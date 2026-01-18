Deviza
Mindenki megnyugodhat: lesz üzemanyag a szerb kutaknál — beindult a termelés a pancsovai finomítóban

Már kétezer alkalmazott dolgozik a pancsovai finomító újraindításán, az Aleksandar Vucic szerb elnökkel folytatott tárgyalások sikerrel jártak, megvalósul az ígéret, mely szerint a polgárok nem fogják érezni a NIS-t sújtó szankciók következményeit. A bányászatért felelős miniszter bejelentette, hogy a pancsovai olajfinomító működése miatt január 27-től lesz Euro Diesel a szerbiai kutaknál.
Csókási Annamária
2026.01.18, 11:34
Frissítve: 2026.01.18, 12:04

Dubravka Dedovic az Instagramon kijelentette, hogy közel kétezer alkalmazott dolgozik a termelésen a pancsovai olajfinomítóban, és bejelentette, hogy január 27-től Euro Diesel lesz a kutaknál — közölte a szerb N1 portál.

FILE PHOTO: The instal olaj lation olaj s of oil refinery NIS is seen in the Serbian town of Pancevo pancsovai finomító nis
A pancsovai olajfinomító két hónap után újra üzemel Szerbiában / Fotó: Ivan Milutinovic / Reuters

Pancsovai olajfinomító újra működésben

Hozzátette, hogy büszke kormánytársaira, hogy az Aleksandar Vucic szerb elnökkel folytatott tárgyalások révén sikerült teljesíteniük a polgároknak tett ígéretüket, miszerint 

nem fogják érezni a NIS vállalatot sújtó szankciók következményeit. 

Dubravka Dedovic Handanovic bányászati ​​és energiaügyi miniszter bejelentette, hogy ma, közel két hónapos szünet után, megkezdődött az olajszármazékok gyártása a pancsovai finomítóban.

Gyors megállapodás születhet a NIS ügyében

A Mol többségi részesedést szeretne szerezni a NIS-ben. Minden további adat pontosítása természetesen a Moltól függ, de mindenképpen többségi tulajdonról beszélünk – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Novosti szerb hírportál szerint Aleksandar Vucic arra a kérdésre, hogy ez mit jelent, és mikorra várható a megállapodás, azt válaszolta, hogy napokon belül rendeződhet a hetek óta húzódó ügy.

A szerb politikus hozzátette, hogy a működési engedély meghosszabbításához elengedhetetlen a szerződés főbb feltételeinek benyújtása, amely részletesen tartalmazza az együttműködés minden elemét, vagyis a részvények sorsát, a tulajdonosi és irányítási struktúrát, valamint a beszállítási forrásokat és egyéb lényeges pontokat egyaránt. 

A jelenlegi üzemeltetési engedély január 23-ig érvényes, vagyis az események akár fel is gyorsulhatnak.

Az tárgyal, aki vásárolni akar, és ez nem a magyar állam, hanem a Mol. A magyar diplomáciára azért van szükség, hogy a NIS-re korábban kivetett amerikai szankciók megszűnjenek. Ez a szankció nem a magyar szuverenitást sérti, hanem Szerbiát hozza nehéz helyzetbe

– ismertette a magyar kormány álláspontját a csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Napokon belül bejelentés jöhet

„Amint megszületik az első fontos megállapodás a Mol és a Gazpromnyefty között, azonnal felvesszük a kapcsolatot az OFAC-kal (a NIS szankcióinak kérdésével kapcsolatban – a szerk.) Washingtonban, és reméljük, hogy egy gyorsított folyamat részeként engedélyt kapunk. Ami az ezzel kapcsolatos diplomáciai feladatokat illeti, ezen is dolgozunk Amerikával” – reagált Dubravka Dedovic miniszterrel közösen tartott konferenciáján arra a kérdésre, hogy a Mol a NIS hány százalékos tulajdonlásában érdekelt. 

Ahogy korábban megírtuk, a külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a szerb energiaügyi miniszterrel, Dubravka Dedoviccsal közösen tartott sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy

jó eséllyel hamarosan eljöhet az első mérföldkő a NIS többségi tulajdonának megszerzéséről szóló egyeztetéseken, a következő napokban létrejöhet az első fontos megállapodás a Mol és a Gazpromnyefty között.

„Magyarország kormánya azért támogatja a Mol bevásárlási szándékát a NIS-be, mert ez akkora előrelépést biztosítana a közép-európai térség energiaellátásának biztonsága szempontjából, amelyhez fogható biztonságban Közép-Európa energiaellátása még soha nem volt” – mutatott rá.

