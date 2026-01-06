A Lego a 2026-os Consumer Technology Association (CES) bemutatón hivatalosan is bemutatta első smart brick nevű okos építőelemét, mely új szintre emelheti a hagyományos kockák és a digitális technológia összekapcsolását. A vállalat hangsúlyozta: nem az a cél, hogy teljes készletek épüljenek okoskockákból, hanem hogy egy vagy néhány smart brick, azaz okoskocka, képes legyen „életre kelteni” az egész építményt.

Elképesztő újdonságot mutatott be a Lego: jön az okoskocka, ami teljesen átformálja a játékélményt / Fotó: Natalija Kosztikova

A bemutató alapján a smart brick külsőre pontosan úgy néz ki, mint egy hagyományos kétszer négyes legókocka, belsejében azonban egy, a legógomboknál is kisebb csip kapott helyet. Ez teszi lehetővé, hogy az elem érzékelje saját helyzetét a térben: tudja, hol van három dimenzióban, milyen irányba áll, és milyen más smart elemek találhatók a közelében. A kockák automatikusan egy hálózatot alkotnak, melyben egymással is kommunikálnak, ha elég közel vannak egymáshoz.

A smart brick egy új platform, a smart play alapját jelenti,

mely a fizikai építést és az interaktív játékot kapcsolja össze. A bemutatón látható példák szerint a kockák színe változhat attól függően, hová helyezik őket, vagy milyen távolságra vannak egymástól, és eseményeket is képesek felismerni. Egy versenyhelyzetben például meg tudják állapítani, melyik játékos lépte át először a célvonalat.

A rendszer három fő elemből áll:

magából a smart brickből,

egy úgynevezett smart tagből,

valamint egy Ssmart minifigure-ből.

Ezek mindegyike saját kóddal rendelkezik, mely meghatározza a viselkedését. A smart brickbe apró hangszóró is került, így hanghatásokat tud kiadni: a demók során például egy autó motorhangja vagy egy doromboló macska hangja is megszólalt, attól függően, milyen elemhez kapcsolódott.

Egy egyszerűbb, játékosabb bemutatón az is kiderült, mennyire érzékenyen reagál a rendszer a mozgásra. Egy apró legóautó hangot adott ki attól függően, hogyan mozgatták: oldalra döntve csikorgó hang jelezte a kanyarodást, fejjel lefelé fordítva pedig balesetet imitáló zaj hallatszott. Amikor az autó nekiütközött egy smart minifigure-nek, a figura meglepetten felkiáltott, ami jól érzékeltette, hogyan válhat a fizikai játék spontán, interaktív élménnyé.

A smart brick fény-, szín- és hangérzékelőkkel is rendelkezik,

valamint képes felismerni, ha egy smart minifigure kerül rá vagy mellé, és ennek megfelelően reagál. A Lego szerint mindez nem a digitális játék kiváltását, hanem annak kiegészítését szolgálja: a cél az, hogy a gyerekek továbbra is fizikai elemekkel építsenek, miközben az alkotások reagáló, élő világokká alakulnak.