A Pirelli újra megpróbál megszabadulni a kínaiaktól, hogy engedjen az amerikaiaknak

Az olasz kormány, a Pirelli és az abroncsgyártó részvényesei újabb módokat keresnek arra, hogy kiszorítsák a tulajdonosi körből a kínai Sinochemet, ellenkező esetben ugyanis kitilthatják az Egyesült Államokból a cég fejlett érzékelő technológiával felszerelt úgynevezett CyberTyre termékeit. A washingtoni kereskedelmi minisztérium Ipari és Biztonsági Hivatala (BIS) április 25-én levélben értesítette erről az olaszokat; a tilalom márciusban lép életbe.

Giorgia Meloni olasz kormányfő a Pirelli ügyében is próbált lavírozni Washington és Peking között / Fotó: AFP

Az állami tulajdonban lévő Sinochem a Pirelli legnagyobb részvényese, a papírok 37 százalékát birtokolja. A cég számára azonban nagy a tét, mert az amerikai piac adja a bevételei ötödét, és a legfontosabb terméke éppen a CyberTyre, amely egy hardverből és szoftverből álló gumiabroncsrendszer, amely olyan vezetési funkciókat tesz lehetővé, mint

a fékezés optimalizálása,

az automatikus vészfékezés

és az automatikus sebességcsökkentés

– emlékeztetett a Bloomberg.

A tilalom még az előző amerikai adminisztráció ötlete volt, 2024-ben fogadtatták el azt a törvényt, amellyel 2029-től kitilthatók a kínai irányítású vállalatok által szállított és valós idejű adatokat továbbító hardvereszközök az Egyesült Államok útjain futó járművekből. Az ilyen idegen szoftverek alkalmazásának tilalmát azonban előrehozták.

Megnyílt az út ahhoz, hogy a Pirelli megszabaduljon a kínaiaktól

A brit Financial Times megbízható forrásból származó értesülése szerint amerikai illetékesek az elmúlt hónapokban nyomást gyakoroltak Rómára, hogy korlátozza a Sinochem befolyását a cégben.

Az Egyesült Államok a cég egyik legfontosabb piaca / Fotó: NurPhoto via AFP

Giorgia Meloni kormányfő megpróbált ügyesen lavírozni Washington és Peking között, mert tudja, hogy országának

szüksége van mind a kínai működő tőkére, mind a gigantikus amerikai felvevőpiacra.

A kormány ősszel egy vizsgálat keretében gyakorlatilag tisztázta a Sinochemet, mondván, nem sértette meg a gumiabroncsgyártó autonómiájának védelmét szolgáló aranyrészvénytörvényt, és ezzel menlevelet adtak a békés elvonulásukhoz.

A Sinochem tanácsadót már szerzett az eladáshoz

A Pirelli vezetői próbáltak véget vetni a régóta tartó ügynek, több opciót is felajánlottak a kínaiaknak, többek között azt is, hogy kivásárolják őket, de a Sinochem csak a múlt hónapban mutatott hajlandóságot az engedményre, és

felkérte tanácsadónak a BNP Paribas-t a eladási lehetőségek vizsgálatára.

Ha januárban nem jutnak dűlőre, akkor Meloni kormányának nem marad más választása, mint felfüggeszteni a Sinochem szavazati jogát. Adolfo Urso ipari miniszter azonban novemberben megígérte, hogy segít a Pirellinek, és kijelentette, hogy Olaszország „megteszi a szükséges lépéseket, hogy a vállalat ne kerüljön ki a nemzetközi piacokról”. Pozitívumnak nevezte, hogy a felek visszatértek a tárgyalóasztalhoz.