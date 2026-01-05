Megérkezett a Mol Szerbiába, mindent előszednek, teljes átvilágítást végeznek a NIS-ben – napokig tart majd, több helyre is mennek
A Mol képviselői a terveknek megfelelően megkezdték a NIS kulcsfontosságú létesítményeinek megtekintését – közölte a szerb N1Info.
A magyarok ma reggel óta mérési munkálatokat végeznek a NIS kútoszlopain, az ország északi részéről, Szabadkáról indultak. Hamarosan odaérnek a magyar szakemberek a Rafinerija és a Petrohemija vállalatokhoz is. A Mol képviselői várhatóan a következő néhány napban Szerbiában tartózkodnak.
A magyarok a NIS teljes működését figyelemmel fogják kísérni, ami egy bevett folyamat, amikor olajcégeket vásárolnak. Az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma december 31-én különleges engedélyt adott ki a NIS vállalatnak, amely lehetővé teszi a vállalat számára, hogy 2026. január 23-ig ismét operatív tevékenységet végezzen.
Alekszandar Vucsics szerb elnök vasárnap kijelentette, hogy várhatóan legkésőbb január 15-ig megérkezik az első 85 000 tonna nyersolaj, és a finomító január 17-én vagy 18-án kezdi meg működését, valamint január 25-től vagy 26-tól megkezdi az olajszármazékok előállítását, és felszólította az oroszokat és a magyarokat, hogy mielőbb állapodjanak meg a NIS adásvételi szerződéséről.
Szabadulna a szerb elnök a NIS-től
Ahogy azt korábban megírtuk, a szerb elnök a Nemzetbiztonsági Tanács ülése utáni beszédében felszólította
- a Gazprom
- és a NIS vezetését,
- valamint a magyarokat,
hogy a lehető leghamarabb véglegesítsék az adásvételi szerződést, hogy Szerbia „kiléphessen végre a szankciós rendszer alól”.
Január 15-ig megérkezik hozzánk az első 85 ezer tonna olaj, amiért már január 5-én utalunk. Aztán 13-ig, de legkésőbb 15-ig meg kell érkeznie a szállítmánynak. Január 17–18-án beindul a finomító, ami azt jelenti, hogy január 25–26. körül már képesek lesznek megoldani az olajkérdést, ahogy mondani szokás, kőolajszármazékokat gyártani ott
– sorolta.
Csakhogy arra is rámutatott, hogy jelenleg is érvényben vannak még a NIS-t sújtó szankciók, amelyek továbbra is ott lebegnek Szerbia felett, ahogyan az 1300-1400 embert foglalkoztató kínai Linglong vállalat elleni büntetőintézkedések is hatályosak.
A Mol számára fontosak a szerb olajipari kapcsolatok
A Világgazdaság írásban érdeklődött a Molnál, hogy meg tudják-e erősíteni ezeket az információkat, amint választ kapunk, beszámolunk. Korábban arról tájékoztatták lapunkat, hogy
Szerbia egy fontos ország számunkra, szerb partnereinkkel pedig kiváló az együttműködésünk. Megvizsgálunk minden lehetőséget, amely lehetővé teszi, hogy közösen erősítsük tovább a térség ellátásbiztonságát.
Mint lapunk beszámolt róla, január 1-jén rendkívüli események történtek a szerb olajvállalat ügyében, ami masszívan érinti a Molt, illetve Magyarországot is. Ezeket összefoglalva jelen állás szerint az a realitás, hogy a magyar olajtársaság heteken belül hivatalosan is tulajdonosa lesz az egyetlen szerb olajvállalatnak.