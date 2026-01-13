Nagy napra virradt Szerbia: megindult az olajszállítás az országba – a Mol vezetőit a legfelsőbb szinten fogadták

Dubravka Đedović Handanović bányászati és energiaügyi miniszter elmondta, hogy majdnem 100 nap után érkezik meg az első nyersolaj a NIS számára a JANAF-on keresztül, és az ellátás ezen a héten folytatódik. Ez azt jelenti, hogy a pancsovói finomító körülbelül január 16-án kezdi meg újra a működését, az első dízelüzemanyag pedig várhatóan január 26–27. körül kerül a piacra.

Hozzátette: az első 85 000 tonna után a következő héten további 35–45 000 tonna nyersolaj érkezését várják. Ez – a jelenleg meglévő kb. 120 000 tonna hazai nyersolajjal együtt – lehetővé teszi, hogy a finomító hosszabb távon, január 23-a után is folyamatosan üzemeljen.

Megjegyezte, hogy nagyon nehéz időszak van mögöttünk, de az ország képes volt minden nehézség ellenére problémamentesen ellátni a piacot.

Emlékeztetett arra, hogy a NIS-nek jelenleg érvényes működési engedélye van, és a pancsovói finomító újraindul.

„Folyamatban vannak és zajlanak a MOL és a Gazprom Neft közötti tárgyalások az orosz tulajdonrész eladásáról – ezek a tárgyalások haladnak a maguk útján. Természetesen mi is részt veszünk bennük, Szerbia stratégiai partner, ez kritikus infrastruktúra a területünkön, és abszolút érdekünk, hogy elsősorban az ország érdekeit védjük, de ugyanakkor esetleg növeljük is a részesedésünket a NIS-ben – erről is folynak egyeztetések” – mondta a miniszter asszony.

„De a célunk az, hogy a működési engedélyt meghosszabbítsák. Ebben az értelemben az amerikai OFAC-nak vannak bizonyos követelményei, elsősorban a fő szerződési pontok megtekintése. Ezért várjuk, hogy ebben a kontextusban lezáruljanak az első tárgyalások a MOL és a Gazprom Neft között, majd ezt követően forduljanak az amerikai Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatalhoz (OFAC) az engedély meghosszabbításáért, amíg a végleges tárgyalások és az esetleges tranzakció aláírása meg nem történik” – magyarázta Đedović Handanović.

