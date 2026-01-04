Teljes káosz: azonnal leállt az olajszállítás Venezuelából – zűrzavar tört ki kikötőkben, vesztegelnek a tankhajók

Venezuela olajexportja – amely Donald Trump amerikai elnök bejelentett blokádja nyomán, az ország vizeire be- és onnan kifelé közlekedő valamennyi szankcionált tartályhajóval szemben, már korábban is a minimumra esett vissza – mára teljesen megbénult. Négy, az üzemeltetéshez közel álló forrás szombaton azt közölte, hogy a kikötői kapitányok nem kaptak kérelmeket arra, hogy engedélyezzék a megrakott hajók kifutását a Reuters értesülése szerint.

A kikötőkből nem indulnak megrakott olajtartályhajók, a szállítás megbénult / Fotó: NurPhoto /AFP

A bénultság azután alakult ki, hogy az Egyesült Államok kimenekítette Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét a fővárosból, Caracasból, és bejelentette: felügyelni fogja a dél-amerikai ország politikai átmenetét.

Donald Trump szombaton kijelentette, hogy az országgal szembeni „olajembargó” teljes mértékben életbe lépett.

Megfigyelési adatok szerint több olyan hajó sem futott ki, amelyeket az elmúlt napokban nyersolajjal és üzemanyaggal rakodtak meg – főként az Egyesült Államok és Ázsia irányába –, míg más, rakodásra váró tartályhajók üresen hagyták el a térséget. A TankerTrackers.com adatai alapján szombaton egyetlen tartályhajó sem rakodott Venezuela fő olajkikötőjében, Joséban.

A források és a venezuelai állami olajvállalat, a PDVSA dokumentumai szerint az olajexport teljes leállása – beleértve a PDVSA fő partnerének, a Chevronnak bérelt hajókat is – felgyorsíthatja az olajmezők termelésének visszafogását. Az elmúlt hetekben ugyanis a tárolótartályok, sőt az úszó tárolásra használt hajók is gyors ütemben teltek meg.

Az amerikai terv Venezuela megtámadása és Nicolás Maduro elnök elfogása után: átvenni a világ legnagyobb olajvagyonával rendelkező ország irányítását és újraindítani a kitermelést. Trump szerint "az Egyesült Államok nagyon nagy olajvállalatai, a világ legnagyobbjai fognak bemenni, milliárdokat fektetnek be, helyrehozzák a súlyosan leromlott infrastruktúrát – az olajipari infrastruktúrát –, és elkezdik a pénzt termelni az országnak".