Az olaj egész évben olcsó maradhat az előrejelzés szerint – hacsak Trump nem tesz olyasmit, amit nagyon megérez a piac

Az olaj ára várhatóan lejjebb csúszik az idén a túlkínálat miatt a Goldman Sachs előrejelzése szerint, de a helyzetet nagyban befolyásolják a geopolitikai feszültségek Oroszország, Venezuela és Irán vonatkozásában. Az utóbbi országban hetek óta tartanak a tüntetések, ami némileg feljebb hajtotta hétfő reggel az árat.

Az amerikai beavatkozás Iránban felbolygathatja az olaj piacát / Fotó: Middle East Images via AFP

A Reuters tudósítása szerint a Brent alig kilenc centtel, hordónként 63,25 dollárra drágult, az Egyesült Államokban irányadó West Texas Intermediate (WTI) viszont tíz centtel, 59,02 dollárra csökkent. A múlt héten mindkét fajta ára több mint 3 százalékkal emelkedett, ami a legnagyobb növekedés volt október óta. Az ok: az iráni tüntetések és Donald Trump amerikai elnök fenyegetése, hogy az Egyesült Államok beavatkozik.

Saul Kavonic, az MST Marquee vezető energetikai kutatója szerint azonban a piac még mindig alábecsüli, milyen hatással lenne a globális olajkereskedelem számára a Hormuzi-szoros lezárása, amelyet a teheráni parlament tavaly már jóváhagyott.

A piac lényegében azt mondja, előbb látni akarja az ellátás zavarait, mielőtt érdemben reagálna

– fogalmazott.

Irán felboríthatja az olaj piacát

Az iráni polgári zavargásokban több mint 500 ember halt meg – közölte vasárnap egy jogvédő szervezet. „A tiltakozások közepette az olajipari dolgozóknak is felszólították, hogy tegyék le a munkát. A helyzet miatt naponta legalább 1,9 millió hordó olajexport kerül veszélybe” – figyelmeztettek jegyzetükben az ANZ Daniel Hynes vezette elemzői.

Benzinért állnak sorban Iránban / Fotó: NurPhoto via AFP

A CNBC is emlékeztetett, hogy Irán jelentős olajtermelő ország. Az energiaárak valószínűleg meg fogják érezni a hatását, ha az Egyesült Államok hadműveletet indít a közel-keleti ország ellen, amely valószínűleg nem fog olyan zökkenőmentesen zajlani, mint a venezuelai.

Mohammad Baker Kalibaf, az iráni parlament elnöke is figyelmeztetett, hogy megtorolják az esetleges amerikai beavatkozást. „Irán megtámadása esetén a megszállt területek (Izrael), valamint az összes amerikai támaszpont és hajó törvényes célpontjaink lesznek” – jelentette ki.

A piacok figyelemmel követik azt is, mi lesz az orosz ellátással,

miután az ukránok folyamatosan célozzák az energiaipari létesítményeiket, Trump pedig esetleg szigorítja az országgal szembeni szankciókat.