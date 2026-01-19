Deviza
NIS–Mol-üzlet: majd kicsattan a magyar kormány az örömtől, hogy megveszik – "Ilyen jó helyzetben még soha nem voltunk"

A külügyminiszter szerint a régió integrált olajpiaca stratégiai előnyt jelenthet Magyarország és Közép-Európa számára. A Mol NIS-beszerzésében a magyar kormány aktív diplomáciai támogatására számíthat – jelentette ki Szijjártó Péter Prágában.
VG/MTI
2026.01.19, 18:07
Frissítve: 2026.01.19, 18:14

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter világossá tette: a magyar kormány minden diplomáciai eszközzel támogatja a Mol törekvését, hogy megszerezze a NIS szerb olajvállalat orosz tulajdonrészét. A miniszter szerint a tranzakció kulcsfontosságú Közép-Európa energiaellátásának stabilitása szempontjából.

Valjevo,,Serbia,-,December,10,,2025:,Nis,Petrol,Gas,Station.
Szijjártó Péter ismét leszögezte, hogy a Mol a NIS-beszerzésben a magyar kormány aktív diplomáciai támogatására számíthat / Fotó: Adam Radosavljevic / Shutterstock

Szijjártó Péter ismét világossá tette: a Mol teljes körű támogatást kap a magyar kormánytól a NIS szerb olajvállalatban lévő orosz tulajdonrész megvásárlásához. A miniszter hétfőn Prágában nyilatkozott, hangsúlyozva, hogy a diplomáciai segítség a tárgyalások minden fázisában, egészen a végső megállapodás aláírásáig biztosítva van.

A szlovák, a magyar és a szerb olajpiac integrált működése olyan előnyt jelenthet Közép-Európának az energiaellátás biztonságában, mint amilyenben még soha nem voltunk

mondta Szijjártó, kiemelve a kormány stratégiai célját a régió stabil és független energiapiacának kialakításában.

A miniszter szavai szerint a diplomáciai támogatás nem csupán formális, hanem aktív szerepet jelent a tranzakció zavartalan lebonyolításában.

Célegyenesben a NIS felvásárlása

A Mol már megállapodást kötött az első fázisban az orosz tulajdonossal, Szijjártó szerint azonban a tényleges siker a következő tárgyalási szakaszban dől el.

„Az első aláírt dokumentumot követő tárgyalásokon a Molra számíthat a magyar kormány diplomáciai háttere” – tette hozzá. 

Rendkívüli történelmi pillanat: itt a hivatalos szerb bejelentés, a Mol veszi meg a NIS-t az oroszoktól – magyaroké az évszázad olajüzlete

Megvette a Mol a szerbiai NIS-t, erről tájékoztatnak egybehangzóan szerbiai lapok, a hírt a szerb bányászati miniszter is megerősítette. Az amerikaiak jóváhagyására azonban még szükség van az adásvétel lezárásához.

A NIS megszerzése stratégiai jelentőségű lépés a Mol és Magyarország számára. Szijjártó rámutatott, hogy a régió olajpiacának összehangolt működése hosszú távon

  • stabilabb ellátást;
  • versenyképes árakat;
  • valamint nagyobb függetlenséget biztosít.

A miniszter szerint a magyar diplomácia aktív szerepe elengedhetetlen, hiszen a tranzakciót nemzetközi szabályok, szankciók és több ország hatósági engedélye is befolyásolja.

Szijjártó Péter nyilatkozata egyértelmű üzenet a nemzetközi és a régiós szereplőknek: Magyarország mozgósítja a politikai és diplomáciai erejét, hogy a Mol sikeresen megszerezze a NIS-t, és ezzel Közép-Európa energiabiztonságát erősítse. A miniszter szerint a tranzakció nem csupán üzleti ügy, hanem stratégiai jelentőségű lépés, amely a magyar kormány aktív szerepvállalásával valósulhat meg.

A politikai vezetés és a Mol szoros együttműködése a NIS tranzakcióban új dimenziót ad a magyar külgazdasági diplomáciának. Szijjártó Péter biztosította a nyilvánosságot, hogy a kormány minden eszközzel támogatja a Molt, és a tranzakció végső sikerét a magyar diplomácia folyamatos közreműködése garantálja.

A Mol-papírok mellett a forint is ugrott a NIS-üzlet hírére

A Budapesti Értéktőzsdén hétfőn a Mol részvényei pozitívan reagáltak felvásárlásól szóló hírekre.

Miközben a BUX index alig mozdult, a Mol 3550 forint közelébe kapaszkodott, ami majd félszázalékos plusz. Ezzel párhuzamosan pedig a forint is visszaerősödött a bejelentés hatására. A befektetők számára a tranzakció a Mol regionális pozícióját és kilátásait erősítheti, ezért a piaci reakció összességében kedvező volt.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 3 546 HUF 0 / +0,4 %
Forgalom: 3 719 361 314 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol és a NIS vezetői közötti tárgyalások már előrehaladott szakaszban vannak, de a tranzakció véglegesítéséhez szükséges az amerikai pénzügyminisztérium jóváhagyása. Ez a jóváhagyás azért elengedhetetlen, mert a Gazpromnyefty részesedésére vonatkozó amerikai szankciók speciális engedélyhez kötik a tulajdonrész átruházását. A befektetők és a piac szereplői ezért nagy figyelemmel kísérik a folyamat további alakulását.

A pancsovai bevásárlás fűtötte a Molt, délután visszaütött a forint

Halovány napon is volt ok az izgalomra. A pesti parketten ezúttal mindenki a Molra figyelt. Míg a forint délelőtt gyengült, délután erősödött.

 

