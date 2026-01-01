Deviza
Putyin satuban: megkezdődött Európa legnagyobb, egymilliós hadseregének toborzása Oroszország közvetlen NATO-szomszédjában – ezer kilométeres a közös határ

A biztonságpolitikai kockázatokra adott orosz válasz általában nem sok jót jelent. Putyin most azzal szembesül, hogy nemcsak nyugat felől, hanem északról is nagy katonai erő összpontosul, ezúttal ráadásul egy közvetlen szomszédos országban.
Hecker Flórián
2026.01.01, 10:29
Frissítve: 2026.01.01, 10:55

Nagyon fontos változás lépett életbe 2026 első napján Oroszország és Putyin elnök szempontjából: a közvetlen szomszédjában ugyanis megkezdődött egy egymillió fős hadsereg felállítása.

Putyin, Putin
Putyin satuban: az EU legnagyobb, egymilliós NATO-hadseregét toborozzák Oroszország közvetlen szomszédjában / Fotó: Anadolu via AFP

Az erre vonatkozó terv ősz óta ismert, de most elindult az elképzelések megvalósítása.

Putyin satuban: az EU legnagyobb hadseregét toborozzák az oroszok ellen

Finnország még tavaly jelentette be, hogy létrehozza az Európai Unió legnagyobb hadseregét. Ez nem kevesebb, mint egymillió katonát jelent: ennyit akarnak felállítani az oroszokkal szemben. Ennek érdekében

  • 60-ról 65 évre emelik a tartalékosok korhatárát
  • minden 1966 után született, katonai szolgálatra kötelezett személy számára.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy esetleges háború esetén tíz finn férfiből négynek be kellene vonulnia. Fontos részlet, hogy csak azokat a tartalékosokat hívják be, akiknek van beosztásuk. Az önkéntesekre nem vonatkoznak az új előírások.

Mindenesetre a finn kormány még az ősszel be is nyújtotta a parlamentnek a törvényjavaslatot az első intézkedésről: első körben a katonai tartalékosok számát 125 ezer fővel növelik meg.

Ezt meg is szavazták, a távlati terv pedig, hogy 2031-re a hadsereg létszáma háborús időkben meghaladja majd az egymillió katonát.

Ezzel válik Finnország hadserege a legnagyobbá az egész Európai Unióban.

A Forcenews szerint a hatályos szabályok szerint minden finn sorkatona a rangjától függetlenül tartalékos marad annak az évnek a végéig, amelyben betölti a 65. életévét.

Az ezredesi, kapitányi vagy annál magasabb rangú tisztek számára nem lesz felső korhatár, és mindaddig tartalékosak maradnak, amíg katonai szolgálatra alkalmasak. Finnországban a korábbi korhatár 60 év volt a tisztek és az altisztek esetében, de csak 50 év a többi rang esetében.

A finneknek jelenleg körülbelül 870 ezer tartalékos katonájuk van, és ez már így is a NATO egyik legnagyobb tartalékos erője. Érdemes felidézni, hogy Finnország csak 2023-ban csatlakozott a katonai szövetséghez, miután az ukrán–orosz háború megváltoztatta az ország semlegességgel kapcsolatos politikáját.

Érdemes azt is rögzíteni, hogy orosz szempontból az egymilliós NATO-hadsereg felállítása a közvetlen szomszédban egyúttal azt is jelentené, hogy

mintegy 1300 kilométernyi közös határszakaszon emelkedik meg jelentősen a katonai fenyegetettség.

Mindez kiegészül azzal, hogy Ukrajnában szintén 800 ezer–egymilliós hadseregről szólnak a hírek, Putyin könnyen érezheti úgy magát, hogy északról és nyugatról is satuba fogják.

A biztonságpolitikai kockázatokra adott orosz válasz pedig általában nem sok jót jelent.

