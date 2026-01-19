Osztrák fizetések: itt a friss lista, melyik cég adja a legmagasabb bért Ausztriában, brutális pénzek – ettől a kint dolgozó magyarok álla is leesik

Az átlagos éves kereset Ausztriában bruttó 51 185 euró volt 2025-ben, ez 19,71 millió forintos éves, és 1,65 milliós forintos havi bruttó bérnek felel meg. Az adatokat a Kanunu munkáltatói értékelő platform 2025. január 1. és 2025. december 4. közötti felmérése adta, amely többek között azt is vizsgálta, hogy mennyire elégedettek az osztrákok a jövedelmükkel, melyik ágazat fizet a legjobban, melyik szakmában vannak a legjobban keresők, és hogy valóban megéri-e a sokéves szakmai tapasztalat.

Egy osztrák átlagosan bruttó 51 185 eurót, vagyis bruttó 19,71 millió forintot keres évente / Fotó: Shutterstock

A Kurier osztrák hírportát felhívta a figyelmet arra, hogy az átlagfizetés nem egyenlő a medián értékkel, vagyis egyes kiugró értékek felfelé vagy lefelé torzíthatják az eredményt.

A közölt adatok a teljes munkaidőben dolgozók bruttó éves fizetésére vonatkoznak, ebbe beleszámítanak a karácsonyi, év végi bónuszok és a szabadságpénz is. Vagyis a bónuszok nélküli havi bruttó átlagbér 3656 euró, ami 1,41 millió forintos havi bruttó fizetésnek felel meg.

Mindent egybevetve az osztrákok nagyjából 60 százaléka elégedett a fizetésével.

Ugyanakkor jelentős különbség mutatkozik a férfiak és a nők átlagos fizetése. Miközben a férfiak esetében bruttó 54 424 euró (20,962 millió forint) az éves átlagfizetés a sógoroknál, addig az osztrák nők átlagosan 45 699 eurót (17,6 millió forint) keresnek.

Ezeken a területeken és ezeknél a cégeknél a legmagasabbak az osztrák bérek

Nem mindegy a szakmai tapasztalat sem. Karrierjük kezdetén (0–3 év) az osztrákok átlagosan 43 456 eurót (16,745 millió forint) keresnek évente. Hat-tíz év tapasztalat után a fizetés jelentősen meghaladja az osztrák átlagot, és 54 812 euróra (21,122 millió forint) emelkedik. Amennyiben a szakmai tapasztalat (hat-tíz év) személyzeti felelősséggel párosul, az átlagos fizetés 60 310 euró (23,24 millió forint). Személyzeti felelősség nélkül évente közel 8000 euróval kevesebbet keresnek.

És természetesen nagyban függ fizetés attól, hogy milyen munkakörben, milyen szektorban és melyik vállalatnál dolgozik valaki.

A legjobban fizető szakmák Ausztriában:

Orvos: 95 224 euró Szoftverfejlesztő: 82 561 euró Menedzser: 77024 euró Termékfejlesztő: 73 965 euró Kay account menedzser: 73 634

A legjobban fizető szektorok Ausztriában:

IT: 62 673 euró Bankszektor: 58 660 euró Energetika: 58 231 euró Kutatás-fejlesztés: 57 695 euró Gépgyártás: 56 699 euró

A legmagasabb átlagfizetést adó cégek Ausztriában:

Uniqua Biztosító: 67 518 euró Erste Bank: 62 954 euró Telekom Austria: 62 898 euró Strabag: 62 324 euró Siemens Österreich: 61 703 euró

Ausztriában élő magyar leplezte le a valóságot: így vernek át az osztrák álláshirdetések – "Bruttó 3000 euró? Hat nap munkával, orrvérzésig túlórákkal"

A síparadicsomok csillogó ígéretei mögött egyre több a kizsákmányolás, a jogsértés és a csalódott munkavállaló. Papíron bruttó háromezer euró, valójában orrvérzésig tartó túlórák és kiszolgáltatottság – sokak szerint ez az ausztriai szezonmunka sötét valósága.

Igen, bruttó háromezer. Hat nap munka, orrvérzésig tartó túlórákkal. Én itt élek. Nagyon nem a jó irányba tartunk

– írta egy magyar kommentelő a Világgazdaság Facebook-oldalán, miután megjelent egy cikkünk az osztrák síparadicsomok munkaerőhiányáról és az emiatt kínált „brutálisan magas fizetésekről”.