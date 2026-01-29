Olaszországi turizmus: erősödik az év eleji magyar kereslet

Közel 90 százalékkal több magyar utazik Olaszországba a téli olimpia és a velencei karnevál idején, mint egy évvel korábban. Az olaszországi turizmus forgalmának élénkülése elsősorban az északi országrész városaihoz köthető, miközben a repülőjegyek átlagára éves szinten mérséklődött – írja a Kiwi.com foglalási adatai alapján az Origo.

Az olaszországi turizmus rendkívüli számokat produkál az év elején / Fotó: Világgazdaság

Az olaszországi turizmus erős számaihoz hozzájárulnak a magyarok is

Az utazási platform adatai szerint látványos bővülést mutat a magyar utazók érdeklődése az olaszországi célpontok iránt a 2026. februári kiemelt események, így egyebek mellett a velencei karnevál idején.

A február 2. és 23. közötti időszakra – január 27-ig – leadott foglalások száma 87,22 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakát

– derült ki a foglalásokból. Az Origo arról is ír: a megnövekedett kereslet ellenére a repülőjegyek ára csökkent. Ennyibe kerül most egy retúr jegy átlagosan.