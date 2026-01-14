Olajárrobbanás a Közel-Keleten: az egész piac beleremegett az iráni válságba, az októberi csúcsot is elérték az árak – amerikai beavatkozástól rettegnek a befektetők
A globális olajárak október óta nem látott szintekre emelkedtek, miután a piacok a Közel‑Keleten eszkalálódó iráni válság és az amerikai katonai válaszlépések hatását árazza be. A geopolitikai kockázatok növekedése, az amerikai katonai bázisok ügye és a belső iráni konfliktus árnyékolja be az energiapiac jövőjét.
Az olajpiac az elmúlt napokban ismét felélénkült, miután egy újabb közel-keleti válság veszélyezteti a globális energiaellátást.
A Brent hordónkénti ára több mint 9 százalékot emelkedett négy kereskedési nap alatt, és elérte a 66 dollárt, a legmagasabb szintet október óta.
A piacot elsősorban Irán belső zavargásai és az amerikai katonai jelenlét körüli bizonytalanság hajtja: szerdán ugyanis kiderült, hogy a katari Al Udeid légibázison dolgozó amerikai személyzetet arra kérték, hogy szerda estig hagyják el a támaszpontot, amely tavaly már célpontja volt az iráni támadásnak.
A hír azonnali hatással volt az olajpiacra: a kereskedők gyorsan árazni kezdték a növekvő geopolitikai kockázatot.
A háttérben Washington és Teherán gyorsan romló kapcsolatai állnak. Az amerikai hadsereg részleges evakuálást hajt végre Katarban, a térségben növekvő feszültségek és egy lehetséges iráni katonai beavatkozás miatt.
Donald Trump a sajtónak leszögezte: „Washington szeme az iráni eseményekre szegeződik.” A következő amerikai lépésekről a Nemzetbiztonsági Tanács megbeszélése után dönt. A piaci szereplők figyelik, hogyan alakulnak a tüntetések és mennyi demonstráló esik áldozatul, mert ez befolyásolhatja a lehetséges amerikai intézkedéseket.
Irán kiesése továbblökheti az olajárakat
A piac nem csak a közvetlen termelési kieséstől tart. Elemzők szerint a fő hajtóerő a geopolitikai kockázat és a bizonytalanság. Irán napi körülbelül 3,3 millió hordó nyersolajat termel, így minden zavargás, minden amerikai intézkedés a globális olajellátás szempontjából fontos. Venezuela és az OPEC egyéb tagjainak helyzete tovább növeli a bizonytalanságot, így a Brent prémiuma felfelé tolódott.
Az opciós piacokon is rekordot döntött a kereskedési volumen, ami szintén támogatta az emelkedést. A fizikai piac sem maradt hatás nélkül: az American Petroleum Institute adatai szerint
- az amerikai készletek múlt héten 5,3 millió hordóval emelkedtek;
- miközben a benzin és a gázolajtartalékok szintén növekedtek.
Ez önmagában mérsékelhetné az áremelkedést, de a geopolitikai feszültség jelenleg erősebb tényező.
A szakértők szerint ha a feszültség Iránban tovább nő, a Brent akár 70 dollár fölé is emelkedhet.
A kulcs a Hormuzi-szoroson átívelő szállítás biztonsága: bármilyen fennakadás jelentősen befolyásolná a világpiaci árakat. Most a piac a hírekre reagál, a tényleges kitermelési kiesés csak másodlagos.
Összességében az olajpiac újra a geopolitikai események tűzvonalában van. Az iráni belső zavargások, a katonai lépések és Trump döntései pillanatról pillanatra alakíthatják a Brent árfolyamát, és a piac szereplői minden hírre azonnal reagálnak. A globális olajár így az eddigieknél is érzékenyebbé vált a Közel-Kelet bizonytalanságaira, és az elkövetkező napokban további volatilitásra lehet számítani.
Lassul az amerikai maginfláció, ami erősíti a kamatcsökkentési várakozásokat. Az olcsóbb pénz ígérete elvben jó a részvénypiacoknak, a geopolitikai feszültségek erősödése azonban megakaszthatja a ralit.