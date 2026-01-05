Mégis mivel erősödne a Mol portfóliója, ha beszállna a NIS-be? Sorra vettük az ügylet várható hatásait, mutatjuk, mi lesz igazán zsebbenyúlós

A Szerbiai Olajipari Vállalat (NIS) pancsovai finomítója várhatóan január 15-én fogadja az első, 85 ezer tonna olajat, előzőleg ugyanis – a NIS-re kivetett amerikai szankciók miatt – megszűnt a létesítmény nyersolajellátása. A finomító működése január 17–18-án indulhat újra, az olajfeldolgozás pedig január 25-én – közölte Aleksandar Vucic szerb elnök a szerbiai nemzetbiztonsági tanács ülése után.

A NIS finomítója csak hab a tortán, van hozzá néhány száz benzinkút is / Fotó: Adam Radosavljevic / Shutterstock

Nem csak orosz olajat kap a NIS

A finomító 36 nap után annak köszönhetően indulhat újra, hogy az Egyesült Államok Külföldi Vagyonkezelési Hivatala (OFAC) engedélyt adott rá, de csak 2026. január 23-ig. Így a horvátországi Janaf vezetéki társaság is megkezdheti a szállítást. A Janaf jelezte, hogy Szerbiába nem csak orosz olajat szállítanak.

A január 23-i dátum azonban szűk határidő. Ahhoz, hogy a finomító (pontosabban a NIS egésze) e nap után is működhessen, akkorra ki kell szállnia a társaságból az orosz tulajdonosainak. Az amerikai szankciók indoka ugyanis a NIS-ben lévő orosz tulajdonlás, a szankció mögött pedig Oroszország ukrajnai háborúja áll.

A NIS-ben

a Gazpromnak 44,85 százaléka,

a Gazpromnyeftynek 11,3 százaléka,

a szerb államnak pedig 29,87 százaléka van,

és vannak kisebbségi részvényesek is.

Az orosz hányad majdani vevőjeként a Mol az esélyes. Tervét a szerb vezetés támogatja, és nem volt ellenvetés amerikai részről sem. Azonban a magyar társaság aligha szerezheti meg az együtt 53,15 százalék egészét. Szerb részről ugyanis elhangzott, hogy az állam az orosz tulajdonosok kiszállása esetén növelni szeretné a NIS-ben lévő hányadát azért, hogy nagyobb legyen a befolyása.

További kérdőjel a Mol majdani NIS-pozíciója kapcsán (már feltételezve, hogy átveszi a két orosz tulajdonos helyét), hogy ki fogja irányítani a NIS-t. Novemberi hírek szerint a szerb parlament olyan törvényt készít, amely a vállalaton kívülre helyezné a NIS irányítását. Ám lehet, hogy ez csak arra a szélső esetre vonatkozik, ha nem sikerülne megállapodni a vevőjelölttel. Szintén a megállapodás elmaradása esetére valószínűsíttette Aleksandar Vucic, hogy bár nem akarja államosítani a NIS-t, de ha erre kerülne a sor, akkor Szerbia „méltó árat” fizetne érte. Kérdés, mekkora ez a tisztességes ár. A Gazpromnyefty szerbiai befektetései 3,5 milliárd eurót tettek ki, míg Belgrád – egyes meg nem erősített jelentések szerint – mindössze 700 millió eurót hajlandó fizetni a NIS-ben lévő részesedéséért.