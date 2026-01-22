Deviza
Meggondolta magát Európa egyik legzöldebb országa: nem elég a napelem és a szél, atomerőműveket kezd építeni – "Ezt látnunk kell"

Kis moduláris atomreaktorokkal egészítenék ki a gyengélkedő hálózatot. Dániában 40 év után feloldanák a tilalmat a nukleáris energiáról, miután a skandináv ország kénytelen volt szembesülni azzal, hogy nem képes biztosítani a stabil ellátást a lakosság számára.
VG/MTI
2026.01.22, 19:24
Frissítve: 2026.01.22, 20:16

Dánia 1985 óta először készül feloldani a nukleáris energia tilalmát, kis moduláris atomerőműveket tervezve. A döntést az indokolja, hogy a szél- és napenergia önmagában már nem biztosít elegendő energiát az ország számára.

An,Image,Of,The,Nuclear,Power,Plant,In,Gundremmingen,Germany nukleáris energia
Dániában 40 év után feloldanák a tilalmat a nukleáris energiáról, miután a skandináv ország kénytelen volt szembesülni azzal, hogy nem képes biztosítani a stabil ellátást a lakosság számára / Fotó: Sahara Prince

Dánia csütörtökön bejelentette, hogy az 1985 óta fennálló nukleárisenergia-tilalmat feloldva kisméretű, moduláris atomerőművek építését tervezi. Lars Aagaard, a dán éghajlat- és energiaügyi minisztérium vezetője szerint a döntés mögött az áll, hogy 

bár a szél- és napenergia továbbra is alapvető része lesz az ország energiamixének, önmagukban már nem elegendőek.

A miniszter kiemelte, hogy Dániának nyitottnak kell lennie más technológiák vizsgálatára is, amelyek biztosíthatják az ország zöldenergiáját a jövőben. A kis moduláris atomreaktorok (SMR) lehetőséget adhatnak az energiaellátás diverzifikálására, miközben csökkenthetik a fosszilis energiaforrások iránti függőséget.

A dán kormány hangsúlyozta, hogy a szakpolitikai döntés meghozatala előtt alapos vizsgálatokat végeznek a szabályozási folyamatokról, a biztonsági kérdésekről, a radioaktív hulladék kezeléséről, a szükséges szakértelemről és a felmerülő költségekről. A parlament tavaly döntött arról, hogy el kell kezdeni a nukleáris technológiák alkalmazhatóságának vizsgálatát, ezzel megalapozva a mostani lépést.

Kis reaktorok lobbantják újra a szerelmet a nukleáris energiáért

A kis moduláris reaktorok nem csupán Dániában, hanem világszerte érdeklődést váltanak ki. Kína például 2026 elején kereskedelmi üzembe helyezte a világ legnagyobb atomerőmű-komplexumának első blokkját, a Csangcsou atomerőművet, ahol Hualong One típusú, harmadik generációs reaktorok működnek.

A teljes hat reaktor üzembe állásával a komplexum évente mintegy 60 milliárd kilowattóra karbonmentes energiát termelhet, és jelentősen hozzájárul Kína energiaellátásának stabilizálásához. 

A kis és nagy moduláris reaktorok kombinált alkalmazása globálisan is növekvő szerepet kap a zöldenergia mellett, és Dániának lehetősége van tanulni a nemzetközi tapasztalatokból.

Az energiahelyzetet tekintve Dánia villamosenergia-termelésének 58 százaléka a szélenergiából származik, a bioüzemanyagok 18 százalékot, a napenergia 11 százalékot, míg a hulladékból és a szénből származó energia egyaránt 5 százalékot tesz ki – derül ki a Nemzetközi Energiaügynökség 2024-es adataiból. A statisztikák jól mutatják, hogy bár a megújulók dominálnak, a nukleáris energia bevezetése segíthet stabilabbá tenni az ország energiaellátását.

Véget vethet az atomtilalomnak Dánia

A skandináv ország negyven éve tiltotta be az atomenergiát az országban. Bár Dánia sok megújuló energiát használ, a fosszilis erőművekről nem tudott lemondani. Az új nukleáris technológiák, mint a kis moduláris reaktorok, tükrében érdemes az 1985-ös tiltást felülvizsgálni.

 

Energiabiztonság

Energiabiztonság
24 cikk

 

 

