Több mint ötszáz embert rúg ki egy cég a mesterséges intelligencia miatt

A mesterséges intelligencia egyre nagyobb hatással van a munkaerőpiacra, és már most jelentősen érint számos szakmát. A Pinterest is úgy fogalmazott közleményében, hogy jelenleg épp „erőforrásokat csoportosít át” az MI-fejlesztéseket végző csapatok javára, valamint ezentúl prioritást élveznek a cégnél „mesterséges intelligencia által vezérelt termékek és képességek”. Ennek alapján, a legfeljebb 15 százalékosnak beígért létszámleépítést már el is kezdték, és szeptember végére fejeződik be. Emellett a vállalat az irodaépületeinek méretét is jelentősen csökkenti. A hírre a Pinterest részvényei több mint 9 százalékkal estek – számolt be róla a CNBC.

A Pinterest több mint 4500 alkalmazottat foglalkoztat világszerte, azaz az MI miatti leépítés körülbelül 675 embert érint

A Pinterest egy képmegosztó közösségi médiaplatform, amely 2010-ben indult. A felhasználók többmilliónyi, Pinsnek nevezett posztot böngészhetnek, hogy ötleteket kapjanak receptekhez, dekorációhoz, tanításhoz és sok máshoz. Néhányan az Instagram típusú közösségi hálózatokhoz hasonlóan használják, egyszerűen csak végiggörgetik a tartalmakat. A Pinterest elsősorban azért igyekszik mesterséges intelligenciát bevezetni a platformjára, hogy minél személyre szabottabb és relevánsabb tartalmat jeleníthessen meg a felhasználóknak. Ugyanakkor több automatizált hirdetési eszközt is bevezetett, mivel egyre növekvő versennyel néz szembe a TikTok, a Meta Facebookja és az Instagramja részéről.

„A mesterséges intelligenciába és a termékinnovációba történő befektetéseink megtérülnek – mondta el Bill Ready, a Pinterest vezérigazgatója. – Vezetővé váltunk a vizuális keresésben, és platformunkat gyakorlatilag 600 millió ügyfél számára egy mesterséges intelligenciával működő vásárlási asszisztenssé alakítottuk.”

A Pinterest nem az egyetlen vállalat, amely leépít, és inkább a mesterséges intelligenciába fektet

A Challenger, Gray & Christmas tanácsadó cég szerint a mesterséges intelligenciát az Egyesült Államokban tavaly közel 55 ezer elbocsátás okaként említették. Egyes szakértők ugyanakkor megkérdőjelezik, hogy valóban az MI lenne az elbocsátások valódi oka, mondván, vannak olyan vállalatok, amelyek pusztán ráfogják az új technológiára a leépítéseket, hogy eltussolják a költségcsökkentési erőfeszítéseiket vagy egyéb üzleti problémáikat.

