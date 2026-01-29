Brutális tech-trió emelné új szintre az OpenAI-t: újabb százmilliárd dollár hullik Sam Altmanék ölébe – de ezzel a kockázatok is nőnek
Újabb nagyszabású tőkebevonás körvonalazódik az OpenAI körül: a mesterségesintelligencia-fejlesztő vállalat információk szerint közel 40 milliárd dollár (nagyjából 14 000 milliárd forint) friss forrás bevonásáról tárgyal három legfontosabb technológiai partnerével. A tervezett tranzakció része lehet annak a rendkívüli, akár 100 milliárd dolláros (mintegy 35 000 milliárd forintos) finanszírozási körnek, amellyel a cég az adatközponti kapacitásait és globális terjeszkedését kívánja biztosítani.
A források szerint a legnagyobb befektető az Nvidia lehet, mely akár 20 milliárd dollárt (körülbelül 7000 milliárd forintot) is elhelyezhet a ChatGPT fejlesztőjében. Emellett az Amazon is tárgyalásokat folytat legalább 10 milliárd dolláros (nagyjából 3500 milliárd forintos) befektetésről, míg a már most is jelentős tulajdonrésszel rendelkező Microsoft további több milliárd dollárral növelheti kitettségét. A Microsoft jelenleg mintegy 27 százalékos részesedéssel bír az OpenAI-ban.
A most formálódó finanszírozási körben
az OpenAI akár 750 milliárd dolláros (megközelítőleg 262 000 milliárd forintos) vállalatértékelést is megcélozhat.
A rendkívül magas összeg mögött az a tény áll, hogy a vállalat működéséhez és modelljei fejlesztéséhez óriási mennyiségű, drága adatközponti infrastruktúrára van szükség. Éppen ez az egyik oka annak is, hogy az új befektetők jórészt ugyanazok a technológiai óriások lennének, melyek chipekkel és felhőkapacitással már most is kiszolgálják az OpenAI-t.
Vannak azért bizonytalan pontok
Ez a konstrukció ugyanakkor elemzői oldalról kérdéseket vet fel. Többen arra figyelmeztetnek, hogy a veszteségesen működő OpenAI finanszírozása egyfajta körkörös pénzügyi modellre épülhet, melyben a befektetők egyszerre tulajdonosok és kulcsfontosságú beszállítók is. A vállalat mögött álló vezetés élén Sam Altmannal ezzel együtt azon dolgozik, hogy a szükséges kapacitások hosszabb távon biztosíthatók legyenek.
A tárgyalások nem korlátozódnak az amerikai technológiai szereplőkre.
Az OpenAI közel állhat ahhoz is, hogy további 30 milliárd dollárt (mintegy 10 500 milliárd forintot) vonjon be a SoftBanktól,
melynek alapítója, Masayoshi Son az elmúlt években egyre nagyobb hangsúlyt helyez a mesterséges intelligenciához kötődő befektetésekre. Emellett szuverén vagyonalapokkal is folynak egyeztetések, köztük az Abu Dhabi Investment Authority és az MGX részvételével.
A források ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy egyelőre nem biztos: minden említett szereplő végül beszáll a finanszírozási körbe, és az sem garantált, hogy az OpenAI eléri a kitűzött 100 milliárd dolláros célt. A korábbi megállapodások is részben nyitottak: az Nvidia például tavaly egy többéves, akár 100 milliárd dollárig terjedő együttműködésről egyezett meg az OpenAI-jal, melyet adatközponti kapacitások fokozatos üzembe helyezéséhez kötöttek, ám ennek véglegesítése még nem történt meg.
Hasonlóan jelentős az Amazon és az OpenAI között fennálló, hét évre szóló, 38 milliárd dolláros (közel 13 300 milliárd forintos) megállapodás az Amazon Web Services felhőszolgáltatásainak használatáról. A mostani tőkebefektetés akár egy szélesebb technológiai együttműködés részévé is válhat. A cégek hivatalosan nem kommentálták az értesüléseket, de a tárgyalások jól mutatják, hogy az OpenAI körül továbbra is példátlan léptékű tőkekoncentráció zajlik az MI-iparágban.