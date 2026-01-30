Deviza
legfelsőbb bíróság
Panama-csatorna
kikötő

Nagy pofon Kínának a panamai kikötőeladást is érintő bírósági döntés, de az egész iparág mehet a kukába

A panamai legfelsőbb bíróság semmissé nyilvánította a hongkongi székhelyű CK Hutchison egyik leányvállalata által birtokolt kikötői szerződéseket. A döntés bizonytalanná teszi a Panama-csatorna egyes létesítményeinek jövőbeli tulajdonlását, és akár meg is hiúsíthatja a cég terveit egyes terminálok eladására.
VG
2026.01.30, 17:48
Frissítve: 2026.01.30, 18:06

Furcsa helyzet állt elő Panamában: a panamai legfelsőbb bíróság semmissé nyilvánította a CK Hutchison kikötői szerződéseit, amivel bizonytalanná vált a vállalat alá tartozó panamai, illetve a világ más részein működő teherkikötők tulajdonjogának eladása. A testület ugyanis arra a megállapításra jutott, hogy az állam és a CK Hutchison leányvállalata, a Panama Ports Company között a balboai és cristóbali terminálok fejlesztésére, megépítésére, üzemeltetésére és irányítására kötött koncessziós szerződés jogalapját képező törvények és hatósági aktusok alkotmányellenesek számol be a fejleményről az Origo. Vagyis a testület nem önmagában az ügylet ellen emelt kifogást, hanem lényegében azt állapította meg, hogy egy teljes iparág működését meghatározó jogi keretrendszer dekfektes.

Átkelő konténerhajó a csatornán – eredményes pénzügyi évet zárt a Panama-csatorna, jelentősen nőttek az üzemeltető befizetései a költségvetésbe (illusztráció)
Átkelő konténerhajó a Panama-csatornában (illusztráció) / Fotó: Unsplash

Lehet, hogy mindent elölről kell kezdeni a Panama-csatornát kiszolgáló kikötőknél

A Panama Ports Company, a CK Hutchison leánycége az 1990-es évek óta rendelkezett szerződésekkel a Panama-csatorna csendes-óceáni és atlanti bejáratánál található konténerterminálok üzemeltetésére. Ezek a létesítmények elkülönülnek magának a csatornának az üzemeltetésétől. A bírósági döntés veszélybe sodorhatja a CK Hutchison tervezett, mintegy 23 milliárd dollár értékű üzletét, amelynek keretében világszerte több tucat kikötőt – köztük a panamai terminálokat is – adott volna el egy a BlackRock és a Mediterranean Shipping Company (MSC) vezette befektetői konzorciumnak. 

Most azonban veszélybe kerülhet az ügylet.

Washingtonban győzelemként értékelik a döntést, hiszen a kínai hátterű vállalat és a panamai hatóságok közötti megállapodások, egyáltalán, a megépült konténerterminálok működése olyan jogszabályi keretrendszeren alapul, amely a panamai alkotmánnyal ellentétes, vagyis akár egyszerűbbé is válhat a megszerzésük. Ugyanakkor a bírósági döntés ebbe az amúgy is összetett helyzetbe hozhat új bonyodalmat, mert arra kényszerítheti Panamát, hogy átalakítsa a kikötői üzemeltetési szerződések jogi keretrendszerét, és akár új pályázatokat is kiírhat a terminálok működtetésére.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

