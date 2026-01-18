Mindenki megnyugodhat: lesz üzemanyag a szerb kutaknál — beindult a termelés a pancsovai finomítóban

Dubravka Dedovic az Instagramon kijelentette, hogy közel kétezer alkalmazott dolgozik a termelésen a pancsovai olajfinomítóban, és bejelentette, hogy január 27-től Euro Diesel lesz a kutaknál — közölte a szerb N1 portál.

A pancsovai olajfinomító két hónap után újra üzemel Szerbiában / Fotó: Ivan Milutinovic / Reuters

Pancsovai olajfinomító újra működésben

Hozzátette, hogy büszke kormánytársaira, hogy az Aleksandar Vucic szerb elnökkel folytatott tárgyalások révén sikerült teljesíteniük a polgároknak tett ígéretüket, miszerint

nem fogják érezni a NIS vállalatot sújtó szankciók következményeit.

Dubravka Dedovic Handanovic bányászati ​​és energiaügyi miniszter bejelentette, hogy ma, közel két hónapos szünet után, megkezdődött az olajszármazékok gyártása a pancsovai finomítóban.

Gyors megállapodás születhet a NIS ügyében

A Mol többségi részesedést szeretne szerezni a NIS-ben. Minden további adat pontosítása természetesen a Moltól függ, de mindenképpen többségi tulajdonról beszélünk – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Novosti szerb hírportál szerint Aleksandar Vucic arra a kérdésre, hogy ez mit jelent, és mikorra várható a megállapodás, azt válaszolta, hogy napokon belül rendeződhet a hetek óta húzódó ügy.

A szerb politikus hozzátette, hogy a működési engedély meghosszabbításához elengedhetetlen a szerződés főbb feltételeinek benyújtása, amely részletesen tartalmazza az együttműködés minden elemét, vagyis a részvények sorsát, a tulajdonosi és irányítási struktúrát, valamint a beszállítási forrásokat és egyéb lényeges pontokat egyaránt.

A jelenlegi üzemeltetési engedély január 23-ig érvényes, vagyis az események akár fel is gyorsulhatnak.

Az tárgyal, aki vásárolni akar, és ez nem a magyar állam, hanem a Mol. A magyar diplomáciára azért van szükség, hogy a NIS-re korábban kivetett amerikai szankciók megszűnjenek. Ez a szankció nem a magyar szuverenitást sérti, hanem Szerbiát hozza nehéz helyzetbe

– ismertette a magyar kormány álláspontját a csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Napokon belül bejelentés jöhet

„Amint megszületik az első fontos megállapodás a Mol és a Gazpromnyefty között, azonnal felvesszük a kapcsolatot az OFAC-kal (a NIS szankcióinak kérdésével kapcsolatban – a szerk.) Washingtonban, és reméljük, hogy egy gyorsított folyamat részeként engedélyt kapunk. Ami az ezzel kapcsolatos diplomáciai feladatokat illeti, ezen is dolgozunk Amerikával” – reagált Dubravka Dedovic miniszterrel közösen tartott konferenciáján arra a kérdésre, hogy a Mol a NIS hány százalékos tulajdonlásában érdekelt.