turizmus
magyar vendégéjszaka
Olaszország

Olaszországi turizmus: erősödik az év eleji magyar kereslet

Idén év elején látványosan felélénkült az olaszországi turizmus, amelyet elsősorban a Milánó–Cortina téli olimpia és a velencei karnevál iránti fokozott érdeklődés hajt. A magyar utazók körében is különösen erős a kereslet: a foglalások száma több időszakban is jelentősen meghaladja az egy évvel korábbi szintet, ami fontos piaci jelzés az olaszországi turizmus idei szezonjára nézve.
VG
2026.01.29, 15:46
Frissítve: 2026.01.29, 16:32

Közel 90 százalékkal több magyar utazik Olaszországba a téli olimpia és a velencei karnevál idején, mint egy évvel korábban. Az olaszországi turizmus forgalmának élénkülése elsősorban az északi országrész városaihoz köthető, miközben a repülőjegyek átlagára éves szinten mérséklődött – írja a Kiwi.com foglalási adatai alapján az Origo.

olaszországi turizmus
Az olaszországi turizmus rendkívüli számokat produkál az év elején / Fotó: Világgazdaság

Az olaszországi turizmus erős számaihoz hozzájárulnak a magyarok is

Az utazási platform adatai szerint látványos bővülést mutat a magyar utazók érdeklődése az olaszországi célpontok iránt a 2026. februári kiemelt események, így egyebek mellett a velencei karnevál idején.

A február 2. és 23. közötti időszakra – január 27-ig – leadott foglalások száma 87,22 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakát

– derült ki a foglalásokból. Az Origo arról is ír: a megnövekedett kereslet ellenére a repülőjegyek ára csökkent. Ennyibe kerül most egy retúr jegy átlagosan. 

