Most egy amerikai armada mozgatja felfelé az olajárakat - Trump emeli a tétet, ismét a Közel-Keleten a világ szeme

Ismét emelkedtek pénteken az olajárak, miután Donald Trump elnök figyelmeztette Iránt, hogy amerikai „armada” tart feléje, ami fokozza egy esetleges katonai akcióval kapcsolatos aggodalmakat. Az is zavarokat okozhat az ellátásban, hogy a tűz után még mindig nem tudták megkezdeni a termelést a világ egyik legnagyobb olajmezején, a kazahsztáni Tengizben.

Az olajárak ezúttal Donald Trump Iránnak szóló figyelmeztetése miatt emelkednek / Fotó: AFP

A Reuters tudósítása szerint nem sokkal dél előtt a Brent határidős ára 1,2 százalékkal, hordónként 64,82 dollárra, míg az Egyesült Államokban irányadó West Texas Intermediate nyersolajé 1,3 százalékkal, 60,11 dollárra emelkedett.

A jelenlegi helyzet szerint mindkettő 1,1 százalékos nyereséggel zárja a hetet.

Az árak egész héten volatilisak voltak, először a hét elején emelkedtek Trump Grönlanddal kapcsolatos fenyegetéseinek hatására, majd csütörtökön körülbelül 2 százalékkal csökkentek, miután visszavonta az Európa elleni vámfenyegetéseket.

Amerikai figyelmeztetés Iránnak

Az amerikai elnök ugyanakkor ugyancsak csütörtökön az Air Force One fedélzetéről fenyegetést is küldött, ezúttal ismét Teheránnak. „Figyeljük Iránt” – mondta újságíróknak, hozzátéve, hogy a „biztonság kedvéért” nagyon sok hajó,

egy amerikai „armada” tart a jelentős olajtermelő állam felé.

Arra is ismét figyelmeztette Teheránt, hogy ne gyilkolja a tüntetőket, és ne indítsa újra nukleáris programját.

A tüntetések sok pusztítást hagytak Iránban / Fotó: NurPhoto via AFP

Egy amerikai tisztviselő szerint a következő napokban hadihajók, köztük egy százezer tonnás repülőgép-hordozó, a USS Abraham Lincoln és irányított rakétákkal felszerelt rombolók érkeznek a Közel-Keletre, ami rossz ómen lehet azok után, hogy az Egyesült Államok tavaly júniusban csapásokat mért Iránra.

Lezárják a Hormuzi-szorost?

Aditya Saraswat, a Rystad Energy közel-keleti és észak-afrikai kutatásokkal foglalkozó igazgatója három lehetséges forgatókönyvet rajzolt fel jegyzetében arra, hogyan biztosíthatja Irán az olajának szabad piacra jutását:

fenntartja a status quót,

haladást ér el tárgyalások révén a Trump-adminisztrációval,

vagy felkészül az Egyesült Államok által szított rezsimváltásra.

„Továbbra is terítéken vannak emellett Irán megszokott taktikái, mint például a Hormuzi-szoros lezárása, a támaszkodás a Kínával folytatott kereskedelemre és a nukleáris eszkalációval való fenyegetés, de alaposan mérlegelni kell, hogy ezek potenciálisan mennyire üthetnek vissza a rezsimre” – írta a CNBC által ismertetett jegyzetében.