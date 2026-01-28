Deviza
EUR/HUF380,66 +0,15% USD/HUF318,57 +0,8% GBP/HUF438,6 +0,35% CHF/HUF413,74 -0,12% PLN/HUF90,55 +0,05% RON/HUF74,7 +0,21% CZK/HUF15,67 -0,05% EUR/HUF380,66 +0,15% USD/HUF318,57 +0,8% GBP/HUF438,6 +0,35% CHF/HUF413,74 -0,12% PLN/HUF90,55 +0,05% RON/HUF74,7 +0,21% CZK/HUF15,67 -0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX128 170,9 +0,53% MTELEKOM2 020 +1,98% MOL3 826 -2,2% OTP40 470 +1,41% RICHTER10 750 +1,02% OPUS556 +1,08% ANY7 560 -0,79% AUTOWALLIS166 +3,61% WABERERS5 300 +0,75% BUMIX10 236,16 -0,22% CETOP4 276,31 +0,58% CETOP NTR2 691,68 +0,48% BUX128 170,9 +0,53% MTELEKOM2 020 +1,98% MOL3 826 -2,2% OTP40 470 +1,41% RICHTER10 750 +1,02% OPUS556 +1,08% ANY7 560 -0,79% AUTOWALLIS166 +3,61% WABERERS5 300 +0,75% BUMIX10 236,16 -0,22% CETOP4 276,31 +0,58% CETOP NTR2 691,68 +0,48%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
export
Pakisztán
vadászgépek
fegyverpiac

Új szereplő tör előre a fegyverpiacon: sorban állnak az országok a pakisztáni hadiipar harcokban tesztelt vadászgépeiért

Az indiai konfliktus után a JF–17 Thunder vadászgép lett a pilóták álma. A pakisztáni hadiipar megbízható és olcsó alternatívát kínál, virágzik az üzlet.
M. Cs.
2026.01.28, 10:48
Frissítve: 2026.01.28, 12:08

Egyre népszerűbbek és keresettebbek a pakisztáni hadiipar harcokban tesztelt és hatásosnak bizonyult gyártmányai. Az Indiával tavaly kirobbant konfliktusban jól szerepelek a vadászgépek, a drónok és a rakéták is, így mind több vevő érdeklődik irántuk, virágzik az üzlet.

pakisztáni hadiipar
Nagy a nemzetközi érdeklődés a pakisztáni hadiipar csúcsterméke, a JF–17 Thunder vadászgép iránt / Fotó: AFP

A pakisztáni légierő kínai gyártmányú J–10C vadászgépekkel és kínai rakétákkal lőtt le a tavalyi konfliktusban három indiai Rafale-t, egy orosz MiG–29-est és egy szintén orosz Szu–30-ast, de eleinte senki nem vette komolyan az erről szóló iszlámábádi jelentést.

Később azonban nyugati szakértők is elismerték, hogy a kínai gépek harci teljesítménye felülmúlta a várakozásokat. Kiválóan szerepeltek a konfliktusban 

a Kínával közösen Pakisztánban gyártott, alacsony költségű, de nagy teljesítményű JF–17 Thunder vadászgépek

is, amelyért azóta sorban állnak az országok: afrikai és közép-ázsiai országok mellett többek között 

  • Szaúd-Arábia, 
  • Banglades, 
  • Irak, 
  • Indonézia 
  • és Líbia 

is jelezte a vételi szándékát.

A Reuters több forrásból megerősített értesülése szerint Iszlámábád 13 országgal folytatott tárgyalásokat, hat-nyolccal már előrehaladott szakaszban vannak, így hamarosan megkötik a megállapodásokat vadászgépek, kiképzőgépek, drónok és védelmi rendszerek eladásáról.

Megbízható és olcsó alternatívát kínál a pakisztáni hadiipar

A sikeres harci tesztnek köszönhetően a pakisztáni fegyverzetek alternatívát nyújtanak azoknak az országoknak, amelyek új beszállítókat keresnek, mivel az ukrajnai háború és a közel-keleti konfliktusok megnehezítik a beszerzéseket a megszokott forrásokból.

India-Pakistan Conflicts May 7
A pakisztáni fegyverek bizonyítottak az India elleni tavalyi konfliktusban / Fotó: Middle East Images via AFP

Ár-érték arányban is szinte verhetetlen a pakisztáni haditechnika. Az amerikai és európai riválisok egy része ugyan technológiailag fejlettebb, de több mint háromszorosába kerülnek, mint a 30-40 millió dolláros JF–17.

Az AviationA2Z portál összeállítása szerint változatlanul a Lockhed Martin által gyártott F–22 Raptor a legdrágább vadászgép a világon, 143 millió dollárba kerül, a francia Dassault Rafale-jának ára 125, a harmadik helyen álló Eurofighter Typhooné 117 millió millió dollár.

Komplett csomagot kínálnak

A brit hírügynökség által megkérdezett szakértők szerint a legfőbb akadályt az jelentheti, 

képes-e Pakisztán felfuttatni annyira a gyártást, hogy kielégítse a JF–17-esek, a kiképzőgépek és drónok iránti növekvő keresletet.

Jelenleg évente mintegy húsz gépet építenek, ez a tervek szerint 2027 végére akár meg is duplázódhat. Elemzők úgy vélik, hogy Kína segítségével Pakisztán valószínűleg sikeresen megoldja a nehézségeket.

Pakisztán „egyre fontosabbá válik mint rugalmas, középszintű védelmikapacitás-szolgáltató” – állítja Andreas Krieg, a King’s College London biztonságtudományi tanszékének előadója.

„Képes erőket kiképezni, tanácsadókat biztosítani, közös gyakorlatokat lebonyolítani, támogatni a tengeri műveleteket, és költséghatékony platformok széles skáláját kínálni. Ez a kombináció különösen az afrikai partnerek számára lehet vonzó, mert gyorsabb, mint a nyugati kapacitásépítés, politikailag kevésbé terhelt, és gyakran olcsóbb” – emlékeztetett.

A nagy kérdés: Kína

Siemon Wezeman, a Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet (Stockholm International Peace Research Institute – SIPRI) vezető fegyverszállítási kutatója szerint azonban nem világos, hogy a JF–17-esek eladásáról szóló tárgyalások közül hány zárul majd megállapodással, Peking ugyanis kifogást emelhet bizonyos ügyfelek ellen.

PAC Kamra JF-17 Thunder Fighter Jet At Paris Air Show 2019
Ár-érték arányban verhetetlen a pakisztáni vadászgép / Fotó: NurPhoto via AFP

Míg Pakisztán természetes partner Peking számára a repülőgépek Közel-Keleten és Afrikában történő értékesítésében, „a Szudánba és Líbiába irányuló eladások problémát jelenthetnek” – vélekedett, emlékeztetve, hogy az utóbbira, valamint az előbbinek a darfúri régiójára ENSZ-fegyverembargó érvényes.

Fegyverrel diverzifikálják az exportot

A pakisztáni fegyverexport gyors növekedése azonban egyelőre megállíthatatlannak tűnik: az Associated Press Pakistan és az indiai The Print tudósítása szerint az értéke 2024-ben mindössze 22,38 millió dollár volt, tavaly pedig megközelítette a rekordot jelentő tízmilliárd dollárt – elég szép ugrás egyetlen év alatt.

Az idei évre 13 milliárd dolláros bevételre számítanak, 

és a további fejlődést megkönnyíti, hogy a tervek szerint a védelmi ipar is átalakul, az állam mellé beszállnak majd a magánvállalatok és az egyetemek is, amelyek a fejlesztésben játszanak majd szerepet.

A biztonsági szakértők szerint a védelmi kivitel felfuttatása diverzifikálná Pakisztán 37 milliárd dolláros exportbázisát a textiliparon és a mezőgazdaságon túl, csökkentve az ezektől az ágazatoktól való függőséget.


 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu