Hiába a venezuelai politikai földrengés és az amerikai beavatkozás, az Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) nem kíván belenyúlni az olajpiacba: a termelői szövetség a következő hónapokban változatlanul hagyja a kitermelést. A döntés mögött nem erődemonstráció, hanem óvatosság áll – az olajpiac ugyanis már most is túlkínálattal küzd, miközben a kereslet növekedése látványosan lassul.

Az OPEC feltette a kezét Amerika venezuelai kalandja után, ujjal se nyúlnak a kitermeléshez / Fotó: AFP

Tíz perc, nulla meglepetés

A Szaúd-Arábia és Oroszország vezette OPEC+ vasárnapi, mindössze tízperces videókonferenciáján megerősítette:

az első negyedév végéig nem növelik a termelést.

Ezzel fenntartják a még novemberben elfogadott irányt, amely tavaly véget vetett a gyors ütemű kitermelésbővítésnek. A tárgyaláson – a résztvevők szerint – még szóba sem került Venezuela, mivel a helyzet túl friss és kiszámíthatatlan ahhoz, hogy érdemi következtetéseket vonjanak le belőle.

Rosszkor jött sokk

Pedig az időzítés nem lenne érdektelen.

Az olajárak közel négyéves mélyponton mozognak, miközben egyre több előrejelzés figyelmeztet rekordméretű globális túlkínálatra.

A venezuelai hatalomváltás csak tovább növeli a bizonytalanságot egy olyan piacon, amelyet már így is geopolitikai feszültségek sora terhel.

Mitől ideges a piac?

tartósan alacsony olajárak

lassuló globális kereslet

egymást érő geopolitikai konfliktusok

várható rekordméretű túlkínálat

Az OPEC most nem hős akar lenni

Elemzők szerint az OPEC+ tudatosan kivárásra játszik. A szervezet inkább megőrzi a mozgásterét, semmint hogy újabb sokkot vigyen be egy eleve ingatag piacra. Bár Donald Trump amerikai elnök dollármilliárdos amerikai beruházásokat ígért Venezuela romokban heverő olajiparának újjáépítésére, a szakértők nem számítanak gyors fordulatra. Trump világossá tette: a venezuelai olajat sújtó szankciók egyelőre érvényben maradnak.

Papíron olajnagyhatalom, a valóságban nem

Venezuela papíron a világ legnagyobb olajtartalékaival rendelkezik, a valóságban azonban messze van ettől.

Az ország jelenleg napi mintegy 800 ezer hordó olajat termel – ez alig harmada a tíz évvel ezelőtti szintnek, és a globális kínálat kevesebb mint egy százalékát adja.

A Washington által gyakorolt nyomás és a tankerek lefoglalása tovább rontotta a helyzetet: az Orinoco-övezetben a termelés negyedével esett vissza.