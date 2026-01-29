Kezdődik a lázadás: ítéletet mondtak az európaiak az orosz gáz és olaj kitiltásáról – Ursula von der Leyenék nagyon nem erre számítottak

Az orosz gáz- és olajtilalomra vonatkozó brüsszeli rendelet nemcsak az EU jogszabályait és a tagállamok szuverenitását sérti, de ellentétes az európaiak elvárásával is a kormányközeli Századvég szerint. A kutatóközpont friss mérése alapján az uniós polgárok relatív többsége nem támogatja a teljes embargót, Magyarországon pedig az elutasítók aránya 62 százalék – írja csütörtöki elemzésében a Századvég.

. Az uniós polgárok relatív többsége, ám összességében kevesebb mint a fele, elutasítja az orosz gáz és olaj teljes kitiltását / Fotó: Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság Archive

Az orosz gáz kitiltása megnövelheti a rezsiárakat

Bár Magyarország és Szlovákia ellene szavazott, az Európai Bizottság elfogadtatta a tagállamokkal azt a rendelettervezetet, amely a következő időszakban teljesen kivezetné az orosz energiahordozókat az EU-ból. A kutatóközpont szerint a döntés több aggályt is felvet. Egyrészt, noha a tiltás egy szankció, Brüsszel azt kereskedelempolitikai intézkedésként terjesztette elő, mert míg előbbihez a tagállamok egyhangú támogatása lett volna szükséges, utóbbihoz elegendő volt a minősített többség is. Ezzel azonban a bizottság jogszerűtlenül járt el – mutatott rá a Századvég.

Másrészt, az energia- és beszerzési mix kialakítása tagállami hatáskör, amelyet a tilalom korlátoz, így az embargó súlyosan sérti az országok szuverenitását is.

Végül, a Bizottság a rendelettervezet kidolgozása előtt a versenyképesség helyreállítására kapott mandátumot a tagállamoktól. Egy beszállítói kör kizárása azonban mesterségesen szűkíti az energiapiaci kínálatot, ami felfelé hajtja az árakat, visszaveti az ellátásbiztonságot, így rontja a versenyképességet, azaz ellentétes az eredeti mandátummal.

Az uniós polgárok kevesebb mint fele nem ért egyet az orosz energia teljes kivezetésével az Európai Unióból

Brüsszel energiatilalma azonban nemcsak a jogszabályokkal és a tagállamok szuverenitásával ütközik, de az európaiak elvárásaival is. A Századvég Európa Projekt-kutatásának új eredményei rámutatnak, hogy az uniós polgárok relatív többsége (45 százaléka) nem ért egyet a teljes embargóval. A tagállamok kétharmadában legalább a relatív többség elutasítja az intézkedést és mindössze három olyan uniós ország van – Lengyelország, Litvánia és Észtország – amelyben az abszolút többség támogatja a brüsszeli intézkedést.

Az orosz energiatilalmat legnagyobb arányban Szlovéniában (68 százalék), Görögországban (65 százalék), valamint Cipruson, Bulgáriában és Magyarországon (62 százalék) utasították el a válaszadók.

A lakossági percepciók részben az intézkedés súlyos következményeivel magyarázhatók. Magyarországon például a tilalom a jelenlegi három és félszeresére növelné a háztartások rezsiköltségeit és ezer forint feletti literenkénti benzinárakat eredményezne. A magyar és a szlovák kormány már jelezte, hogy bíróságon megtámadja a döntést.