Deviza
EUR/HUF385,36 +0,31% USD/HUF329,06 +0,36% GBP/HUF445,24 +0,36% CHF/HUF415,11 +0,29% PLN/HUF91,42 +0,26% RON/HUF75,74 +0,34% CZK/HUF15,91 +0,21% EUR/HUF385,36 +0,31% USD/HUF329,06 +0,36% GBP/HUF445,24 +0,36% CHF/HUF415,11 +0,29% PLN/HUF91,42 +0,26% RON/HUF75,74 +0,34% CZK/HUF15,91 +0,21%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX114 628,65 +1,28% MTELEKOM1 808 -0,11% MOL3 054 +2,1% OTP36 430 +0,91% RICHTER10 100 +1,98% OPUS554 +0,72% ANY7 100 +0,85% AUTOWALLIS150 -0,33% WABERERS5 400 -1,48% BUMIX10 166,95 +0,64% CETOP4 040,99 +2,21% CETOP NTR2 537,83 +0,25% BUX114 628,65 +1,28% MTELEKOM1 808 -0,11% MOL3 054 +2,1% OTP36 430 +0,91% RICHTER10 100 +1,98% OPUS554 +0,72% ANY7 100 +0,85% AUTOWALLIS150 -0,33% WABERERS5 400 -1,48% BUMIX10 166,95 +0,64% CETOP4 040,99 +2,21% CETOP NTR2 537,83 +0,25%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
ces
LEGO
smart brick
Star Wars
játékipar
bemutató

Elképesztő újdonságot mutatott be a Lego: jön az okoskocka, ami teljesen átformálja a játékélményt

Új irányt jelölt ki a Lego a hagyományos építőjátékok és a digitális élmények összekapcsolásában. A 2026-os CES-bemutatón elmondták, hogy a fejlesztés nem váltja le a klasszikus kockákat, hanem új funkciókkal egészíti ki őket. Az okoskocka célja, hogy néhány elem segítségével az egész építmény interaktívvá váljon.
Gergely Máté
2026.01.06, 10:51
Frissítve: 2026.01.06, 11:06

A Lego a 2026-os Consumer Technology Association (CES) bemutatón hivatalosan is bemutatta első smart brick nevű okos építőelemét, mely új szintre emelheti a hagyományos kockák és a digitális technológia összekapcsolását. A vállalat hangsúlyozta: nem az a cél, hogy teljes készletek épüljenek okoskockákból, hanem hogy egy vagy néhány smart brick, azaz okoskocka, képes legyen „életre kelteni” az egész építményt.

Elképesztő újdonságot mutatott be a Lego: jönnek az okoskocka, ami teljesen átformálja a játékélményt
Elképesztő újdonságot mutatott be a Lego: jön az okoskocka, ami teljesen átformálja a játékélményt / Fotó: Natalija Kosztikova 

A bemutató alapján a smart brick külsőre pontosan úgy néz ki, mint egy hagyományos kétszer négyes legókocka, belsejében azonban egy, a legógomboknál is kisebb csip kapott helyet. Ez teszi lehetővé, hogy az elem érzékelje saját helyzetét a térben: tudja, hol van három dimenzióban, milyen irányba áll, és milyen más smart elemek találhatók a közelében. A kockák automatikusan egy hálózatot alkotnak, melyben egymással is kommunikálnak, ha elég közel vannak egymáshoz.

A smart brick egy új platform, a smart play alapját jelenti,

mely a fizikai építést és az interaktív játékot kapcsolja össze. A bemutatón látható példák szerint a kockák színe változhat attól függően, hová helyezik őket, vagy milyen távolságra vannak egymástól, és eseményeket is képesek felismerni. Egy versenyhelyzetben például meg tudják állapítani, melyik játékos lépte át először a célvonalat.

A rendszer három fő elemből áll: 

  • magából a smart brickből, 
  • egy úgynevezett smart tagből, 
  • valamint egy Ssmart minifigure-ből. 

Ezek mindegyike saját kóddal rendelkezik, mely meghatározza a viselkedését. A smart brickbe apró hangszóró is került, így hanghatásokat tud kiadni: a demók során például egy autó motorhangja vagy egy doromboló macska hangja is megszólalt, attól függően, milyen elemhez kapcsolódott.

 

Egy egyszerűbb, játékosabb bemutatón az is kiderült, mennyire érzékenyen reagál a rendszer a mozgásra. Egy apró legóautó hangot adott ki attól függően, hogyan mozgatták: oldalra döntve csikorgó hang jelezte a kanyarodást, fejjel lefelé fordítva pedig balesetet imitáló zaj hallatszott. Amikor az autó nekiütközött egy smart minifigure-nek, a figura meglepetten felkiáltott, ami jól érzékeltette, hogyan válhat a fizikai játék spontán, interaktív élménnyé.

A smart brick fény-, szín- és hangérzékelőkkel is rendelkezik, 

valamint képes felismerni, ha egy smart minifigure kerül rá vagy mellé, és ennek megfelelően reagál. A Lego szerint mindez nem a digitális játék kiváltását, hanem annak kiegészítését szolgálja: a cél az, hogy a gyerekek továbbra is fizikai elemekkel építsenek, miközben az alkotások reagáló, élő világokká alakulnak.

A fejlesztést Julia Goldin jelentette be a CES 2026 színpadán. Elmondása szerint a Lego számára az volt a legnagyobb kihívás, hogy a legújabb technológiai megoldásokat úgy építsék be a termékekbe, hogy közben megmaradjon a klasszikus, kreatív és kézzel fogható Lego-játékélmény.

Nem bízzák a véletlenre az okoskocka rajtját

Az első univerzum, mely megkapja az okoskockákat, a Star Wars lesz. A CES-en három új készletet mutattak be, melyek már smart bricket tartalmaznak: egy TIE vadászt, egy X-Winget, valamint Darth Vader tróntermét. Az utóbbi különösen nagy sikert aratott a bemutatón, hiszen a klasszikus Birodalmi induló dallama is megszólal, amikor a trónterem „életre kel”.

A készletek nemcsak önmagukban működnek, hanem egymással is képesek interakcióba lépni. 

Mivel mindegyik smart brickkel van felszerelve, a modellek érzékelik egymás pozícióját és mozgását a térben, 

vagyis a különálló építmények egy közös, dinamikus játéktérré állnak össze. Ez új szintre emeli a klasszikus Star Wars-csatákat: a játék nem előre programozott forgatókönyv szerint zajlik, hanem a gyerekek mozdulataira reagál. A Lego tervei szerint a Star Wars csak az első állomás, de egyértelműen jelzi, milyen irányba fejlődhet a smart play ökoszisztéma a következő években.

Teljesen megújult a magyar Lego-gyár

Nyíregyházán új mérföldkőhöz érkezett a Lego 2025-ben: átadták a több mint 54 milliárd forintos beruházást, melynek révén az üzem a világ második legnagyobb Lego-gyárává vált. A kormány 4,3 milliárd forinttal támogatta a fejlesztést, amely 300 új munkahelyet teremtett, és 30 százalékkal növeli a termelési kapacitást. Az üzemben immár a gyártás teljes folyamata jelen van, a granulátumtól a kész dobozokig, miközben a megújuló energiát szolgáltató napelemek száma is folyamatosan bővül.

Az átadó után a gyár vezetője, Chresten Bruun interjút adott a Világgazdaságnak, melyet itt teljes hosszában elolvashatnak.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu