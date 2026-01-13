Deviza
EUR/HUF387,15 0% USD/HUF332,12 +0,1% GBP/HUF447,23 +0,13% CHF/HUF416,32 +0,08% PLN/HUF91,89 0% RON/HUF76,07 +0,04% CZK/HUF15,95 +0,04% EUR/HUF387,15 0% USD/HUF332,12 +0,1% GBP/HUF447,23 +0,13% CHF/HUF416,32 +0,08% PLN/HUF91,89 0% RON/HUF76,07 +0,04% CZK/HUF15,95 +0,04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Szerbia
olajfinomító
Belgrád

Nagy napra virradt Szerbia: megindult az olajszállítás az országba – a Mol vezetőit a legfelsőbb szinten fogadták

A pancsovói finomító január 16-án indul újra.
2026.01.13, 07:19

Dubravka Đedović Handanović bányászati és energiaügyi miniszter elmondta, hogy  majdnem 100 nap után érkezik meg az első nyersolaj a NIS számára a JANAF-on keresztül, és az ellátás ezen a héten folytatódik. Ez azt jelenti, hogy a pancsovói finomító körülbelül január 16-án kezdi meg újra a működését, az első dízelüzemanyag pedig várhatóan január 26–27. körül kerül a piacra.

oil refinely, olajfinomító, olaj
Fotó: Shutterstock

Hozzátette: az első 85 000 tonna után a következő héten további 35–45 000 tonna nyersolaj érkezését várják. Ez – a jelenleg meglévő kb. 120 000 tonna hazai nyersolajjal együtt – lehetővé teszi, hogy a finomító hosszabb távon, január 23-a után is folyamatosan üzemeljen.
Megjegyezte, hogy nagyon nehéz időszak van mögöttünk, de az ország képes volt minden nehézség ellenére problémamentesen ellátni a piacot.
Emlékeztetett arra, hogy a NIS-nek jelenleg érvényes működési engedélye van, és a pancsovói finomító újraindul.

„Folyamatban vannak és zajlanak a MOL és a Gazprom Neft közötti tárgyalások az orosz tulajdonrész eladásáról – ezek a tárgyalások haladnak a maguk útján. Természetesen mi is részt veszünk bennük, Szerbia stratégiai partner, ez kritikus infrastruktúra a területünkön, és abszolút érdekünk, hogy elsősorban az ország érdekeit védjük, de ugyanakkor esetleg növeljük is a részesedésünket a NIS-ben – erről is folynak egyeztetések” – mondta a miniszter asszony.
„De a célunk az, hogy a működési engedélyt meghosszabbítsák. Ebben az értelemben az amerikai OFAC-nak vannak bizonyos követelményei, elsősorban a fő szerződési pontok megtekintése. Ezért várjuk, hogy ebben a kontextusban lezáruljanak az első tárgyalások a MOL és a Gazprom Neft között, majd ezt követően forduljanak az amerikai Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatalhoz (OFAC) az engedély meghosszabbításáért, amíg a végleges tárgyalások és az esetleges tranzakció aláírása meg nem történik” – magyarázta Đedović Handanović.
 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu