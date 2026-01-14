Deviza
EUR/HUF386,55 +0,08% USD/HUF331,56 -0,07% GBP/HUF445,83 +0,09% CHF/HUF415,11 +0,25% PLN/HUF91,77 +0,08% RON/HUF75,95 +0,11% CZK/HUF15,95 +0,04% EUR/HUF386,55 +0,08% USD/HUF331,56 -0,07% GBP/HUF445,83 +0,09% CHF/HUF415,11 +0,25% PLN/HUF91,77 +0,08% RON/HUF75,95 +0,11% CZK/HUF15,95 +0,04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX120 651,59 +1,5% MTELEKOM1 916 +3,57% MOL3 400 +4,62% OTP38 150 +0,61% RICHTER10 300 +0,1% OPUS550 0% ANY8 000 +1,78% AUTOWALLIS152 +0,66% WABERERS5 320 +0,76% BUMIX10 469,91 +1,27% CETOP4 139,27 +0,12% CETOP NTR2 593,14 +0,12% BUX120 651,59 +1,5% MTELEKOM1 916 +3,57% MOL3 400 +4,62% OTP38 150 +0,61% RICHTER10 300 +0,1% OPUS550 0% ANY8 000 +1,78% AUTOWALLIS152 +0,66% WABERERS5 320 +0,76% BUMIX10 469,91 +1,27% CETOP4 139,27 +0,12% CETOP NTR2 593,14 +0,12%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
üzemanyagárak
közel-keleti válság
olajár
energiapiac
amerikai hadsereg
Irán
Brent

Olajárrobbanás a Közel-Keleten: az egész piac beleremegett az iráni válságba, az októberi csúcsot is elérték az árak – amerikai beavatkozástól rettegnek a befektetők

A geopolitikai kockázat most minden korábbinál jobban befolyásolja a piacot. Az olajárak kilőttek, és az októberi rekord közelében mozognak, miközben a világ figyelme az iráni zavargásokra és az amerikai katonai döntésekre szegeződik.
VG
2026.01.14, 16:33
Frissítve: 2026.01.14, 16:54

A globális olajárak október óta nem látott szintekre emelkedtek, miután a piacok a Közel‑Keleten eszkalálódó iráni válság és az amerikai katonai válaszlépések hatását árazza be. A geopolitikai kockázatok növekedése, az amerikai katonai bázisok ügye és a belső iráni konfliktus árnyékolja be az energiapiac jövőjét.

Protests in Iran January 2026 olajár
Az olajárak kilőttek, és az októberi rekord közelében mozognak, miközben a világ figyelme az iráni zavargásokra és az amerikai katonai döntésekre szegeződik / Fotó: Middle East Images via AFP

Az olajpiac az elmúlt napokban ismét felélénkült, miután egy újabb közel-keleti válság veszélyezteti a globális energiaellátást. 

A Brent hordónkénti ára több mint 9 százalékot emelkedett négy kereskedési nap alatt, és elérte a 66 dollárt, a legmagasabb szintet október óta. 

A piacot elsősorban Irán belső zavargásai és az amerikai katonai jelenlét körüli bizonytalanság hajtja: szerdán ugyanis kiderült, hogy a katari Al Udeid légibázison dolgozó amerikai személyzetet arra kérték, hogy szerda estig hagyják el a támaszpontot, amely tavaly már célpontja volt az iráni támadásnak.

A hír azonnali hatással volt az olajpiacra: a kereskedők gyorsan árazni kezdték a növekvő geopolitikai kockázatot.

Megkezdődött: Amerika evakuálja az embereit, mindenki az iráni légicsapásra készül – kritikus órák következnek

A háttérben Washington és Teherán gyorsan romló kapcsolatai állnak. Az amerikai hadsereg részleges evakuálást hajt végre Katarban, a térségben növekvő feszültségek és egy lehetséges iráni katonai beavatkozás miatt.

Donald Trump a sajtónak leszögezte: „Washington szeme az iráni eseményekre szegeződik.” A következő amerikai lépésekről a Nemzetbiztonsági Tanács megbeszélése után dönt. A piaci szereplők figyelik, hogyan alakulnak a tüntetések és mennyi demonstráló esik áldozatul, mert ez befolyásolhatja a lehetséges amerikai intézkedéseket.

Irán kiesése továbblökheti az olajárakat

A piac nem csak a közvetlen termelési kieséstől tart. Elemzők szerint a fő hajtóerő a geopolitikai kockázat és a bizonytalanság. Irán napi körülbelül 3,3 millió hordó nyersolajat termel, így minden zavargás, minden amerikai intézkedés a globális olajellátás szempontjából fontos. Venezuela és az OPEC egyéb tagjainak helyzete tovább növeli a bizonytalanságot, így a Brent prémiuma felfelé tolódott.

Az opciós piacokon is rekordot döntött a kereskedési volumen, ami szintén támogatta az emelkedést. A fizikai piac sem maradt hatás nélkül: az American Petroleum Institute adatai szerint

  • az amerikai készletek múlt héten 5,3 millió hordóval emelkedtek;
  • miközben a benzin és a gázolajtartalékok szintén növekedtek.

Ez önmagában mérsékelhetné az áremelkedést, de a geopolitikai feszültség jelenleg erősebb tényező.

A szakértők szerint ha a feszültség Iránban tovább nő, a Brent akár 70 dollár fölé is emelkedhet. 

A kulcs a Hormuzi-szoroson átívelő szállítás biztonsága: bármilyen fennakadás jelentősen befolyásolná a világpiaci árakat. Most a piac a hírekre reagál, a tényleges kitermelési kiesés csak másodlagos.

Összességében az olajpiac újra a geopolitikai események tűzvonalában van. Az iráni belső zavargások, a katonai lépések és Trump döntései pillanatról pillanatra alakíthatják a Brent árfolyamát, és a piac szereplői minden hírre azonnal reagálnak. A globális olajár így az eddigieknél is érzékenyebbé vált a Közel-Kelet bizonytalanságaira, és az elkövetkező napokban további volatilitásra lehet számítani.

Az iráni konfliktus uralja a tőkepiacokat, újabb történelmi csúcson az arany és az ezüst ára

Lassul az amerikai maginfláció, ami erősíti a kamatcsökkentési várakozásokat. Az olcsóbb pénz ígérete elvben jó a részvénypiacoknak, a geopolitikai feszültségek erősödése azonban megakaszthatja a ralit.

 

Energiaválság

Energiaválság
1105 cikk

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu