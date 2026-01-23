Putyin mélységesen csalódott, rászánta magát: orosz gyárak épülnek külföldön – Magyarország is lehet helyszín?

Oroszország külföldi élelmiszer-feldolgozó beruházásokkal élénkítené lassuló agrárexportját, miután a gabonaszállítások növekedése megtorpant. A kormány szerint a jövőben nem elég nyersanyagot eladni, befektetésekkel kell piacot nyerni.

Az alacsony világpiaci árak és a fekete-tengeri aszály miatt Oroszország új pályára állítaná agrárexportját / Fotó: Fotokostic / Shutterstock

Orosz vállalatoknak külföldön kellene élelmiszer-feldolgozó üzemeket létrehozniuk állami támogatással

– jelentette ki Okszana Lut mezőgazdasági miniszter Moszkvában. A kezdeményezés célja a lassuló agrárexport újraindítása, miután a hagyományos gabonakivitel már nem hozza a korábbi növekedési ütemet.

Bár Oroszország a világ legnagyobb búzaexportőre, a gabonaszállítások bővülése tavaly megtorpant. Ennek oka az alacsony globális árkörnyezet, amely rontotta a búzatermelés jövedelmezőségét, valamint a Fekete-tenger térségében kialakult aszály, amely a legfontosabb termőterületeket sújtotta.

A lassulás kérdéseket vet fel Vlagyimir Putyin elnök azon céljával kapcsolatban, amely szerint Oroszország 2030-ig 50 százalékkal növelné mezőgazdasági exportját. A kormányzati gondolkodás ezért elmozdul a puszta árualapú kivitelről a beruházásvezérelt stratégiák felé.

Már nem lehet pusztán nyers termékek szállításával megnyerni az országok partnerségét. Ezért beruházásokkal kell előállnunk

– jelentette ki a miniszter egy tej- és tejtermékgyártók számára rendezett moszkvai konferencián. Elmondta, hogy egyes – meg nem nevezett – orosz cégek már elindították külföldi lisztőrlő kapacitásaik kiépítését. A kormány a közelmúltban tárgyalt a modellről, és a továbblépés feltételeként sikeres pilotprojektek elindítását jelölte meg. A cél, hogy az orosz agrárkivitel nagyobb hozzáadott értékű termékekkel legyen jelen a nemzetközi piacokon.

Az orosz gabona visszatérhet Európába?

A bejelentés ugyan nem nevez meg konkrét célországokat, de az ukrajnai béke után Európa sem zárható ki a lehetséges helyszínek közül. Ha a jelenleg zajló tárgyalások tűzszünethez vezetnének, és ez a szankciós rezsim fokozatos enyhítését hozná magával, újra megnyílhatnának bizonyos gazdasági csatornák Oroszország és egyes európai államok között.