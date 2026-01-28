Deviza
Labubu
Kína
játékipar

Megvan az új Labubu. Viszik, mint a cukrot, ezt a szomorú, pityergő plüsslovat, amely már a vállalati agónia szimbólumává is vált Kínában

Kedves, mosolygós lovas plüssel készültek volna a Ló évére egy kínai gyártónál. Az egyik játékra azonban véletlenül fordítva varrták fel a száját, így mosolygósból egy csapásra szomorú plüssfigura lett. A ló lefelé görbülő szája azonban hamar visszhangra talált Kína túlterhelt és stresszes fiatal, szellemi alkalmazottai körében. A játék a küzdelmük szimbólumává vált, az eladások pedig fellendültek. A pityergő plüsslóból mára akkora szenzáció lett, hogy alig bírják tartani a lépést a kereslettel.
VG
2026.01.28, 13:27
Frissítve: 2026.01.28, 13:40

A gyártási hibás, szomorú figura véletlenül került egy vásárlóhoz, és bár a bolt tulajdonosa felajánlotta, hogy kicseréli a terméket, a plüss új gazdája hallani sem akart róla. „Nem sokkal később már mindenhol ezt a lovat láttam a közösségi médiában” – árulta el a Reutersnek Csang Huocsing, annak játéküzletnek a tulajdonosa, ahol az első pityergő játékot megvásárolták.

A szomorú, pityergő plüssló a vállalati agónia szimbólumává is vált Kínában Fotó: Dong Yixin/China News Service
A szomorú, pityergő plüssló a vállalati agónia szimbólumává is vált Kínában / Fotó: Tung Csi-hszin/China News Service

A szomorú, pityergő plüssló a vállalati agónia szimbólumává is vált Kínában

A figura különösen a fiatal irodai dolgozók körében lett népszerű, akik szerint a szomorú plüss tökéletesen kifejezi a hosszú munkaórák és a mindennapi stressz okozta fásultságot.

„A sírós ló az, ahogy kinézünk munka közben, a mosolygós pedig az, ahogy munka után” – szól az egyik népszerű megjegyzés a közösségi médiában. 

Kína egyébiránt hírhedt a kimerítő 9-9-6-os munkakultúrájáról, ami azt jelenti, hogy 

a hét hat napján reggel 9-től este 9-ig dolgoznak.

Ugyanakkor a mélabús figura illeszkedik az „annyira csúnya, hogy már cuki” trendbe is, ami az utóbbi időben nagy népszerűségnek örvend. A 2015-ben debütált Labubu babák globális jelenséggé váltak. A Labubu népszerűsége a tengerentúlon azután kezdett szárnyalni, miután olyan hírességek, mint Rihanna és Dua Lipa mutatták meg a sajátjukat a közösségi platformokon. Viszont amilyen őrületes volt a közelmúltban a Labubu-láz, olyan gyorsan csengett le: 2025 decemberére gyakorlatilag véget is ért, a piaci eladások beszakadása tükrözte a már korábban a részvények kapcsán látható kifulladást

Úgy tűnik tehát, hogy most egy új nevet kell megtanulni: a 3,60 dolláros (kb. 1200 forint) Crying Horse-ét.

További képek a kínaiak legújabb kedvenc játékáról az Origo oldalán láthatók.


 

