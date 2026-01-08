Köszönjünk el a jó világtól: Európát még megmentették, de most csökkenti Norvégia az olaj- és gáztermelést

Várhatóan stabil marad az idén Norvégia tengeri olaj- és gáztermelése, de a beruházások 6,6 százalékkal csökkennek, ami azt jelenti, hogy az évtized végére már lassulás várható – közölte csütörtökön az ország szabályozó hatósága. Az elmúlt években a nagy beruházások jelentős fejlesztéseket hoztak, ezek azonban fokozatosan véget érnek, míg az új projektek többnyire kisebb méretűek – közölte a Sokkeldirektoratet (Norwegian Offshore Directorate – NOD).

Norvégia Európa legnagyobb gázszállítója / Fotó: AFP

A szabályozó hatóság frissített előrejelzései szerint Norvégia teljes olaj- és gáztermelése idén várhatóan napi 4,1 millió hordó olajegyenérték (boed) közelében marad, majd 2030-ra alig 3,5 millió boed alá csökken.

A kiadásokra, köztük a kutatásokra fordított összeg az idén várhatóan az egy éve jelzett 234,9 milliárd korona helyett 256 milliárd norvég korona lesz az inflációval kiigazított tavalyi 275 milliárd után, 2030-ban pedig az előrejelezések szerint 209 milliárdra csökken, ami 24 százalékkal alacsonyabb a tavalyi szintnél. (Egy norvég korona 32,5 forint.)

2030-ra a befektetések értéke az olaj- és gázszektorban már csak 209,2 milliárd korona lesz az előrejelzés szerint.

Norvégia elmarad a korábbi rekordoktól

A kevesebb projekt hatása máris érzékelhető a beszállítóknál, amelyek közül néhányan megkezdték a leépítéseket.

Kevesebb lesz az önálló, és sokkal több a tenger alatti fejlesztés. Ez hatással lesz a beszállítóiparra

– ismerte el a Reutersnek Torgeil Stordal, a NOD főigazgatója, arra utalva, hogy a nagy zöldmezős projektek helyett a kisebb, tenger alattiak felé mozdulnak el.

Az előrejelzés szerint a földgáztermelés 2026-ban 123,1 milliárd köbméterre tehető, ami növekedés a tavalyi 119,8 milliárdhoz képest, de elmarad a 2024-es 124,2 milliárdos rekordtól. 2030-ra a termelés még tovább, 107,1 milliárd köbméterre csökken.

Az olajtermelés csökken az idén / Fotó: AFP

Stordal szerint a gáztermelés három-négy évig magas szinten marad, így egyelőre változatlanul Norvégia lesz Európa vezető beszállítója, miután az ukrajnai invázió miatt kizárták az ellátásból Oroszországot.