Teljes káosz: azonnal leállt az olajszállítás Venezuelából – zűrzavar tört ki kikötőkben, vesztegelnek a tankhajók
Venezuela olajexportja – amely Donald Trump amerikai elnök bejelentett blokádja nyomán, az ország vizeire be- és onnan kifelé közlekedő valamennyi szankcionált tartályhajóval szemben, már korábban is a minimumra esett vissza – mára teljesen megbénult. Négy, az üzemeltetéshez közel álló forrás szombaton azt közölte, hogy a kikötői kapitányok nem kaptak kérelmeket arra, hogy engedélyezzék a megrakott hajók kifutását a Reuters értesülése szerint.
A bénultság azután alakult ki, hogy az Egyesült Államok kimenekítette Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét a fővárosból, Caracasból, és bejelentette: felügyelni fogja a dél-amerikai ország politikai átmenetét.
Donald Trump szombaton kijelentette, hogy az országgal szembeni „olajembargó” teljes mértékben életbe lépett.
Megfigyelési adatok szerint több olyan hajó sem futott ki, amelyeket az elmúlt napokban nyersolajjal és üzemanyaggal rakodtak meg – főként az Egyesült Államok és Ázsia irányába –, míg más, rakodásra váró tartályhajók üresen hagyták el a térséget. A TankerTrackers.com adatai alapján szombaton egyetlen tartályhajó sem rakodott Venezuela fő olajkikötőjében, Joséban.
A források és a venezuelai állami olajvállalat, a PDVSA dokumentumai szerint az olajexport teljes leállása – beleértve a PDVSA fő partnerének, a Chevronnak bérelt hajókat is – felgyorsíthatja az olajmezők termelésének visszafogását. Az elmúlt hetekben ugyanis a tárolótartályok, sőt az úszó tárolásra használt hajók is gyors ütemben teltek meg.
Venezuelai válság: az amerikai cégek máris átveszik a világ legnagyobb olajkészletét – van egy óriás, ami irgalmatlan nagyot kaszálhat Maduro bukásán
Az amerikai terv Venezuela megtámadása és Nicolás Maduro elnök elfogása után: átvenni a világ legnagyobb olajvagyonával rendelkező ország irányítását és újraindítani a kitermelést. Trump szerint "az Egyesült Államok nagyon nagy olajvállalatai, a világ legnagyobbjai fognak bemenni, milliárdokat fektetnek be, helyrehozzák a súlyosan leromlott infrastruktúrát – az olajipari infrastruktúrát –, és elkezdik a pénzt termelni az országnak".
A Chevron számára most válhat igazán kifizetődővé, hogy az ellenkezőjét csinálták, mint bárki más: hatalmas haszon hullhat az ölükbe, ha Donald Trump amerikai elnök kivitelezi tervét és utódai sem adják fel.
Az óriási energiavagyona ellenére legatyásodott, szankciók sújtotta Venezuelából minden amerikai vállalat elmenekült, a Chevronnak azonban valamilyen csoda folytán sikerült ott maradnia. Ez most nagyon bejöhet, ha nem kockázatmentes a múlthoz hasonlóan a jelen és a jövő sem.
A Chevron, mint az egyetlen jelentős amerikai vállalat Venezuelában, kedvező helyzetbe kerül, ha teljesül Donald Trump elnök szombati ígérete a latin-amerikai ország olajiparának újjáélesztésére.
A 2013, Hugó Chávez halála óta kormányzó Nicolás Maduró elnök elfogása és eltávolítása új irányt szab és új lehetőségeket hoz a Chevron számára is.
Ők már eleve pozíciókkal rendelkeznek Venezuelában, másoktól eltérően, akik rég kivonultak, mert erre kényszerítették őket. A torta pedig hirtelen hatalmasra nő. Itt vannak a világ legértékesebb olajmező, amelyekről rég csak csordogál a kitermelés. Ha Washingtonnak tényleg sikerül alévetne Venezuelát és konszolidálni politikáját, az olajpumpák beindulnak.
A Chevron szombati közleményében azt hangsúlyozta, hogy elsősorban alkalmazottai biztonságára és venezuelai eszközeinek épségére összpontosít, de aligha nem kezdték el már tervezgetni a szép jövőt.
A lehetőség óriási: a venezuelai kormány szerint az ország bizonyított olajtartalékai meghaladják a 300 milliárd hordót, és ha ez igaz, a világon nincs is ennél nagyobb.