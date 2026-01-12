Deviza
Csomagküldő-óriás születik Magyarországon, most jelentették be: az osztrák posta felvásárolta a román futárcéget – az övék lesz az egyik legtöbb automata

Újabb akvizícióval erősíti pozícióját a hazai csomaglogisztikai piacon egy meghatározó nemzetközi szereplő. Az Osztrák Posta száz százalékban felvásárolja a Sameday Hungary márkanéven működő szolgáltatót, amely az Express One Hungarybe olvad be. A lépés jelentősen növeli a vállalat kézbesítési és csomagautomata-kapacitását Magyarországon.
VG
2026.01.12, 18:04
Frissítve: 2026.01.12, 19:27

Tovább erősíti magyarországi jelenlétét az Osztrák Posta csoport, amely száz százalékban felvásárolja a Sameday Hungary márkanéven működő csomaglogisztikai szolgáltatót, a Delivery Solutions Zrt.-t. A tranzakció lezárását követően a Sameday beolvad az Osztrák Posta hazai leányvállalatába, az Express One Hungary Kft.-be, tovább növelve a csoport súlyát a magyar csomagpiacon.

Fotó: Express One Magyarország / Facebook

A Sameday Hungary a 2007-ben alapított román futárszolgálati márka magyarországi leányvállalata, amely 2020 óta van jelen a hazai piacon, és többek között az egyik legnagyobb online kiskereskedő, az eMAG csomaglogisztikai kiszolgálásában is meghatározó szerepet tölt be. Az akvizíció eredményeként a Sameday teljes infrastruktúrája, munkavállalói állománya és meglévő ügyfélszerződései – beleértve az eMAG-gal kötött megállapodást is – az Express One Hungaryhez kerülnek.

A beolvadás egyik legfontosabb eleme a mintegy 1100 darabos csomagautomata-hálózat átvétele, 

mellyel az Express One Hungary az ország egyik legnagyobb, úgynevezett out-of-home kézbesítési hálózatát üzemeltetheti. Ez különösen fontos piaci lépés, mivel a fogyasztói szokások egyre inkább az automatákba történő csomagátvétel irányába tolódnak el. A vállalat naponta mintegy 120 ezer csomag kézbesítéséért felel belföldön és a régióban, közel harmincéves hazai jelenléttel.

Az Osztrák Posta csoport közlése szerint célzott felvásárlásokkal kívánják bővíteni nemzetközi csomagüzletágukat Kelet- és Délkelet-Európában. A vállalat vezetése úgy látja, hogy a Sameday Hungary integrálása megerősíti a magyarországi piaci pozíciókat, miközben stabil alapot teremt a további innovációhoz és növekedéshez. A Sameday Group részéről szintén előrelépésként értékelik az ügyletet, hangsúlyozva, hogy a magyar piac fontos szerepet játszott a vállalat regionális terjeszkedésében.

Az Express One Hungary a bővüléssel párhuzamosan jelentős kapacitásfejlesztésre készül: 

a tervek szerint 2026 júliusában költöznek be új, 13 900 négyzetméteres budapesti csomagfeldolgozó központjukba.

A felek a vételárat nem hozták nyilvánosságra, az ügylet lezárása pedig az összefonódás-ellenőrzési és külföldi közvetlen befektetési engedélyek megszerzésétől függ.

