a magyar kormánytól a NIS szerb olajvállalatban lévő orosz tulajdonrész megvásárlásához. A miniszter hétfőn Prágában nyilatkozott, hangsúlyozva, hogy a diplomáciai segítség a tárgyalások minden fázisában, egészen a végső megállapodás aláírásáig biztosítva van.

A szlovák, a magyar és a szerb olajpiac integrált működése olyan előnyt jelenthet Közép-Európának az energiaellátás biztonságában, mint amilyenben még soha nem voltunk

– mondta Szijjártó, kiemelve a kormány stratégiai célját a régió stabil és független energiapiacának kialakításában.

A miniszter szavai szerint a diplomáciai támogatás nem csupán formális, hanem aktív szerepet jelent a tranzakció zavartalan lebonyolításában.

Célegyenesben a NIS felvásárlása

A Mol már megállapodást kötött az első fázisban az orosz tulajdonossal, Szijjártó szerint azonban a tényleges siker a következő tárgyalási szakaszban dől el.

„Az első aláírt dokumentumot követő tárgyalásokon a Molra számíthat a magyar kormány diplomáciai háttere” – tette hozzá.

Rendkívüli történelmi pillanat: itt a hivatalos szerb bejelentés, a Mol veszi meg a NIS-t az oroszoktól – magyaroké az évszázad olajüzlete Megvette a Mol a szerbiai NIS-t, erről tájékoztatnak egybehangzóan szerbiai lapok, a hírt a szerb bányászati miniszter is megerősítette. Az amerikaiak jóváhagyására azonban még szükség van az adásvétel lezárásához.

A NIS megszerzése stratégiai jelentőségű lépés a Mol és Magyarország számára. Szijjártó rámutatott, hogy a régió olajpiacának összehangolt működése hosszú távon

stabilabb ellátást;

versenyképes árakat;

valamint nagyobb függetlenséget biztosít.

A miniszter szerint a magyar diplomácia aktív szerepe elengedhetetlen, hiszen a tranzakciót nemzetközi szabályok, szankciók és több ország hatósági engedélye is befolyásolja.

Szijjártó Péter nyilatkozata egyértelmű üzenet a nemzetközi és a régiós szereplőknek: Magyarország mozgósítja a politikai és diplomáciai erejét, hogy a Mol sikeresen megszerezze a NIS-t, és ezzel Közép-Európa energiabiztonságát erősítse. A miniszter szerint a tranzakció nem csupán üzleti ügy, hanem stratégiai jelentőségű lépés, amely a magyar kormány aktív szerepvállalásával valósulhat meg.