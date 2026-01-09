Kínánál is több orosz cseppfolyós gázt hoz be az EU, és közben Magyarországot szidják

Az európai kormányokat egyre erősebb bírálatok érik amiatt, hogy az uniós kikötőkön keresztül továbbra is jelentős mennyiségű orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) érkezik a kontinensre, miközben Oroszország háborút folytat Ukrajnában. Friss adatok szerint a Kreml 2025-ben hozzávetőleg 7,2 milliárd euró bevételre tett szert az Európai Unióba irányuló LNG-exportból, elsősorban a szibériai Dzsamal-félszigeten működő Dzsamal LNG-komplexum révén.

Bár Brüsszel vállalást tett arra, hogy 2027-ig betiltja az orosz LNG importját, a gyakorlatban egyelőre nem látszik érdemi visszaesés az európai kikötőkbe érkező szállítmányok mennyiségében. Az Urgewald nevű civil szervezet elemzése szerint 2025-ben több mint 15 millió tonna Dzsamal LNG jutott el európai terminálokra az északi-sarki jégmezőkön keresztül, ami jelentős bevételt biztosított az orosz államnak. Miközben a vezetékes földgázszállításokat Európa nagyrészt leépítette az ukrajnai háború kitörése óta,

az unió részesedése a Dzsamalból származó globális LNG-szállítmányokból tovább nőtt, 76 százalék fölé emelkedve.

Az LNG-behozatal jogilag továbbra is megengedett, az Európai Unió pedig eddig óvatos volt az orosz LNG teljes betiltásával, különösen a közép- és kelet-európai országok energiafüggősége miatt. A szállítás logisztikai hátterében döntő szerepet játszik két európai hajózási vállalat, amelyek a Dzsamal LNG jelentős részét jégtörő képességű, Arc7-es típusú tartályhajókkal juttatják el az európai piacokra. Ezek a hajók kifejezetten a projekt igényeire készültek, és nélkülözhetetlenek az északi útvonalakon történő szállításhoz.

Az elemzés szerint az európai kikötők kulcsszerepet töltenek be a rendszer működésében: lehetővé teszik, hogy a jégtörő LNG-hajók gyorsan visszatérjenek az Északi-sarkvidékre újabb rakományért, ahelyett, hogy hetekig tartó ázsiai utakra kényszerülnének. Belgium, Franciaország és más nyugat-európai országok termináljai így nemcsak fogadóállomásként, hanem logisztikai csomópontként is működnek. Franciaország különösen kiemelkedő importőr, miközben egyik legnagyobb energetikai vállalata befektetőként is jelen van a Dzsamal-projektben.