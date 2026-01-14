Olajárrobbanás a Közel-Keleten: az egész piac beleremegett az iráni válságba, az októberi csúcsot is elérték az árak – amerikai beavatkozástól rettegnek a befektetők

A globális olajárak október óta nem látott szintekre emelkedtek, miután a piacok a Közel‑Keleten eszkalálódó iráni válság és az amerikai katonai válaszlépések hatását árazza be. A geopolitikai kockázatok növekedése, az amerikai katonai bázisok ügye és a belső iráni konfliktus árnyékolja be az energiapiac jövőjét.

Az olajárak kilőttek, és az októberi rekord közelében mozognak, miközben a világ figyelme az iráni zavargásokra és az amerikai katonai döntésekre szegeződik / Fotó: Middle East Images via AFP

Az olajpiac az elmúlt napokban ismét felélénkült, miután egy újabb közel-keleti válság veszélyezteti a globális energiaellátást.

A Brent hordónkénti ára több mint 9 százalékot emelkedett négy kereskedési nap alatt, és elérte a 66 dollárt, a legmagasabb szintet október óta.

A piacot elsősorban Irán belső zavargásai és az amerikai katonai jelenlét körüli bizonytalanság hajtja: szerdán ugyanis kiderült, hogy a katari Al Udeid légibázison dolgozó amerikai személyzetet arra kérték, hogy szerda estig hagyják el a támaszpontot, amely tavaly már célpontja volt az iráni támadásnak.

A hír azonnali hatással volt az olajpiacra: a kereskedők gyorsan árazni kezdték a növekvő geopolitikai kockázatot.

Megkezdődött: Amerika evakuálja az embereit, mindenki az iráni légicsapásra készül – kritikus órák következnek A háttérben Washington és Teherán gyorsan romló kapcsolatai állnak. Az amerikai hadsereg részleges evakuálást hajt végre Katarban, a térségben növekvő feszültségek és egy lehetséges iráni katonai beavatkozás miatt.

Donald Trump a sajtónak leszögezte: „Washington szeme az iráni eseményekre szegeződik.” A következő amerikai lépésekről a Nemzetbiztonsági Tanács megbeszélése után dönt. A piaci szereplők figyelik, hogyan alakulnak a tüntetések és mennyi demonstráló esik áldozatul, mert ez befolyásolhatja a lehetséges amerikai intézkedéseket.

Irán kiesése továbblökheti az olajárakat

A piac nem csak a közvetlen termelési kieséstől tart. Elemzők szerint a fő hajtóerő a geopolitikai kockázat és a bizonytalanság. Irán napi körülbelül 3,3 millió hordó nyersolajat termel, így minden zavargás, minden amerikai intézkedés a globális olajellátás szempontjából fontos. Venezuela és az OPEC egyéb tagjainak helyzete tovább növeli a bizonytalanságot, így a Brent prémiuma felfelé tolódott.